長者微信被拉入營銷群組　77萬未讀信息刪不完　專家建議2招應對

內地社交平台近日引發廣泛關注的一宗案例顯示，1名網絡博主回家探親時，驚覺其90多歲奶奶的微信（WeChat）帳號被拉入多個營銷群組，且累積了高達77萬條未讀訊息。更誇張的是，家屬協助清理後僅半個月，未讀訊息又重新增加數萬條。事件扯出大量「封閉式社群營銷」（內地稱私域營銷）企業利用平台機制漏洞，精準針對老年群體進行營銷及消費誘導的行業亂象。



有專家建議增設「二次確認」與「求助機制」應對被拉入營銷群組問題。騰訊回應表示，微信及企業微信將會加強對從引流到私域路徑的監管，並嚴格打擊騷擾用戶及虛假誇大營銷行為。



網絡博主驚覺其奶奶的微信（WeChat）累積了高達77萬條未讀訊息。（微博影片截圖）

40人以下群組免確認成漏洞

綜合內地媒體報道，這類涉嫌專門「圍獵」長者的營銷企業，主要透過短片推廣及企業微信聯絡等渠道獲客。商家利用微信現行「40人或以下群聊毋須受邀者確認、可直接拉入群」的機制漏洞，將老人批量拉入不同營銷群組。群內成員多為陌生人，主要進行保健品銷售、養生常識推廣，甚至夾雜針對老年人的消費誘導話術。

群內主要進行保健品銷售、養生常識推廣，針對老年人進行消費誘導。（AI生成圖片）

受害人家屬透露，這類群組令長者陷入「退一個，馬上又被拉入新群組」循環，且微信目前缺乏批量刪除企業微信聯絡人功能，導致家屬陷入「根本刪不完」困局。同時，因帳號內部儲存有大量親友聊天紀錄，長者不可能直接註銷帳號。

這類營銷群組退一個，馬上又會被拉入新群組，「根本刪不完」。（AI生成圖片）

專家促升級「長者友善」標準 增設二次確認與求助機制

針對此類專向老年人下手的營銷亂象，專家提出兩大升級建議，以完善現行的智能手機及應用程式「長者友善化」（適老化）開發標準，包括「二次確認」與「求助」機制。

專家解釋，必須落實用戶完全告知，不論群組人數多寡，所有拉人入群的行為均應設立「二次確認」機制，必須由長者本人親自確認同意後方可加入，從源頭杜絕強制拉群；以及引入「技術求助」機制，讓不熟悉數碼產品操作的老年人能向子女、親屬或熟悉技術的朋友請教。專家又說，產品與服務供應商應嚴格自律，平台亦需升級監管規則並嚴格執法。

不熟悉數碼產品操作的老年人可以向子女、親屬或熟悉技術的朋友請教。（AI生成圖片）

騰訊：會加強監管微信及企業微信

騰訊對此回應表示，微信及企業微信將會加強對從引流到私域路徑的監管，並嚴格打擊騷擾用戶及虛假誇大營銷行為。

其他報道：女生遇追數黨詐騙講全名住址 叫15分鐘回家還錢否則「上去做嘢」

騙徒無處不在，市民切記要小心提防！1名香港女生在Threads發文表示，今年6月3日收到陌生人來電，當詢問對方身份時，她的手機剛好耗盡電源，令她有時間思考到底是誰致電。樓主稱一度以為對方是送貨員，但之前1天才訂貨，1個月後才會送遞上門，而電話充電期間再有人致電，是「同一個嘅6字頭」號碼，樓主才知道並非送貨。



樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，但相信對方是想詐騙。（AI生成圖片）

陌生來電稱欠債追數：上去做嘢

樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，無禮地詢問「喂！你15分鐘內返唔返到屋企？」。樓主直言：「返唔到喎！咩事？」對方聲稱樓主「爭人哋錢」，總數28,500元，自稱是受到1間財務公司委託「收返你條數」。樓主立即否認欠債，但對方準確說出其住址，意帶恐嚇；樓主再次強調沒有欠債，警告「你再打嚟我報警！」，對方反稱「你報啦！我𠵱家就上去做嘢！」，樓主聞言掛斷電話。

樓主備案處理

樓主在帖文形容對方「把聲兇神惡煞」，疑惑「點解佢會講得出我住邊？同埋我全名同電話？」，質疑就算欠下信用卡卡數，最多被公司罰息，「點會叫我15分鐘內返屋企還錢？我仲同你返屋企？被你斬？」，而且居住的大廈有保安，位於熱鬧地區，「勁多人同警察，你竟然話我知你想上樓做嘢」，最終備案處理。

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

網民：詐騙，我都收過

大量網民留言指「我都收過呢啲電話，我叫佢上嚟收，話一定要當面俾佢，佢係都叫我入戶口，我堅持要佢上嚟，佢最後只可以收線，我打返個電話叫佢快啲上嚟，2次之後佢電話就唔通」、「詐騙，我都收過，仲講得出我全名同身份證號碼，佢話唔過數就上門，我話驚佢去錯想同佢對埋地址，佢講唔出，只係不停話唔過數就上門」、「我都試過啦，我話我已經係屋企等緊你， 我揸住把大關刀」。

全文：女生遇追數黨詐騙講全名住址 叫15分鐘回家還錢否則「上去做嘢」