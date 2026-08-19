E-7預警機「蘑菇蓋」為何能360度監視？端射天線解決前後探測問題

撰文：晨楓新苑
出版：更新：

【軍事】E-7預警機在澳洲、英國、土耳其、韓國等地已經投入使用，在美國則上上下下，眼下起死回生了，但再死一回也不必驚訝。

在雷達設計方面，E-7的「擠扁蘑菇」和薩博「愛立眼」的「平衡木」有明顯的傳承關係，最主要的差別在於「蘑菇蓋」。也正因為「蘑菇蓋」，E-7具有全向監視能力，而「愛立眼」只有兩側監視能力，後者顯然不大夠。

服役於美國空軍的E-7預警機。（美國空軍官網）

目前服役於美國及其盟國的E-7預警機▼▼▼

E-7的雷達的側視能力容易理解，「蘑菇根」提供很大的側立面，這是理想的安裝主動相控陣雷達「大板子」的地方。不好理解的是「蘑菇蓋」如何提供前後視界。

「蘑菇蓋」有7度前傾角，但這是補償巡航時機體的自然上揚用的。也就是說，在巡航時，機體有7度上揚角，用來提供一點升力。這時「蘑菇蓋」就是水平的。

伊朗戰爭｜美軍10多架軍機集結中東　包括空中預警機與巡邏機等珠海航展史上首次三款隱形戰機齊聚　空中預警機是否亮相引發期待

也就是說，從對雷達（尤其是平板式的相控陣雷達）的常規理解出發，「蘑菇蓋」的前後向視界只有「平板」的邊緣，根本不夠用來提供足夠的雷達天線口徑。但E-7的360度雷達視界是均勻的，並沒有明顯的前後「近視」。這是由於「蘑菇蓋」裏使用了端射天線。

一般理解中的相控陣雷達是平板形式的，典型的就像「伯克」級驅逐艦上的「宙斯盾」雷達。這是典型的側射天線，收發單元平面展開，波束發射和接收方向與平面垂直。當然，在相控陣的電控下，波束容許偏離垂直，一般不超過正負60度，進一步偏離的話，增益、噪聲什麼的都還是急劇惡化。

「伯克」級驅逐艦上的「宙斯盾」雷達。（YouTub@DefenseUpdates影片截圖）

端射天線（end fire array）則不同，收發單元從前到後一字排開，波束發射和接收方向沿着中軸線。當然，在相控陣的電控下，波束容許偏離軸線，一般也不超過正負60度。

因此，端射天線的口徑由天線的長度而不是面積決定，當然寬度需要滿足1/4波長的條件，再小就不行了。

端射天線的方向性特別好，波束窄，常見的八木天線（魚骨天線）就是一種端射天線，當然，用於看電視的時候，只收不發。這也是信號不好的時候，轉動方向常常可以改善接收的原因，天氣可能改變信號路徑，方向性強的特點這時就顯示出來了。

用於預警機雷達時，「蘑菇蓋」就用上了端射天線，解決了不用肥厚大盤時怎麼解決前後探測的問題。

從這裏，還可以發揮一下，更加徹底地改變預警機設計，索性取消機背的「大蘑菇」，將端射天線整合到機翼裏，作為側射雷達，並與長長的機體上下表面整合，作為前後向探測。這可以達到最大限度的氣動保形，降低阻力，也降低飛控難題。

在理論上，甚至可以和無尾飛翼相整合。

中國新型高空高速長航時無人機彩虹-7。（央視網影片截圖）

像彩虹-7這樣的無尾飛翼，如果外翼段用於側向的端射天線，內翼段用於前後向的端射天線，不大的無尾飛翼就可以在尺寸上提供相當大的雷達孔徑，接下來的問題當然就是機上發電能力和數據處理能力。但這是「甜蜜的煩惱」，比沒地方裝雷達天線要好得多。

無尾飛翼預警機對上艦可能有特別的好處。空警600和E-2D在外觀上高度相像，是因為這已經在上艦的翼展和高度限制下進行了極端優化。但無尾飛翼化後，高度不再是問題，只要翼展符合艦上運作的限制，設計自由度就大大放寬。與空警600的常規佈局相比，無尾飛翼更加適合高空長航時，這對預警機很有用。

無尾飛翼的升阻比高，有利於上艦。陸地使用取消了翼展限制，更加有利於高空長航時。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

相關閱讀：與中國衝突美軍必敗？空軍「老爺機」當道　C-130J隨時服役150年

+5
美軍快速猛禽遇東風導彈恐變「燒雞」　為何中國快速威龍無這弱點有人＋無人戰機協作成關鍵　美英CCA如何徹底落後於中國攻擊-11「直-20家族」強在哪？解放軍三軍全裝配　能助陸軍突擊海軍攻潛中國海空聯合訓練：從「雞同鴨講」變合作無間守護南海的最佳拍檔中國萬噸級醫院船吉祥方舟號首越洋濟世　設施超狂相當於三甲醫院

【本文獲「晨楓新苑」授權轉載，微信公眾號：gh_9c4c9a36f81b】

軍事
戰機
美軍
軍事裝備
中國軍事軍備
中國空軍
軍事部署
解放軍
軍事史
熱話
晨楓新苑