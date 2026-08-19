E-7預警機「蘑菇蓋」為何能360度監視？端射天線解決前後探測問題

【軍事】E-7預警機在澳洲、英國、土耳其、韓國等地已經投入使用，在美國則上上下下，眼下起死回生了，但再死一回也不必驚訝。



在雷達設計方面，E-7的「擠扁蘑菇」和薩博「愛立眼」的「平衡木」有明顯的傳承關係，最主要的差別在於「蘑菇蓋」。也正因為「蘑菇蓋」，E-7具有全向監視能力，而「愛立眼」只有兩側監視能力，後者顯然不大夠。

服役於美國空軍的E-7預警機。（美國空軍官網）

目前服役於美國及其盟國的E-7預警機▼▼▼

E-7的雷達的側視能力容易理解，「蘑菇根」提供很大的側立面，這是理想的安裝主動相控陣雷達「大板子」的地方。不好理解的是「蘑菇蓋」如何提供前後視界。

「蘑菇蓋」有7度前傾角，但這是補償巡航時機體的自然上揚用的。也就是說，在巡航時，機體有7度上揚角，用來提供一點升力。這時「蘑菇蓋」就是水平的。

也就是說，從對雷達（尤其是平板式的相控陣雷達）的常規理解出發，「蘑菇蓋」的前後向視界只有「平板」的邊緣，根本不夠用來提供足夠的雷達天線口徑。但E-7的360度雷達視界是均勻的，並沒有明顯的前後「近視」。這是由於「蘑菇蓋」裏使用了端射天線。

一般理解中的相控陣雷達是平板形式的，典型的就像「伯克」級驅逐艦上的「宙斯盾」雷達。這是典型的側射天線，收發單元平面展開，波束發射和接收方向與平面垂直。當然，在相控陣的電控下，波束容許偏離垂直，一般不超過正負60度，進一步偏離的話，增益、噪聲什麼的都還是急劇惡化。

「伯克」級驅逐艦上的「宙斯盾」雷達。（YouTub@DefenseUpdates影片截圖）

端射天線（end fire array）則不同，收發單元從前到後一字排開，波束發射和接收方向沿着中軸線。當然，在相控陣的電控下，波束容許偏離軸線，一般也不超過正負60度。

因此，端射天線的口徑由天線的長度而不是面積決定，當然寬度需要滿足1/4波長的條件，再小就不行了。

端射天線的方向性特別好，波束窄，常見的八木天線（魚骨天線）就是一種端射天線，當然，用於看電視的時候，只收不發。這也是信號不好的時候，轉動方向常常可以改善接收的原因，天氣可能改變信號路徑，方向性強的特點這時就顯示出來了。

用於預警機雷達時，「蘑菇蓋」就用上了端射天線，解決了不用肥厚大盤時怎麼解決前後探測的問題。

從這裏，還可以發揮一下，更加徹底地改變預警機設計，索性取消機背的「大蘑菇」，將端射天線整合到機翼裏，作為側射雷達，並與長長的機體上下表面整合，作為前後向探測。這可以達到最大限度的氣動保形，降低阻力，也降低飛控難題。

在理論上，甚至可以和無尾飛翼相整合。

中國新型高空高速長航時無人機彩虹-7。（央視網影片截圖）

像彩虹-7這樣的無尾飛翼，如果外翼段用於側向的端射天線，內翼段用於前後向的端射天線，不大的無尾飛翼就可以在尺寸上提供相當大的雷達孔徑，接下來的問題當然就是機上發電能力和數據處理能力。但這是「甜蜜的煩惱」，比沒地方裝雷達天線要好得多。

無尾飛翼預警機對上艦可能有特別的好處。空警600和E-2D在外觀上高度相像，是因為這已經在上艦的翼展和高度限制下進行了極端優化。但無尾飛翼化後，高度不再是問題，只要翼展符合艦上運作的限制，設計自由度就大大放寬。與空警600的常規佈局相比，無尾飛翼更加適合高空長航時，這對預警機很有用。

無尾飛翼的升阻比高，有利於上艦。陸地使用取消了翼展限制，更加有利於高空長航時。

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