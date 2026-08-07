中國海空聯合訓練：從「雞同鴨講」變合作無間守護南海的最佳拍檔

【軍事】8月1日，中國人民解放軍南部戰區，位黃巖島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。



為了守好「祖宗海」，經過聯合思維培養的一群人戰在基層，把聯合推向深處、推向實處。第一次海空聯訓因細節問題撞得「滿頭包」。

中國人民解放軍海空联合演训海軍士兵觀測目標距離。（央視網）

中國人民解放軍南部戰區組織海空聯合演訓▼▼▼

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「報告艦長，上級通報。在我東南海域120海里，有不明水面目標。現令你艦立即高速前出，進行查證。」

「報告指揮員，東南方向海空域出現敵情。接上級命令，我部在空殲-16立即訓轉戰前出處置。」

「我們航行在中國南海，一線遇有突發情況，有時光靠海軍艦船難以抓住最佳處置窗口。」

我們巡航在中國南海上空是最快抵達任務區的『眼睛』和『拳頭』。但是戰鬥機滯空時間有限，長時間的跟監處置更需要海軍的戰友們配合。

唯有聯合才能守好「祖宗海」

但剛開始的戰術級聯合訓練，在方案階段問題就多得像「沙子」。

南部戰區海軍某部肖鋒說：

我們海軍做計劃一般是文檔，但是空軍給的是一張圖。空軍有空軍的語言，我們海軍有海軍的語言，不在一個系統上面。

到了海上實操，海軍習慣看態勢。空軍因為空中速度太快，習慣聽任務。

南部戰區空軍航空兵某旅付振玉說：

海軍航行在海面，我們飛在天上。一個是平面，一個是空間。雙方的視角不一樣，指揮邏輯和思維方式也不太一樣。

第一次聯合訓練，大家因這些細節問題撞得「滿頭包」。隨遇入網，戰訓耦合。海空聯合實現1+1＞2。這幾年，海軍和空軍一起研究建立聯合機制。加強聯合訓練，豐富聯合戰法，配合也越來越默契。

海軍和空軍一起研究建立聯合機制。（央視網）

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「報告艦長，一批兩架殲-16飛機已入網，指揮權移交我艦。」

「將『敵』機目指推送殲-16飛機，引導其協同交戰。」

「報告艦長雷達受『敵』干擾，跟蹤不穩定。」

「對空引導員，召喚殲-16D飛機對等反制干擾。」

南部戰區海軍某部肖鋒說：

現在戰術級的聯合訓練隨遇入網，戰訓耦合。海上的一艘艦船已不單純是一艘艦，更是聯合作戰體系中的情報終端、通訊中繼、火力支撐。

南部戰區空軍航空兵某旅付振玉說：

在海上飛行一望無際，像千里走單騎。但現在的每一艘戰艦都是我們的一個支點，我們可以隨時聯繫海上的海軍戰友，底氣更加足了！

「目標已驅離！」

看南部戰區海空兵力位黃巖島領海、領空及周邊區域常態戰備警巡現場：艦機一體、海空同防。

聯合作戰下沉得越深，咱們制勝能力就越強！

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