有人＋無人戰機協作成關鍵　美英CCA如何徹底落後於中國攻擊-11

【軍事】協同作戰飛機（CCA）已經成為各國戰鬥航空的前沿。這是從無人作戰飛機（UCAV）延伸過來的「忠誠僚機」發展出來的，特指伴隨有人作戰飛機（戰機、轟戰機、加油機、預警機、運輸機等）、聽從指揮、配合作戰的專用UCAV。從定義上，這就是半自主的無人作戰飛機，以低成本、中等性能為標誌。



現在，世界上「正式」成為CCA的有美國的通用原子YFQ-42、安杜里爾YFQ-44、波音MQ-28、和英國的BAe Brontanax（雷王）。中國的攻擊-11不是按照CCA定義的，但無疑可以作為CCA使用。

中國航空工業集團2021年9月28日在第13屆珠海航展中展出的攻擊-11模型。（新華社）

首先，一眼就可以看出：

1、攻擊-11代表最高水平

2、YFQ-42和YFQ-44代表最低水平，只滿足CCA第一階段要求

3、MQ-28更大更重，用於滿足CCA第二階段要求

4、Brontanax號稱「第六代CCA」，但定義有待澄清



正在參與美軍競標的YFQ-42和YFQ-44戰機▼▼▼

YFQ-42和YFQ-44正在競標CCA 1.0，贏家可能獲得150架訂單，但各界廣泛期待美國空軍最終對兩家都下訂單，以鼓勵美國航空工業基礎的增長。這兩架都是起飛重量在2.5噸級的小飛機，不管是速度、升限還是機動性、載彈量，技術指標很一般，以低成本取勝，計劃單價在3000萬美元（約2.4億港元）級。

兩者都是高亞音速，YFQ-42有1500公斤級載彈量，但YFQ-44只有500公斤級，兩者都是只有1500公里級作戰半徑比較突出。

YFQ-42延續通用原子的技術路線，採用的機背進氣口有一點隱形考慮，但也只是一點，尾噴口沒有隱形處理，簡單後掠翼也不考慮邊緣對齊，外傾V形雙垂尾與其說是為了隱形，不如說是為了降低尾翼重量和阻力，機動性很一般，好處是機腹空間騰出來了，便於安排機內武器艙。

YFQ-44差不多可以看做無人、簡化版的F-16，機動性可達9G，但進氣口隱形只有意思意思，其他方面統統不考慮，機內武器艙也因為進氣道和發動機而很侷促。這本來是靶機，沒有武器艙要求，硬塞而只能這樣了。這和YFQ-42從一開始就是按照低端UCAV設計有所不同。

YFQ-42和YFQ-44在氣動性能上的水平不超過F-86或者米格-17，在隱形方面也改善有限。且不說兩者的自主或者半自主作戰能力，兩者隱形用於現代戰機的「忠誠僚機」都很侷促，在速度和機動性上跟不上戰機，在隱形上的縮水也暴露F-35、F-22的行蹤。作為預警機、加油機、運輸機的伴隨護航倒是可以有點用處，但光有發射AIM-120的能力還不夠，護駕成功取決於機外火控，靠自己是不能保證及早發現來襲目標的。

MQ-28起飛重量在5-6噸級，載彈量更大（號稱2000公斤以上），還是高亞音速，作戰半徑達到1800公里，隱形設計上接近F-35的水平，兩側DSI進氣口具有隱形考慮，V形雙垂尾是全動的，比YFQ-42機動性更好，比YFQ-44的隱形更認真。

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Brontanax是新鮮出爐的，幾乎可以看成BAe「暴風」的無人縮小版，只是單發了，進氣口改到機頭下，要說收到波音X-32的影響也可以，只是沒有那麼醜。Brontanax在隱形方面和MQ-28一樣認真，大三角翼你可能使得航程方面更勝一籌，機動性可能也不弱，但估計不會超過MQ-28，而且依然是高亞音速的。

美國空軍和英國空軍都處在關鍵時刻。慣有的技術優勢已經喪失殆盡。殲-20的數量眾說紛紜，西方有人賭咒發誓已經超過600架，最終可能達到1000架。美國空軍可以繼續吹噓F-22更優秀，但對於F-35，唯一獲勝希望在於偷襲得手，而殲-20的隱形性能和中國的體系性態勢感知能力已經在「東海圍觀」中體現出來，美國空軍現在西太已經在數量和質量上都處於劣勢了。

中國的南北六代還在試飛中，很多技術細節現在依然雲裏霧裏，但技術定位上的先進性無可置疑。F-47比南北六代更加雲裏霧裏，美國第一次需要「保密就是保落後」，而英國索性不裝了，「暴風」在PPT層面就被南北六代降維打擊。

在這樣的情況下，美國、英國都格外需要CCA更加給力，以彌補數量上的差距，並用新質能力重建戰術態勢平衡。問題是，中國的攻擊-11在技術上更先進，也更成熟。

如果說在閲兵式上的攻擊-11的技術狀態還可以質疑的話，飛行中的攻擊-11就無可置疑。

無尾飛翼本來就有本質優秀的全向隱形能力，進氣口和尾噴口的隱形處理也明白無誤地點名了隱形處理的精細。這也是高亞音速的，但非加力渦扇13發動機的推力是美國這些CCA的威廉姆斯FJ44渦扇的4倍！Brontanax計劃採用羅爾斯-羅伊斯Orpheus渦扇，推力也只有非加力渦扇13的一半。

攻擊-11的起飛重量也至少10噸級，載彈量超過2噸，作戰半徑在1500公里以上。

中國空軍無人作戰飛機攻擊-11▼▼▼

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重要的是，作為CCA使用時，攻擊-11沒有暴露有人戰機行蹤的危險。這使得放哨、潛伏、偷襲、護衛任務都更加有效。

攻擊-11或許原始使命裏沒有CCA，也沒有機頭空間安裝有效的雷達。但在可預見的將來，CCA都不具備有意義的雷達，而是以紅外光電為主要探測手段，如果不是徹底「盲人」的話。攻擊-11發射空空導彈不成問題，自主發射或者連上A射B導也不成問題。

美國和英國都不是沒有相應的技術。諾斯羅普X-47B在2011年就首飛了，起飛重量達到20噸，還完成了上艦測試。2016年項目結束時，沒有轉入下一階段或者定型量產。BAe的Taranis也是無尾飛翼，2013年首飛，起飛重量也達到8噸，也是2016年項目結束。

但美國和英國都缺乏繼續投資、直到完善和量產的決心和資金，項目早早下馬了。而且在已知中國攻擊-11在2019年國慶閲兵中公布後，沒有以某種形式重啟項目的打算，後來推出CCA的時候，選擇了技術水平低得多、起飛重量也低得多的選擇。這只能說明，美英的眼界依然很高，眼光依然看得很遠，但能着手的格局已經有限了，砸不起錢，也啃不動骨頭了。

這還沒有說到93閲兵上兩種無殲，那是徹底領先所有已知西方CCA的存在。這一次不管是美國還是歐洲的CCA，真正是出生既落後了。

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