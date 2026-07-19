搭巴士頭暈蹲下　獲乘客讓座借白花油請食糖　港女生感激：心好暖

港人一直秉持着「一方有難，八方支援」的精神！有港女生於網上發文分享好人好事，她出門時感身體不適，原打算上巴士後可坐下休息，怎料全車爆滿，站了不久就頭暈難受得蹲下，身旁多名乘客發現後，主動讓座之餘，更提供嘔吐用膠袋、請吃糖及借白花油塗抹，讓她感到溫暖，感激道「謝謝今日向我伸出援手嘅每一位陌生人」。



有港女生於網上發文分享好人好事，她乘搭巴士時頭暈不適，獲身旁多位女乘客幫助。（AI生成圖片）

「香港，其實真係仲有好好嘅人」。該港女生7月13日於Threads發文分享親身經歷，她當日出門時已覺得身體有少許不適，原打算上巴士後可坐下休息，怎料全車爆滿。

搭巴士頭暈蹲下 港女生：好驚好無助

女生表示，「上車企咗冇耐，突然間成身飆冷汗、極度反胃，個人暈到直頭頂唔順，最後真係頂唔住，要當場踎喺度，嗰一刻成個人好驚好無助，真係好難受」。

女生感激道，「謝謝今日向我伸出援手嘅每一位陌生人，感恩今日遇見嘅好人好事。香港人，其實真係好有愛」。（《因為你把心給了我》劇照）

獲乘客讓座借白花油 港女生感激：心好暖

女生說，幸好遇到很多善良的香港人，當時有位女乘客立刻扶着她，「主動讓位畀我坐，仲即刻喺袋度搵膠袋畀我，又請我食粒糖」，與此同時，旁邊有幾位女乘客「一齊好熱心咁幫我周圍搵膠袋，仲借埋白花油畀我搽」。

女生續說，「雖然身體好辛苦，但個心真係覺得好溫暖」，她感激道「謝謝今日向我伸出援手嘅每一位陌生人，感恩今日遇見嘅好人好事。香港人，其實真係好有愛」。

網民大讚，「呢啲是真正香港人，香港精神，獅子山下」。（《獅子山下的故事》劇照）

網民讚：香港精神，獅子山下

網民大讚，「呢啲是真正香港人，香港精神，獅子山下」、「其實好多香港人也很有愛心」、「睇完覺得好溫暖，妳係一個好識感恩，心裏有愛嘅人。其實幫完人真係好開心、好有滿足感㗎！有時候俾人幫係福分，同時幫人那個人也是有福氣」。

有網民分享受助經歷，「其實我今日好正常冇嘢冇病冇痛乜都冇，搭地鐵的時候有1位大約40多歲的南亞人士，很盛意拳拳地起身讓位畀我坐，我婉拒但他非常有禮貌地再一次邀請，好感恩，香港都真係好多好人」。

（Threads@spoonsplash）

其他好人好事：東涌女童返學搭錯車到碼頭！好心人贈$100陪乘的士 港媽感激尋人

父母不在身邊，兒童一旦遇到突發事情，難免會感到慌張，幸好她遇到好心人！有港媽在Facebook群組「東涌friends club」匿名發帖，表示今年6月22日早上7時30分至45分，女兒返學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，身上沒有足夠金錢乘車返回學校，幸好「呢個時候有個好心人遞上100蚊俾我個女」，甚至帶同她乘搭的士返學。樓主表示，如果有心人同樣在群組內，「請聯絡我，俾返錢你」。



樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

網民大讚：好人好事

帖文引來許多網民討論，不少人大讚東涌人很有愛，「好人好事」、「好事一宗，值得表揚」、「可能人哋幫完你個女，完全冇諗過要回報，不如你將呢種好人好事精神教你個女」。

樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

地理分析 相信女童誤往東涌新碼頭

東涌共有2個碼頭，舊碼頭沒有公共交通工具可以抵達，新碼頭正名是東涌發展碼頭，附近有巴士站和的士站，相信樓主女兒誤乘車前往新碼頭，好心人帶同她到附近的士站乘搭的士上學。

好心人帶同女學童到附近的士站乘搭的士上學。(Google地圖街景截圖)

（Facebook群組「東涌friends club」）