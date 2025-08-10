抖音妙齡美女「懷孕變60歲阿婆」老公不離不棄　產後暖心現況曝光

馬來西亞一名女子因為懷孕竟然經歷驚人的容貌改變，她的臉疑似因賀爾蒙影響，一夕之間彷彿老了幾十歲，不只布滿皺紋還發炎紅腫，幸好丈夫不離不棄支持她，兩人才順利走過孕期。



據ODDITYCENTRAL報導，28歲的法拉（Farah Faizal）在六月底於社群分享了自己的照片，吸引許多網友討論。照片中她不只臉部嚴重變形，還有許多皺紋、鼻子耳朵腫大，皮膚更布滿膿皰。她表示，之前用的保養程序在她懷孕之後完全失效，懷孕後期情況更嚴重惡化，造成她的心理創傷。

法拉懷孕前長相甜美，在抖音上有數萬人追蹤。（TikTok截圖）

法拉說，懷孕過程中，她每天早上醒來，都會發現臉上又冒出新的膿皰。她的皮膚奇癢無比，還發炎紅腫，讓愛美的她幾乎崩潰。幸好法拉的丈夫始終不離不棄的陪在她身邊。法拉也在8月1日發文感謝丈夫。

她在文中提到，是丈夫在過程中一再提醒她有多美麗、多堅強。丈夫總告訴她不管如何她都值得被愛，這不只安撫了法拉的恐懼，也讓她深深體會到丈夫的愛，認為丈夫是自己的避風港。

幸好在孩子出生後，法拉的狀況就逐漸恢復。從她近期在社群媒體的照片可以看到她的發炎和膿皰都已經改善許多，她非常期待自己能恢復到懷孕前的容貌。

雖然她的照片吸引數百萬次分享和按讚，但不是所有人都帶著善意。有些網友認為她是為了博取關注才修圖，也有人批評不該在網路上分享私人生活。面對負面評論，法拉說未來不會再分享任何身體變化，但她也強調，分享這些照片只是希望讓有相似經歷的媽媽可以放心，也希望能給予她們一些心理支持。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】