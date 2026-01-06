預言聖誕節大洪水滅世未成真　加納先知「現代挪亞」被捕照片瘋傳

加納一名自稱先知的男子挪亞（Ebo Noah）因宣稱「世界將於2025年12月25日毀滅」，引發民眾恐慌。而隨著時間過去，挪亞的末日預言並未成真，他也於2025年12月31日遭到警方逮捕。



印度電視台英文版（India TV）報導，挪亞本名埃順（Evans Eshun），自稱來自加納，近年以「現代版挪亞」形象在社交平台累積關注。他宣稱自己是上帝派來的先知，並表示上帝警告他，世界將於2025年12月25日終結，方式是透過豪雨與全球大洪水。

挪亞Ebo Noah被警方逮捕的相片（X@Africa Facts Zone）

更多加納「先知」挪亞Ebo Noah的相片：

在一段爆紅影片中，挪亞進一步聲稱，上帝已指示他建造船隻拯救人類，他也因此打造10艘船，並宣稱打造一艘「現代挪亞方舟」。

他在Instagram上自稱「伊伯耶穌（Ebo Jesus）」，帳號約有3.2萬名追蹤者；去年8月，他也曾在YouTube發布名為「將發生什麼，以及如何發生」的影片，內容同樣圍繞末日洪水預言，並聲稱計畫在自己建造的方舟上生活約三年，以度過大洪水。

不過，後續查明，挪亞宣稱由自己建造的方舟實際上並不屬於他本人。之後他又改口表示，自己已向上帝請求給人類更多時間。在另一段同樣在網絡瘋傳的影片中，他聲稱，自己透過為期三周的禁食，成功促使上帝「延後」毀滅，甚至呼籲民眾開派對，宣稱災難已被推遲。

加納警方表示，相關言論透過社交平台與影音網站大量流傳，造成社會不安，警方「特殊網絡審查小組」隨後介入調查並將他拘留。

挪亞戴著手銬的照片曝光後，在網絡上迅速瘋傳。

