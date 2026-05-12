幼發拉底河水位急速下降　與聖經「末日預言」不謀而合引網民熱議

流經土耳其、敘利亞與伊拉克的幼發拉底河（Euphrates River）近年水位持續大幅下降，科學界警告當地恐面臨嚴重生態與人道危機，而部分宗教人士則將此現象與《聖經》中的「末日預言」聯想，引發國際關注。



根據《紐約郵報》報導，幼發拉底河全長約2800公里，是古代的重要水源，被譽為人類文明搖籃之一，古巴比倫與多個古文明皆發源於此。然而近年因氣候變遷、長期乾旱以及地下水過度抽取，河川水量持續減少。

幼發拉底河Euphrates River（Unsplash）

美國太空總署（NASA）早在2013年研究便指出，底格里斯河與幼發拉底河流域在2003年至2009年間，共流失約1億1700萬英畝呎淡水，相當於整個死海的水量。研究認為，地下水過度抽取與氣候變遷造成的乾旱，是主要原因。

伊拉克水資源部官員則警告，如果未採取重大措施，幼發拉底河可能在2040年前部分乾涸。當地目前已出現農作歉收、水源污染與疾病蔓延等問題。

伊拉克環保人士納瑟爾巴卡爾（Naseer Baqar）表示，由於水資源危機惡化，霍亂、傷寒、水痘與麻疹等疾病正在部分地區擴散，民眾生活受到嚴重衝擊。

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與聖經的末日預言不謀而合

除了環境問題外，幼發拉底河乾涸也在宗教圈掀起討論。部分基督教信徒引用《啟示錄》第16章第12節內容：「第六位天使把碗倒在幼發拉底大河上，河水就乾了，要給東方眾王預備道路。」認為河川乾涸可能象徵末日與「哈米吉多頓戰爭（Armageddon）」即將來臨。

此外，《耶利米書》中也曾提及「河水將乾涸」的描述，因此近期社群媒體上不少「末世論」支持者認為，幼發拉底河現況正與《聖經》預言相互呼應。

報導同時提到，近期另有學者提出具爭議性的理論，認為《創世紀》中伊甸園的位置可能並非位於今日伊拉克，而是在埃及附近。相關論文指出，《聖經》中描述的四條河流，除了幼發拉底河與底格里斯河外，也可能包括尼羅河與印度河。

不過多數科學家強調，幼發拉底河危機主要仍是環境與水資源管理問題，與宗教預言無直接關聯，呼籲各界應聚焦於氣候變遷與區域水資源合作。

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