AI耶穌陪你視像通話？美國公司推新服務　祈禱要收費每分鐘收$16

你有想過能跟「神」即時對話嗎？



美國科技公司Just Like Me近日推出一項全新服務，主打讓用戶可以與「AI版耶穌」進行一對一對話，甚至還能開啟類似視像通話的互動體驗。

美國科技公司Just Like Me近日推出一項全新服務，主打讓用戶可以與「AI版耶穌」進行一對一對話，甚至還能開啟類似視像通話的互動體驗。（Just Like Me）

更多AI版耶穌介紹：

+ 3

AI耶穌是什麼？可以做什麼？

這個AI角色以Jesus Christ（耶穌基督）為藍本打造，定位不只是娛樂，而是精神陪伴工具。根據官方說法，它能夠提供祈禱與鼓勵、回應信仰與人生問題、使用多國語言對話、記住過往對話內容。

而官方也提到此AI並不是憑空亂生成，而是建立在宗教文本與現代詮釋之上，他們為此模型使用大量的《欽定版聖經》（Authorized Version）進行訓練，同時吸收大量牧師講道內容，讓他在語氣與回應風格偏向現代教會式的關懷與引導。

由Jonathan Roumie飾演的耶穌形象，是近年最受歡迎的。（instagram@jonathanroumieofficial）

至於外觀的話，則參考影集《上帝所揀選的人》（The Chosen）中由Jonathan Roumie飾演的耶穌形象，是近年相當受歡迎、較親民人性化的版本。

每分鐘都在「收費祈禱」

只不過AI耶穌並不是免費的服務，使用者可以自行選擇方案需求：

每分鐘約1.99美元（約15.6元港幣）

購買方案：49.99美元 （約392元港幣）/ 每月45分鐘



另外，Just Like Me也提供各種「數位分身」服務，不只是AI耶穌，大量名人、已故評論員、虛構角色（如聖誕老人）也都能提供即時對話與視像聊天功能。

【延伸閲讀】OpenClaw成為老少皆宜工具？全民瘋養AI龍蝦 這漏洞恐洩個人私隱（點擊連結看全文）

+ 4

延伸閱讀：

真正的「神作」降世！Steam 模擬遊戲《我是耶穌》即將上市

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】