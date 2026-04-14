AI耶穌陪你視像通話？美國公司推新服務 祈禱要收費每分鐘收$16
撰文：COOL潮流生活網
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你有想過能跟「神」即時對話嗎？
美國科技公司Just Like Me近日推出一項全新服務，主打讓用戶可以與「AI版耶穌」進行一對一對話，甚至還能開啟類似視像通話的互動體驗。
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AI耶穌是什麼？可以做什麼？
這個AI角色以Jesus Christ（耶穌基督）為藍本打造，定位不只是娛樂，而是精神陪伴工具。根據官方說法，它能夠提供祈禱與鼓勵、回應信仰與人生問題、使用多國語言對話、記住過往對話內容。
而官方也提到此AI並不是憑空亂生成，而是建立在宗教文本與現代詮釋之上，他們為此模型使用大量的《欽定版聖經》（Authorized Version）進行訓練，同時吸收大量牧師講道內容，讓他在語氣與回應風格偏向現代教會式的關懷與引導。
至於外觀的話，則參考影集《上帝所揀選的人》（The Chosen）中由Jonathan Roumie飾演的耶穌形象，是近年相當受歡迎、較親民人性化的版本。
每分鐘都在「收費祈禱」
只不過AI耶穌並不是免費的服務，使用者可以自行選擇方案需求：
每分鐘約1.99美元（約15.6元港幣）
購買方案：49.99美元 （約392元港幣）/ 每月45分鐘
另外，Just Like Me也提供各種「數位分身」服務，不只是AI耶穌，大量名人、已故評論員、虛構角色（如聖誕老人）也都能提供即時對話與視像聊天功能。
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