巴士阿伯坐關愛座！除鞋赤腳晾扶手、腳板踩擋板　網民斥：好嘔心

搭乘公共交通工具要注意行為舉止，以免影響其他乘客！有巴士乘客在社交平台貼圖公審，指遇到1名坐在關愛座的老伯，公然在車廂脫下鞋子，然後赤腳晾放到扶手，而其腳板踩在擋板上，畫面令人嘔心，隨即引來網民留言批評，指責老伯行為自私，「成車人要聞你啲腳汗」、「終於明白咩叫做『隔住個mon都聞到臭味』」、「最好遇啱巴士急煞重耷」。



有伯伯搭乘巴士時，脫下鞋子赤腳晾放扶手，且將腳板踩在擋板上惹來公審。（「threads＠wailoke__」圖片）

阿伯搭巴士除鞋赤腳晾扶手！腳板踩擋板

該乘客在threads帳號「wailoke__」上傳1張照片公審，並表示「以後冇咩事都唔坐巴士」。相中可見，樓主當時搭乘九巴，1名戴鴨舌帽、佩戴口罩的老伯，坐在下層關愛座靠走廊通道座位上，他右腳脫下鞋子，攝在扶手和擋板中間位置；左腳則脫下鞋子和襪子，赤腳晾放到前方的扶手，而腳板更踩在黑色擋板上，然後低頭凝視手機，旁若無人的姿勢實在令人詫異。

網民批評老伯自私兼無品：當咗係自己屋企

許多網民斥責相中老伯行為無品，「真係好癲」、「晾都算，點解（要）除襪」、「超級核突」、「當咗係自己屋企」、「究竟（隻）腳有咩問題？ 坐巴士一定要晾住」、「咁坐真係舒服咩」、「成車人要聞你啲腳汗」、「終於明白咩叫做『隔住個mon都聞到臭味』」、「好心同車長講啦」、「最好遇啱巴士急煞重耷」，又建議車上乘客應透過群眾壓力令老伯收斂，「你應該大聲叫：『嘩！好臭呀！有無搞錯！成隻腳咁放』，令全車人都聽到（再）公審佢」。

相關文章：巴士大叔食雞腳！吐出雞骨隨手扔地 乘客拍片公審 網民怒斥缺德

搭乘巴士時切勿在車廂內飲食！有乘客近日在社交平台公審，指在巴士上直擊有大叔吃雞腳，對方其後下車，竟然將吐出雞骨直接棄置在地上。事件引來網民紛紛斥責離譜，「巴士咁X污糟邋遢，就係因為呢啲人囉」、「如果因為工作無時間食嘢，食個麵包食得企理我絕對會諒解，但好似呢啲冚家X咁食，就係一個X人」。有人則認為樓主應即時指正或通知車長，而非事後公審。



有大叔在巴士吃雞腳，將吐出雞骨棄置地上，被同車乘客拍照公審。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔搭巴士食雞腳！ 乘客拍片公審

目擊乘客在threads帳號「smartuncle13」發帖，不滿地表示「搭巴士食雞腳，仲要有骨落地」。從帖主拍攝的片段可見，他當時搭乘城巴巴士，在上層發現1名大叔打開外賣盒，公然在車廂內吃雞腳，其間一度吐出雞骨在左手，又不時望向樓主方向，未知是否發現被人偷拍，於是收起外賣盒並且放回座位上。

大叔坐在上層座位，打開外賣盒公然吃雞腳。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔一度吐出雞骨在左手。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔一度吐出雞骨在左手。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔不時望向樓主方向，未知是否發現被人偷拍，於是收起外賣盒。（「threads＠smartuncle13」影片截圖）

大叔將吐出雞骨棄置座位下

不過樓主貼出的照片所見，當大叔離開後，其原先坐的座位地面遺留雞骨，估計是大叔吐出雞骨後不知該如何處置，所以直接扔在地下，樓主不滿對方缺德行為，於是在網上公審。

大叔下車後，他原先坐的座位地面被遺留雞骨。（「threads＠smartuncle13」圖片）

網民斥缺德：巴士污糟邋遢就係因為呢啲人

網民一面倒批評大叔行為無品，「成日喺巴士見到曱甴就係咁解」、「巴士咁X污糟邋遢，就係因為呢啲人囉」、「如果因為工作無時間食嘢，食個麵包食得企理我絕對會諒解，但好似呢啲冚家X咁食，就係一個X人」、「咁賤格，食嘢已經唔啱，仲要揀啲有骨雞腳而唔係冇骨雞腳」、「太無公德心及衛生」。

（threads＠wailoke__）