女生搭巴士「連鞋帶腳」踩座位！疑事主致歉認行為不當：令人反感

巴士公司不時提醒「飛象過河不守禮」，乘客切勿將雙腳踏到對面座位。不過早前有女生搭乘巴士時「連鞋帶腳」踏上對面座位，被車上乘客公審，引來網民批評，「明顯佢老豆老X冇教佢最基本嘅禮貌」、「著幾靚、扮幾靚都冇用，人品被人一眼看穿」。



事隔約2星期，疑似涉事女生留言致歉，承認當時行為不恰當、令人反感，承諾往後會更加注意在公共交通工具上的行為。雖有網民覺得「知錯能改」理應獲原諒，但更多人質疑道歉動機，「早知今日，何必當初」、「如果要俾人影咗放上網先肯改就冇意思啦」。



有女生搭乘巴士時「連鞋帶腳」晾放對面座位，被網民批評無品。（「threads＠youknowwhoyoyare」圖片）

後生女搭巴士飛象過河！ 「連鞋帶腳」晾放對面位

「啲人可唔可以有啲公德心」，該乘客於7月11日在threads上傳1張照片公審，顯示有年輕女生搭乘巴士、坐在最後排左邊靠窗座位，然後「連鞋帶腳」晾放到對面座位，並專注使用手機。在旁樓主看不過眼，於是質疑「下個（乘客）坐落去真係多得你唔小，個鞋底污糟邋遢踩落張凳到」，又認為即使對面座位沒有其他人就座，「張凳都唔係俾你咁踩」。

網民群斥無家教：咁後生都咁？

帖文引來網民狠批該女生行為，「咁後生都咁？」、「真係唔明點解啲人可以坐到咁，隻腳放落地下唔得嘅，咁樣隻腳長啲好睇啲咩，不知所謂」、「端裝女仔唔會咁坐」、「明顯佢老豆老X冇教佢最基本嘅禮貌」、「著幾靚、扮幾靚都冇用，人品被人一眼看穿」、「你會唔會咁樣踩上自己屋企張床呀」、「呢啲人要開聲X先得」、「實在太多呢啲人！所以啲衫褲一定要每天洗」。

網民批評：對腳太短掂唔到地可以揀唔坐嗰個位

有人就認為，若然身高不足以踏地大可以選擇其他座位，「就算腳短踩唔到落地下都唔好踩過對面」、「其實啲人對腳太短掂唔到地可以揀唔坐嗰個位，或直頭唔好坐」、「佢無公德心嘅同時，其實佢坐個位都可能曾經俾人踩過，佢仲要著短牛（褲）」。

疑相中女生留言致歉 承認行為不當

疑似相中女生之後留言致歉，指看見網民批評後「完全明白點解會令人反感」，承認當時行為不恰當「有可能整污糟張櫈」，且沒有考慮到其他乘客感受，因此向受影響的乘客和公眾道歉，承諾往後會更加注意自己在公共交通工具上的行為，並感激網民的提醒。

疑涉事女生留言致歉，承諾往後會更加注意搭乘公共交通工具時的行為。（「threads＠youknowwhoyoyare」截圖）

知錯能改VS馬後炮 惹網民爭議

雖然有網民認為「人誰無過」，「知錯能改」、「當時人出嚟誠心道咗歉就OK啦」、「既然認咗錯樓主就del Po啦」；不過大部分人似乎不接受以上解釋，「早知今日，何必當初」、「如果要俾人影咗放上網先肯改就冇意思啦」、「你一開始係點樣覺得呢個行為係無問題，其次你係點解會係見到網上面嘅批評先驚醒原來自己呢個行為有問題」，又提出質疑，「點樣證明嗰個係你？」。

相關文章：巴士夫婦2人霸4個位「連鞋帶腳」踩上凳！乘客斥：睥住都唔放落嚟

搭乘公共交通工具應要注意言行，以免影響其他乘客！本港社交網絡瘋傳照片，顯示有夫婦搭乘巴士時坐於4人座位，兩人先是將大袋物件放置在對面位，其中女士更「連鞋帶腳」踏上斜對面位，2人共霸佔4個座位。乘客形容兩人即使被其他人「係咁睥住」都未有放下腳，看不過眼遂公審，引來網民狠斥「無恥就無敵」，「如果有位坐，畀你放物件都唔緊要，但最仆X就係個女人對腳踩上去，當正自己屋企咁」、「落緊雨對鞋又濕又污穢，下一個乘客着短褲短裙就慘了」。



有夫婦搭乘巴士2人共霸佔4個座位，再「連鞋帶腳」晾放對面座位惹爭議。（facebook圖片）

有街坊在facebook群組「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」上傳1張照片公審，指日前於晚上9時、搭乘城巴790路線開往康城方向的巴士，遇到相中疑似夫婦的男女，不但2個人霸佔4個座位，更「連鞋帶腳」踏放至對面座位上。樓主不滿表示，「我同其他乘客都已經係咁睥住佢，佢都仲唔肯放返隻腳落嚟」，看不過眼對方缺德舉動，所以分享到網上，並稱「一於幫你哋出名」。

夫婦搭巴士2人霸4個位 「連鞋帶腳」踩上凳懶理乘客側目

從相中可見，2名男女坐在巴士下層的4人座位，他們將大袋物件擺放在對面座位，其中女子更將右腳連同鞋子直接晾放在斜對面的座位上，目測當時車上雖然仍有空餘座位，但女子晾腳行為會弄髒座位，即使惹來乘客側目仍然懶理，實在令人反感。

網民群斥女子自私：當正自己屋企咁

相片及後被轉載至其他社交平台，大批網民狠斥相中女子行為自私兼無品，「冇家教」、「無恥就無敵」、「佢老公反而冇乜點樣，係個女人衰格」、「如果有位坐，畀你放物件都唔緊要，但最仆X就係個女人對腳踩上去，當正自己屋企咁」、「其他人仲要坐㗎，佢會唔會自己屋企都係咁坐先？」、「落緊雨對鞋又濕又污穢，下一個乘客着短褲短裙就慘了」、「身為香港人，唔好咁樣好唔好？」、「真係好失禮人」、「影衰香港人」。

樓主事後公審惹議：唔出聲佢哋就覺得冇問題

有留言認為樓主和其他乘客應該即場指正，事後公審根本無助事件，「下次試下講，唔出聲佢哋就覺得冇問題」、「要對付呢啲咁無公德心又無教養嘅人，大家一齊出聲就好，因為呢種人係欺善怕惡」、「我會出聲，同埋叫佢抹乾淨張凳」、「你做咩唔專登坐去佢對面，等佢冇得咁樣」。

（threads＠youknowwhoyoyare）