有片│巴士大叔稱遺失背囊報警！車長不准乘客下車遭圍罵：阻住晒

乘搭巴士遺失物品應如何處理？本港社交平台流傳影片，指駛往葵興站的A30龍運巴士上，有穿粉紅色衣服大叔稱自己遺失背囊並報警，導致巴士停駛。由於要等候警察到場，司機不讓乘客下車，惟有穿藍色衣服大叔不滿受阻，「爆粗」大聲責罵司機及粉衣大叔，更挑釁「郁我啊！X街！」。其他乘客亦向粉衣大叔表達不滿，「返屋企煮飯啊」、「黐X線真係！」，司機則一直安撫「等多陣」。



事件引來網民熱議，「自己唔見嘢攬炒成車乘客」、「放工時間阻住晒」。亦有網民認為司機無權不讓乘客下車，「禁錮？」、「有咩權唔畀人走？睇CCTV 拉人咪得囉」、「配合調查還配合調查，咁點樣賠償其他乘客損失？」，隨即有網民反駁，「一報警個個都要留喺架車度㗎啦，有啲真係冇乜常識」。



龍運巴士回覆《香港01》表示，7月14日下午近7時，龍運1輛路線A30巴士駛至葵興站時，有1名上層乘客向車長報稱，懷疑1個隨身小型行李遭人取走，並已自行報警處理；為協助該名乘客和警方調查，車長將巴士短暫停定，直至有警員到場跟進。根據《公共巴士服務規例》，任何穿着制服並正當值的專營公司僱員，可毋須手令而逮捕任何其有合理因由相信已違反本規例的人，並可扣留該人直至能將該人交予警務人員為止。



A30龍運巴士上有穿粉紅色衣服大叔稱自己遺失背囊並報警，導致巴士停駛，惹來其他乘客不滿。（Threads@wch.1209）

「A30巴士罵戰」。有男乘客於7月14日在Threads發布影片，指乘搭A30龍運巴士時，有穿粉紅色衣服男子稱「唔見咗個袋」並報警，導致巴士停駛。

龍運巴士粉衣大叔稱遺失背囊報警 司機不讓乘客下車惹不滿

樓主續說，由於要等警察到場，司機不讓乘客離開，「我就好理解司機嘅」，但有1名穿藍色衣服男子不滿安排，「覺得阻住大家」，竟大聲責罵司機及粉衣男，「我就原本坐緊上層，見下層嘈得好緊要就落去食花生，順便叫藍衫男唔好咁大聲」。

A30龍運巴士有穿粉紅色衣服大叔稱「唔見咗個袋」並報警，導致巴士停駛。（Threads@wch.1209）

藍衣大叔爆粗罵粉衣男及司機：郁我啊！X街！

從影片看到，藍衣大叔與粉衣大叔在車頭位置爭吵，藍衣大叔喝罵「我唔同你講嘢啊！」，粉衣男則反嗆「我同你講嘢咩？」。藍衣大叔聞言挑釁「郁我啊！X街！」，粉衣男亦以粗言回擊，「你老X臭X！X你老X！」。藍衣大叔之後走下車，惟仍與粉衣大叔爭吵，粉衣大叔咒罵「你屋企人全部死」。

藍衣大叔與粉衣大叔在車頭位置爭吵。（Threads@wch.1209）

藍衣大叔與粉衣大叔在車頭位置爭吵。（Threads@wch.1209）

藍衣大叔與粉衣大叔在車頭位置爭吵。（Threads@wch.1209）

乘客圍罵粉衣大叔：返屋企煮飯啊！你阻住我哋吖！ 司機安撫

另1段影片看到，有女乘客站在車頭向粉衣大叔埋怨，「返屋企煮飯啊，打開袋畀你睇（沒有取走粉衣大叔背囊）喇。你阻住我哋吖嘛！你而家真係阻住我哋啊！」，也有男乘客爆粗斥責「傻傻哋！差佬唔喺度咪等到天光！黐X線真係！」。不過粉衣男面露笑容未有回答，司機則一直安撫「等多陣」。

其他乘客圍罵粉衣大叔。（Threads@wch.1209）

其他乘客圍罵粉衣大叔。（Threads@wch.1209）

不過粉衣男面露笑容未有回答。（Threads@wch.1209）

網民：自己唔見嘢攬炒成車乘客

網民看過影片議論紛紛，有人認為粉衣大叔無理，「自己唔見嘢攬炒成車乘客」、「放工時間阻住晒」、「如果證實咗冇人偷佢個袋，成車人可唔可以集體民事索償個粉紅衫男？」、「其實粉男係咪漏咗喺公司咋，根本上車已經唔見咗個袋，搞到成車人要等好耐先返到屋企」，又揶揄「最後係發覺無帶袋出街」。

質疑司機無權不讓乘客下車

也有網民認為司機無權不讓乘客下車，「禁錮？」、「有咩權唔畀人走？睇CCTV 拉人咪得囉」、「配合調查還配合調查，咁點樣賠償其他乘客損失？」、「其實而家有cctv就事後check到，冇必要扣留全車人」。

隨即有網民反駁，「一報警個個都要留喺架車度㗎啦，有啲真係冇乜常識」、「其實車長禁止全車人落車等警方到場合法且有必要，如果搵到偷袋者，車長及乘客須依法行使市民拘捕權防止疑犯逃走直至警方到場為止。

網民爭議司機是否有權不讓乘客下車。（Threads@wch.1209）

當值專營公司僱員可扣留涉事人直至交予警員

根據《公共巴士服務規例》，任何穿着制服並正當值的專營公司僱員，可毋須手令而逮捕任何其有合理因由相信已違反本規例的人，並可扣留該人直至能將該人交予警務人員為止。

（Threads@wch.1209）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。