巴士夫婦2人霸4個位「連鞋帶腳」踩上凳！乘客斥：睥住都唔放落嚟

搭乘公共交通工具應要注意言行，以免影響其他乘客！本港社交網絡瘋傳照片，顯示有夫婦搭乘巴士時坐於4人座位，兩人先是將大袋物件放置在對面位，其中女士更「連鞋帶腳」踏上斜對面位，2人共霸佔4個座位。乘客形容兩人即使被其他人「係咁睥住」都未有放下腳，看不過眼遂公審，引來網民狠斥「無恥就無敵」，「如果有位坐，畀你放物件都唔緊要，但最仆X就係個女人對腳踩上去，當正自己屋企咁」、「落緊雨對鞋又濕又污穢，下一個乘客着短褲短裙就慘了」。



有夫婦搭乘巴士2人共霸佔4個座位，再「連鞋帶腳」晾放對面座位惹爭議。（facebook圖片）

有街坊在facebook群組「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」上傳1張照片公審，指日前於晚上9時、搭乘城巴790路線開往康城方向的巴士，遇到相中疑似夫婦的男女，不但2個人霸佔4個座位，更「連鞋帶腳」踏放至對面座位上。樓主不滿表示，「我同其他乘客都已經係咁睥住佢，佢都仲唔肯放返隻腳落嚟」，看不過眼對方缺德舉動，所以分享到網上，並稱「一於幫你哋出名」。

夫婦搭巴士2人霸4個位 「連鞋帶腳」踩上凳懶理乘客側目

從相中可見，2名男女坐在巴士下層的4人座位，他們將大袋物件擺放在對面座位，其中女子更將右腳連同鞋子直接晾放在斜對面的座位上，目測當時車上雖然仍有空餘座位，但女子晾腳行為會弄髒座位，即使惹來乘客側目仍然懶理，實在令人反感。

網民群斥女子自私：當正自己屋企咁

相片及後被轉載至其他社交平台，大批網民狠斥相中女子行為自私兼無品，「冇家教」、「無恥就無敵」、「佢老公反而冇乜點樣，係個女人衰格」、「如果有位坐，畀你放物件都唔緊要，但最仆X就係個女人對腳踩上去，當正自己屋企咁」、「其他人仲要坐㗎，佢會唔會自己屋企都係咁坐先？」、「落緊雨對鞋又濕又污穢，下一個乘客着短褲短裙就慘了」、「身為香港人，唔好咁樣好唔好？」、「真係好失禮人」、「影衰香港人」。

樓主事後公審惹議：唔出聲佢哋就覺得冇問題

有留言認為樓主和其他乘客應該即場指正，事後公審根本無助事件，「下次試下講，唔出聲佢哋就覺得冇問題」、「要對付呢啲咁無公德心又無教養嘅人，大家一齊出聲就好，因為呢種人係欺善怕惡」、「我會出聲，同埋叫佢抹乾淨張凳」、「你做咩唔專登坐去佢對面，等佢冇得咁樣」。

相關文章：巴士女乘客除鞋！腳趾踏向對面乘客座位邊 網民斥核突：有味post

搭乘公共交通工具要注意行為舉止，以免影響他人！本港網絡瘋傳照片，顯示有女子搭乘巴士時當眾脫下鞋子，「飛象過河」將右腳腳趾踏向對面乘客座位邊沿位置，之後又將腳趾放在座位間的罅隙，受擾乘客指事發時不敢出言指責，只能崩潰發文呻苦。許多網民狠斥涉事女子行為，「核突，報警」、「隔住mon都聞到臭味」，認為面對如此情況理應向對方反映不適，「咁都忍得，會唔會太好恰」、「咁都唔出聲！縱容咗佢嘅嘔心行為」。



有女子搭乘巴士脫下鞋子，將腳趾踏向對面乘客座位的邊沿位置。（「threads＠fuck_thisshitlife_」圖片）

有女子搭乘巴士脫下鞋子，將腳趾踏向對面乘客座位的邊沿位置。（「threads＠fuck_thisshitlife_」圖片）

無品女搭巴士除鞋 腳趾踏向對面乘客座位

女事主分別在2個threads帳號發帖並上傳照片，顯示她搭乘巴士坐於下層最後排座位時，對面1名穿着長裙、側揹疑似Chanel手袋的女子，竟然在眾目睽睽下脫下鞋子翹起腳，直接將右腳腳趾踏向她座位邊沿位置，然後只顧凝視手中電話。樓主指當時不敢出言指責，對此崩潰表示「我沒招了，呢個年頭咩人都有，我想尖叫呀」。

穿著長裙的女子，在眾目睽睽下脫下鞋子。（「threads＠buich1ng._」圖片）

女子無視對面的乘客，直接將右腳伸向對面座位底下。（「threads＠buich1ng._」圖片）

網民斥核突：隔住mon都聞到臭味

涉事女子行為引來網民圍剿，紛紛批評她無品，「核突，報警」、「俗語話『人靠衣裝』原來係真㗎！裝身幾靚又點？格差冇得救」、「真係有人做得出，對面阿姑都好X癲」、「隔住mon都聞到臭味」，並建議各種反擊方法，「佢隻鞋唔着？踢佢隻鞋出去啦」、「畀着我有消毒噴霧喺身的話，會對準佢對腳個位瘋狂咁噴」、「你突然間喺到發癲抽搐，佢應該驚X過你」、「打個乞嗤落去，跟住同佢講：『唔好意思太臭，鼻敏感』」、「你都翹腳，一腳叉落去」。

網民指樓主不出聲等同縱容：會唔會太好恰

有留言覺得樓主應該要勇敢些開聲指責，適當地保護自己，「咁都忍得，會唔會太好恰」、「咁都唔出聲！縱容咗佢嘅嘔心行為」、「直接X佢啦！有人坐（喺）位都咁」、「躁底香港人會開聲X佢」、「大聲啲話：『你隻腳好臭！可唔可以唔好擺上張凳上面，仲要擺喺我張凳上面？』要大聲到成車人都聽到，最好個個望住佢」，以便對方尷尬有所收斂。

女子之後將腳趾攝在事主和其右方乘客座位間的罅隙。（threads截圖）

同車乘客憂被斥「多事」 未幫忙發聲感後悔

有搭乘同一巴士、坐在樓主斜對面（即涉事女子旁邊）的女生亦在threads帳號貼相公審，形容當時情況「絕對係我喺巴士上見過最嘔心嘅行為」，雖然覺得樓主「好慘」，但礙於害怕出聲會被人指責多事，加上未見樓主主動開口，所以下車後深感後悔，「應該直接嗌佢唔好飛象過河」。

（facebook「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK 」）