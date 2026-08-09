巴士女乘客手推車放通道阻上下！受阻女生推開竟被罵　網民斥自私

攜帶大件物件搭乘公共交通工具時，應小心注意以免影響其他乘客！有女生在社交平台公審，指搭乘巴士時遇到有女子將手推車放置在走廊通道，當時已有乘客提醒其手推車阻路，不過對方似乎未有理會，待她經過通道時，只好自行推開手推車，卻被對方大聲指責，不滿對方自私行為，質疑「擺正路中心都唔覺有問題」。不少網民都批評涉事乘客，「愈嚟愈多（人）無公德心」、「真係好擾民阻路」，甚至形容「仲阻埞過行李篋」。



女子攜手推車搭巴士 擺放通道影響乘客上下車

該女生在threads上傳照片公審，顯示1名女乘客坐在巴士下層4人座位，並將1架可摺疊的紫灰色手推車直接放置在走廊通道，而並未有用手扶着手推車。加上手推車的大小剛好擋住通道，難免會阻礙其他乘客上下車。

該女乘客坐在4人座位，將可摺疊的手推車放置在走廊通道。（「threads＠_sumyee20」圖片）

女生嫌受阻推開反被罵 不滿公審：擺正路中心都唔覺有問題

樓主在帖文表示，她當時因為要經過通道，所以自行推開該女乘客的手推車，卻被對方大聲指責「做咩唔同佢講」，她隨即反問「你覺得條路正常（會）冇人行？」更透露較早前已有數名女生經過通道，主動向對方反映手推車阻路問題，故不滿對方「擺正路中心都唔覺有問題」。

網民斥自私：仲阻埞過行李篋

帖文引來網民批評相關乘客行為，「真係好X自私」、「真係好擾民阻路」、「最憎啲人攞呢啲車仔上巴士，仲阻埞過行李篋」、「愈嚟愈多（人）無公德心」、「直接問：『點呀，你屋企呀』」，或可向車長反映，「叫司機處理，無謂同佢理論」。

（示意圖／資料圖片）

網民建議立例 禁止攜帶手推車搭乘任何交通工具

有人則建議，應禁止乘客攜帶類似的手推車登上任何交通工具，「我一直叫呢架做自私車，因為摺埋放屋企就好慳位，但打開帶出街就超級阻礙人」、「試過搭小巴（遇到）差唔多狀況，假如佢當時交下戲，用手拉一拉件行李，其實我真係冇咩問題，我大步檻過佢件行李都冇所謂，但佢冇，我唯有一嘢踢開佢」、「其實應該禁止呢啲大大嚿嘅手推車上任何交通工具」。

條例列明乘客攜帶任何物品 不得放置巴士通道上

根據香港法例第230A章 《公共巴士服務規例》第14條，巴士上的乘客可無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤，和總體積不超逾0.1立方米的一件，或多件包裹；而物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

相關文章：巴士大叔霸輪椅位！坐上層拒移走2袋行李 輪椅長者無奈被迫下車

巴士輪椅位應優先讓出予有需要人士使用！有乘客在社交平台公審，搭乘巴士時遇到有坐輪椅的長者上車，但輪椅位當時被人擺放2袋行李，車長於是分別在車廂、甚至走到上層呼籲物主移開行李，將輪椅位讓給有需要人士，可惜「冇人應機」，該長者之後只能無奈下車。直到總站時，樓主發現1名大叔從上層步至下層，拿起2袋行李準備離開，驚悉對方是物主，不滿他自私舉動，質疑「拎一拎走有幾X難？」亦引來網民批評大叔，「婆婆好慘」、「人在做，天在看，佢祈禱自己唔好有坐輪椅嘅一日」。



有巴士大叔擺放2袋行李在輪椅位，拒絕移開讓予坐輪椅長者，對方被迫下車惹公審。（「threads@lumosleung」圖片）

巴士輪椅位被放2袋行李 車長呼籲移開讓予坐輪椅長者

「他朝君體也相同，如果佢有屋企人麻煩教吓佢咩叫公德心！」該乘客在threads圖文並茂公審相中大叔，指當時搭乘九巴6路線前往尖沙咀，中途有坐輪椅的長者上車，但輪椅位卻被2大袋物件霸佔，車長見狀遂在車廂呼籲物主移開行李，甚至走到上層兩度要求「俾返個輪椅位俾有需要人士」，但可惜「完全冇人應機」。樓主指，當時乘客議論紛紛，「大家都不停四圍望睇吓邊個仆X咁冇公德心」，亦有人猜測會否是遊客，不懂廣東話所以未有行動。

大叔將2大袋行李放置輪椅位，無視車長勸喻拒絕移走行李。（「threads@lumosleung」影片截圖）

無人認領行李 輪椅長者被迫下車

擾攘數分鐘後，仍未見有人認領行李，司機亦「唔敢郁」，表示擔心貿然移開行李，若果引致損失他將要負上責任，所以坐輪椅的婆婆和家人無奈下，只能被迫下車，樓主目擊過程亦替其感到不忿，「熱死辣辣咁繼續等下一架車」。

物主大叔總站下車 見樓主舉手機拍照表現心虛

由於樓主是坐到總站，「我特登留意究竟邊條仆X咁X賤格，係咪真係遊客（或）外籍人士唔識聽廣東話？」故未能及時移開物件讓予輪椅人士，卻發現物主原來是相中大叔，指對方坐在上層但無視車長勸喻，眼見被舉起手機拍攝時「佢都好心虛咁望一望我」。樓主事後批評，指任何物件都不應放置在輪椅專區，不滿大叔自私舉動，質疑：「拎一拎走有幾X難？」

樓主坐到總站時，發現物主大叔步至下層，拿起2袋行李準備離開。（「threads@lumosleung」影片截圖）

大叔眼見被樓主舉起手機拍攝，心虛望向鏡頭。（「threads@lumosleung」影片截圖）

大叔眼見被樓主舉起手機拍攝，心虛望向鏡頭。（「threads@lumosleung」影片截圖）

大叔攜同2袋行李離開。（「threads@lumosleung」影片截圖）

網民斥大叔自私無品：佢祈禱自己唔好有坐輪椅嘅一日

不少網民斥責大叔行為，「婆婆好慘」、「嗰兩袋嘢好細咋喎，點解唔自己攞住？」、「佢兩個袋咁細，又不是行李箱，點解要放輪椅位唔拎埋」、「有幾X大個袋？擺喺座位隔籬都得啦」、「人在做，天在看，佢祈禱自己唔好有坐輪椅嘅一日」，建議乘客遇類似情況，應幫忙發聲，「我遇過，同樣無人應，我就大大聲同司機講『無人要咁不如掉出車，我幫手抬啦』，嗰個老坑就死出嚟搬走個行李箱」、「冇人認領就同全車人講報警，懷疑兩個袋入面有可疑物品」。

（threads＠_sumyee20）