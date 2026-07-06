有片│女童等巴士玩耍不慎插隊　女子站上層怒罵5分鐘　女童崩潰哭

插隊雖不對，但並非故意，而且已經道歉，是否有必要窮追不捨地謾罵？《香港01》近日收到讀者報料，表示於巴士站候車時有名女童因玩耍不小心插隊，另有1至3名同行者亦跟着插了隊，事件惹來1名女子不滿，即使女童與同行者知悉不妥後連聲道歉，女子仍不肯放過，在巴士上層站立超過5分鐘斥責插隊行為，終導致女童崩潰大哭。



《香港01》近日收到讀者報料，指示於巴士站候車時有名女童因玩耍不小心插隊，惹來1名女子不滿，在巴士上層站立超過5分鐘不斷斥責。（讀者提供影片截圖）

讀者報料指出，事發於7月3日下午約1時，現場是新蒲崗四美街的巴士站，當時有1名女童候車期間在旁玩耍，在29M線九巴靠站後，不知情下不小心插隊，隨即登上巴士上層，另有1至3名同行者亦跟着插了隊，各人搶先在1名女子前上車。

女童不慎插隊 遭女子怒罵5分鐘

讀者表示，被插隊女子感到不滿，衝到巴士上層走到女童面前理論，雖然女童及同行者已連聲道歉，但女子仍不肯放過，在上層站立超過5分鐘斥責插隊行為。

影片見到1名穿藍色背心外套的女子站在九巴上層車尾，責罵稱「你哋都見唔到，盲㗎？」。（讀者提供影片截圖）

同行男童道歉 女子繼續罵

讀者分享了1段長約2分鐘的影片，見到1名穿藍色背心外套的女子站在九巴上層近車尾，責罵稱「你哋都見唔到，盲㗎？」、「唔可以咁樣㗎嘛，差唔多到就企喺度呀嘛」、「冇秩序」、「小六最高班啦喎，你哋梗係有個責任啦」。

言語間聽到，女子不滿巴士到站前，只有外傭在排隊，而隨行的數名小朋友在後方玩耍聊天，疑巴士到來時搶先上車惹來女子不滿。影片至1分20秒時，有男童向女子表示「對唔住，得未？」、「咁下次唔做啦，唔該」，但女子仍未有收口，繼續站着責罵。

言語間聽到，女子不滿巴士到站前，只有外傭在排隊，而隨行的數名小朋友在後方玩耍聊天，疑巴士到來時搶先上車惹來女子不滿。（讀者提供影片截圖）

報料讀者：女童崩潰大哭，已多次道歉繼續被罵

讀者透露，影片結束後，「女童崩潰大哭，話自己已經道歉了很多次，當事人（女子）仲要罵她咁耐」，女子其後返回座位，事件到此結束。

影片至1分20秒時，有男童向女子表示「對唔住，得未？」、「咁下次唔做啦，唔該」，但女子仍未有收口，繼續站着責罵。（讀者提供影片截圖）

讀者認為，女童插隊行為不應該，但女子不顧自己和他人安全，在巴士上層站立，「對充滿悔意的女童，大叫大罵，也不是一個可行的溝通方法」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在巴士上層站立，任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪。（讀者提供影片截圖）

法例列明：巴士移動時，乘客不得於上層站立

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在「通道以外的任何巴士部分」、「巴士上層」、或「前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分」站立；任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪。

其他報道：巴士阿叔傾電話大聲爆粗！乘客勸止不果被辱罵 車廂爆罵戰累停駛

搭乘公共交通工具遇到如此無品乘客，實在令人氣憤！本港社交平台瘋傳影片，顯示在城巴巴士上，有大叔因為講電話時不停大聲爆粗，有乘客勸阻對方引來爭執，更被大叔以侮辱性詞語辱罵，之後更演變成車廂罵戰，不少乘客加入「戰團」，紛紛批評大叔的不是，最終需要停車報警，等候警方前來調停。



不過大叔等候警方其間未有收斂，繼續以粗言穢語辱罵乘客和車長，甚至搬出特首李家超、國家主席習近平、一國兩制等，語無倫次對話令車上乘客相當無言。片段曝光惹來網民圍剿大叔，「講粗口問題唔大，嘈到人先係」、「成車罵佢，佢都覺無問題」、「一啲教養都無，話唔好講粗口就講習近平」，並建議巴士公司「blacklist佢啦」，擔心對方暴躁的情緒會影響司機駕駛，繼而引發意外。



有大叔搭巴士因講電話不停大聲爆粗，乘客勸阻引來爭執，演變成車廂罵戰。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

有大叔搭巴士因講電話不停大聲說粗言穢語，乘客勸阻引來爭執，演變成車廂罵戰。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

阿叔搭巴士 大聲傾電話兼爆粗

該男乘客在threads帳號「cw_inger」上傳共3條影片，指於周三（7月1日）晚上搭乘城巴930X路線巴士，坐在他後方1名阿叔估計正在和人通話，但因其間多次大聲說出粗言穢語，即使樓主當時已經戴上降噪耳機，坦言「都俾佢嚇親」。

乘客勸止被粗口辱罵 車廂爆發罵戰

樓主指，及後有乘客忍不住上前提醒阿叔「講粗口唔啱」，對方開始大吵大罵，不斷向乘客爆粗。樓主形容對方「覺得自己講粗口冇問題」，更以「廢柴」和帶有侮辱性字語辱罵其他乘客，之後車長停車上前調停，但阿叔未有收斂，連車長都慘被辱罵，最後需要報警處理。樓主看不過眼阿叔行為，質疑「其實唔係好明呢啲人咩心態」，同時感激當時車上所有見義勇為的乘客以及車長，「辛苦晒你哋」。

穿著黑衣大叔站在車廂通道情緒激動，正以粗口斥責車長「X你老X呀」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

阿叔向車長爆粗 挑釁男乘客：過嚟！

從其中一段影片可見，該戴眼鏡、穿著黑衣的大叔站在車廂通道情緒激動，正以粗口斥責車長「X你老X呀」，車長指對方若然再說粗言穢語將會報警，不少乘客見大叔態度氣焰，紛紛表示支持。大叔之後指向車長，「你屈我呀！」後方有男乘客要求大叔「唔好嘈」，他便轉身指向車尾喝斥對方「你收聲啦，X你老X」，又挑釁男乘客上前「過嚟！」待男乘客上前後，有乘客擔心兩人會動手，於是在旁勸架「唔好郁手呀」。

車長指對方若然再說粗言穢語將會報警，不少乘客見大叔態度氣焰，紛紛表示支持。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

後方有男乘客要求大叔「唔好嘈」，他便轉身指向車尾喝斥對方「你收聲啦，X你老X」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

他又挑釁男乘客上前「過嚟！」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

有乘客擔心兩人會動手，於是在旁勸架「唔好郁手呀」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

有乘客擔心兩人會動手，於是在旁勸架「唔好郁手呀」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

乘客憂釀打鬥出手分隔 大叔持續氣焰斥男乘客：死道友

不過大叔似乎未有理會，並稱男乘客為「道友」、「關你X事咩」，見兩人不斷貼近火藥味甚濃，有原先坐在座位的乘客都擔心雙方會因口角繼而動武，於是伸出手分隔二人，並勸喻男乘客冷靜，「你由佢（阿叔）唔講道理啦」。大叔之後繼續咄咄逼人，斥男乘客「你個死道友」，對方不忍被罵反擊，「你唔好X話我道友呀，我係瘦啲咋，唔係道友呀」。

大叔稱男乘客為「道友」，兩人火藥味甚濃，有原先坐在座位的乘客伸出手分隔二人。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

男乘客不滿被指為道友，反擊稱「我係瘦啲咋，唔係道友呀」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

大叔和男乘客持續爭執 被批評在車廂講粗言穢語

大叔之後懶理對方，坐在座位又「辣火頭」斥責司機不應開車，「你屈X我」。大叔前座另一名男乘客看不過眼，開始和他爭論，被斥「我問司機，關你X事呀」，男乘客之後指對方剛才在座位大聲講粗口，質問對方以上行為「咁你嚇親我啱唔啱呀」，大叔則反問他「你係咪驚呀？」雙方爭拗不斷，男乘客批評大叔「講粗口已經唔啱啦，你見我咁耐都無講過粗口」。

2女乘客「夾擊」 阿叔無言以對提出報警

大叔質問「邊個話唔啱？」有女乘客聞言即時指責「你宜家係影響成車人呀，先生」，大叔反駁「你話呀，你唔好屈我呀」，另一女乘客助攻表示「我都驚呀，我心臟病㗎」，後方女士忍不住發笑。大叔面對2名女乘客你一言我一語「夾擊」，戰鬥力似乎大減，片段終以大叔提出「報警呀」而告終。

大叔坐在座位又「辣火頭」，斥責司機不應開車（「threads＠cw_inger」影片截圖）

前座另一名男乘客看不過眼，開始和他爭論。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

男乘客指他行為影響他人，有女乘客和議。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

大叔質疑對方，「你唔好屈我呀」，另一女乘客助攻表示「我都驚呀，我心臟病㗎」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

大叔面對2名女乘客你一言我一語「夾擊」，戰鬥力大減。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

車長調停兼被辱罵 累巴士停駛

另一影片可見，大叔仍然和乘客爭拗中，大叔隨即搬出香港特首李家超、以及國家主席習近平、甚至提到一國兩國制，然後向車長連番輸出粗口。車長於是要求對方「尊重吓自己啦」，批評大叔既然乘搭他所駕駛的巴士，但不斷以粗口辱罵，「咁你即係罵緊邊個呢？」大叔即時「大帝」上身，指「你（揸車）係應份㗎…」，但話還未說完被車長完美反駁，「我收咗份糧緊係應份揸車啦，我緊係要捍衛城巴利益啦」大叔之後似乎稍有語塞，未有像之前般激動，只能淡然稱「真係X你老X臭X，黐X線」。

車長上前調停被連番粗口辱罵。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

大叔「大帝」上身，指車長「你（揸車）係應份㗎…」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

大叔不滿車長助乘客轉乘巴士 斥女乘客錄片偏袒司機

當時巴士經已停下，相信已報警正等候警方前來，估計車長需要下車安排其他乘客轉乘另一輛巴士，但大叔又開始「發功」，批評司機不應下車，車長解釋他要協助「過客」。大叔不滿稱，「過客係你幫佢哋每一個扶佢咩？」獲車長理所當然回覆後，大叔又轉向另一面女乘客，質疑「你影埋佢（車長）啦，做咩淨係影我呀，X你老X臭X」，再次情緒激動站起身，女乘客即時喝止「你唔好行埋嚟，麻煩你褪返後」、「我鍾意影邊個咪影邊個囉，我㗎嘛部機，關你咩事呀影邊個」。

等候警察到場期間，車長下車安排其他乘客轉乘另一巴士，大叔又批評司機不應下車。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

他又情緒激動，要求女乘客勿再用手機錄影他。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

他又情緒激動，要求女乘客勿再用手機錄影他。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

女乘客喝止要求大叔退後，「我㗎嘛部機，關你咩事呀影邊個」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

大叔思維跳脫！ 提到國家主席習近平 車上鴉雀無聲

再有1段影片顯示，大叔仍然坐在座位，突然向乘客、車長談到國家主席習近平管治香港話題，如此跳脫思維和對話實在令人難以跟上，然後又繼續大聲辱罵車長，「你廢，話你廢就廢」、「你老X臭X真係好X廢」。雖然片中未見眾人神情，但估計都不想再和大叔爭論，所以完全沒有人再予以回應。

大叔突然談到國家主席習近平，跳脫思維和對話令人難以接話。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

他繼續大聲辱罵車長，「你老X臭X真係好X廢」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

他繼續大聲辱罵車長，「你老X臭X真係好X廢」。（「threads＠cw_inger」影片截圖）

網民斥大叔自私兼擾人：成車罵佢，佢都覺無問題

片段引來大批網民圍剿大叔無品，「講粗口問題唔大，嘈到人先係」、「冇人想聽你同人吹水嘅內容」、「成車罵佢，佢都覺無問題」、「以為自己好X型，型到盡頭便是X」、「真係九唔搭八，一啲教養都無，話唔好講粗口就講習近平」、「咁嘅身型仲成日咁躁，因住爆血管」，又揶揄「壞到老，要鐵拳教育」。

建議巴士公司將大叔列入黑名單：影響司機揸車

有人覺得巴士公司應該將大叔列入黑名單，「阿叔叔明顯係病…狂躁要食藥嗰種」、「其實咁樣影響司機揸車情緒，有機會會發生危險」、「巴士公司blacklist佢啦」。樓主之後透露，當警方來到時，大叔仍然保持一貫囂張態度，「只不過冇講粗口咁解」。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，巴士乘客不得使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩行為，及不得故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力，違者可罰款5,000元及監禁6個月。