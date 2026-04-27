日安老院招募健美運動員相撲手任護理員　提供免費住房兼健身津貼

日本養老院和護理中心長期面臨護理人員，尤其是男看護嚴重不足的問題，一些機構因此開始招募健美運動員、各種武術選手和相撲手來擔任護理人員。



《紐約時報》報道，這種不尋常的安排為那些職業生涯通常短暫，且難以找到高薪工作的運動員提供了穩定的工作，同時他們還能獲得免費住房、健身房會員資格和蛋白質補充劑等福利。

日本目前有多家專門招募健美運動員的公司。（visionary.day）

這些年輕運動員不僅為養老院的生活增添不少樂趣，更讓照顧老人顯得格外輕鬆。在日本中部一家護理中心工作了兩年多的健美運動員立見北斗說：

我覺得自己喜歡做的事，也能對社會有所幫助。我的肌肉正在幫助患者放鬆下來。

立見北斗和其他健美運動員每天在護理中心工作六小時，每月起薪超過1600美元（約1.25萬港元）。此外，他們每天還有兩個小時的健身房鍛鍊時間，並可以領取相應的酬報。

日本目前有多家專門招募健美運動員的公司，其中一家公司首席執行官丹羽祐介說，他們希望將運動員的力量和耐力轉化為護理人員的技能。

他說：「我們必須改變這種刻板印象，所以我請來了健美運動員。他們非常強壯，外形很酷，可以幫助我們扭轉這種看法。」

在日本南部高知市的一家養老院裏，一群年輕男子身兼二職：白天他們是護理員，晚上他們是武術選手。

年輕運動員不僅為養老院的生活增添不少樂趣，更讓照顧老人顯得格外輕鬆。

傳統上，日本男性一直抗拒承擔照護角色。政府數據顯示，超過70%的護理人員是女性，但高知養老院的這批武術選手正在打破這刻板印象。

在東京的一家護理中心，一批退役相撲選手每天都細心照顧着中心的老人。他們充分地發揮自己的長處：輕鬆轉移此前因體重而被養老院拒收的重磅老人。

44歲的前相撲手中井田修司不認為照顧他人很幸苦，反而覺得這份工作很有成就感。他說：

在這裏，我們就像是一家人。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】