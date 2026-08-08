街頭襲擊！澳洲陌生女車前狂吼：快開門　華裔母護女嬰遭頭槌撞面

光天化日之下，竟然發生當街企圖強闖汽車的恐怖事件！澳洲珀斯日前發生一宗駭人聽聞的街頭襲擊案，1名35歲母親剛將3個月大的嬰兒安置在汽車後座，突遭1名陌生女子發狂衝近，不斷嘶吼勒令她「快開門」，更企圖強行拉開車門。這位母親為保護愛女極力安撫對方，卻慘遭對方以「頭槌」狠狠撞擊面部倒地。慶幸的是，母親在上車時一個無心的「鎖門」動作，成功保住了愛女的安全，加上兩名熱心途人及時出手相救，才避免了一場可能發生的悲劇。



1名35歲母親剛將3個月大的嬰兒安置在汽車後座，突遭1名陌生女子發狂衝近，不斷嘶吼勒令她「快開門」。（網上影片截圖）

母親為保護愛女極力安撫對方，卻慘遭對方以「頭槌」狠狠撞擊面部倒地。（網上影片截圖）

珀斯華人媽媽光天化日遇襲 陌生女狂吼：「快開門！」

據澳洲媒體《7NEWS》報道，事發生於8月5日下午約1時，地點位於珀斯北橋區的占士街（James St），據車Cam片段（行車記錄器／行車紀錄儀）顯示，35歲的母親Ling Chang剛把3個月大的女兒安置在汽車後座並鎖上車門，正當她轉身準備摺疊嬰兒車時，1名陌生女子突然衝近，指著車門破口大罵：「現在就開門！快點開門！把那扇該死的門打開！」

該女子行徑瘋狂，不僅大聲威脅，更企圖強行打開車門，Chang為免發生衝突，嘗試安撫對方情緒，惟該名陌生女子突然施「頭槌」狠狠撞向Chang的面部。Chang遇襲後倒地呼救，幸好2名途人見狀隨即衝上前喝止並報警，當場嚇退施襲者。

35歲的母親Ling Chang剛把3個月大的女兒安置在汽車後座並鎖上車門，正當她轉身準備摺疊嬰兒車時，1名陌生女子突然衝近。（網上影片截圖）

35歲的母親Ling Chang剛把3個月大的女兒安置在汽車後座並鎖上車門，正當她轉身準備摺疊嬰兒車時，1名陌生女子突然衝近。（網上影片截圖）

這名行徑瘋狂的女子不僅大聲威脅，更企圖強行打開車門。（網上影片截圖）

遇襲母留陰影不敢獨自出門

Ling Chang事後猶有餘悸：「我覺得最可怕的是，如果我當時沒有鎖上車門，我的寶寶會發生甚麼事？」她坦言若非有途人及時相救，後果不堪設想，「如果他們不在場，我真的不知道該怎麼辦，因為她明顯是在攻擊我。」Chang表示自己現時極度恐懼，不敢獨自出門，並指對方要求開門的嘶吼聲仍在腦海中揮之不去。

Chang為免發生衝突，嘗試安撫對方情緒。（網上影片截圖）

惟該名陌生女子突然以「頭槌」狠狠撞向Chang的面部。（網上影片截圖）

惟該名陌生女子突然以「頭槌」狠狠撞向Chang的面部。（網上影片截圖）

警方拘捕涉事女子 北橋區治安惹關注

當地警方接報後迅速展開調查，並成功拘捕1名32歲女子，正式對她控以襲擊罪，案件將於稍後提堂。北橋區為珀斯的娛樂與夜生活集中地，治安問題一直備受關注。據西澳洲警方的數據顯示，占士街一帶過去曾發生多宗街頭暴力及擾亂公眾秩序案件。警方呼籲民眾，尤其是獨自攜帶嬰幼兒外出時，應保持警覺，並養成上車後立即鎖門的安全習慣。

（綜合）

其他報道：抱BB撻落地？男孩到遊戲室疑襲擊幼童 家長未及阻止 康文署回應

帶小朋友玩耍「放電」，竟會落得被襲下場？有家長近日發文，指帶子女到荃灣體育館兒童遊戲室玩耍時，目擊1名無人看管的男童，突然抱起其他年幼小童，將他們「撻落地」。數名受害小童的家長隨即向場地職員投訴，惟未獲處理，最終男童與到場接送的家長雙雙離開。不少網民也指事件性質嚴重，建議涉事家長可即場報警處理，但也有人認為家長應看管子女，職員無責任處理該類糾紛。

康文署回覆《香港01》表示，荃灣體育館職員在兒童遊戲室外接獲家長通知，指有男童抱起其他幼童做出不當行為後，已即時進入遊戲室阻止，並要求遊戲室外的家長嚴加看管男童，該家長表示歉意並斥責男童。



有家長近日發文，指帶子女到荃灣體育館兒童遊戲室玩耍時，目擊1名無人看管男童，突然抱起其他年幼小童，將他們「撻落地」。（fb「荃灣人」圖片）

「小朋友家長請留意！」該網民早前於facebook群組「荃灣人」發文，指周日（4日）早上帶子女到荃灣體育館兒童遊戲室玩耍時，看到1名無人看管男童，多次走近年幼小童身邊，「突然抱起其他比他細的小童或BB撻落地」。樓主指，受害小童大多也有家長陪同玩耍，惟無人預料到男童會襲擊幼童，「其實嗰啲BB家長有跟實，但無人預有小朋友一走過嚟就襲擊佢哋」。

直至家長發現不妥時，已未及阻止男童，「前後發生只係3、4秒，第一次頭2秒會以為佢同小朋友攬住熱情玩下，到家長覺得唔對路，喝佢已經慢咗」。樓主續稱，受害小朋友的家長隨即向場地職員投訴及反映情況，惟未獲回應或處理。最終涉事男童看到女性照顧者到場後，踩着滑板車跟隨對方離去。

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