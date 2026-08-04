澳洲隨機殺人！亞裔少年遭車撞砍30刀亡　被告辯稱魯莽駕駛遭駁斥

澳洲墨爾本發生1宗震撼當地的無差別街頭殺人案。17歲亞裔少年伊森（Ethan Hoac）遭多名同齡青少年駕駛偷來的私家車撞飛，再被持刀狂砍30刀身亡。案件近日於維多利亞州最高法院聆訊，揭露涉案少年在行兇前數分鐘竟還在買雪糕，隨後隨機尋找目標殺人。而受害少年在危急關頭對同行朋友大喊「快跑，別管我」，捨身救友。



17歲亞裔少年伊森（Ethan Hoac）遭多名同齡青少年駕駛偷來的私家車撞飛，再被持刀狂砍30刀身亡。（網絡圖片）

17歲亞裔少年伊森（Ethan Hoac）遭多名同齡青少年駕駛偷來的私家車撞飛，再被持刀狂砍30刀身亡。（網絡圖片）

開偷來福士衝撞 下車狂砍30刀

事發於2023年6月26日深夜10時52分，伊森與兩名好友行經墨爾本西北部St Albans區的Furlong Road。1輛黑色福士（Volkswagen）Tiguan休旅車突然駛入逆向車道，猛烈衝撞這群青少年，將伊森當場撞飛。

伊森受傷倒地試圖爬走，車上2名兇徒隨即下車，持刀對他進行長達20秒的砍殺與踢踹。直到傳來警笛聲，襲擊者才倉皇逃離現場。法醫屍檢報告顯示，伊森的胸部、背部、雙臂、手部及頭皮共有30處刀傷，另有4處外傷，其中7處刺穿肺動脈、雙肺、脾臟、雙腎及肝臟等重要器官，導致肺部萎縮與嚴重內出血，送院後不治。

伊森（白衣）曾試圖逃跑。（網絡圖片）

兇徒行兇前買雪糕 隨機挑選目標

案情顯示，被告與受害人過去完全沒有交集。根據法庭獲得的閉路電視（CCTV）畫面顯示，襲擊發生前幾分鐘，3名涉案少年還走進1家飲品店購買雪糕，隨後便駕駛偷竊來的私家車在街上遊蕩，隨機挑選對象實施暴行。

根據法庭獲得的閉路電視（CCTV）畫面顯示，襲擊發生前幾分鐘，三名涉案少年還走進一家飲品店購買雪糕。（AI生成圖片）

目前涉案3人中，1人已於去年被判處最高17年監禁，另1人於今年5月承認謀殺罪。至於當晚駕駛車輛撞擊伊森的17歲司機（因法律規定不得公開姓名），雖然已被陪審團裁定謀殺罪名成立，但其辯護律師在聆訊上主張當事人只是「擦碰」伊森，屬於「魯莽駕駛」（Reckless Driving），試圖爭取減刑。此說法當庭被法官阿曼達（Amanda Fox）駁回，法官指觀看閉路電視片段後，證據顯示司機絕對是蓄意駕駛車輛衝向行人。

死前最後一刻叫朋友快跑 慈母悲痛發聲

根據同行友人證詞，車輛衝撞之際，伊森曾向友人呼喊要求其盡快離開。受害人母親安妮於法庭表示，兒子當時選擇面對風險以確保友人安全，感嘆「我失去了Ethan，也失去了生活的意義。我感到非常空虛」。

伊森與母親安妮合照。（Facebook圖片）

伊森與母親安妮合照。（Facebook圖片）

儘管她承受巨大打擊，仍表示自己並不憎恨殺害兒子的少年，她希望他們能深刻明白行為的嚴重後果，不要再讓另一個家庭承受這種悲痛。法院將繼續審理該名少年司機的最終刑期。

其他報道：躺平賺錢？澳洲亞裔夫婦工餘經營自助洗衣店 年賺$66萬財富自由

生活成本高企，不少人開始尋求主業以外的副業收入。澳洲1對華裔情侶2年前在南澳阿德雷德（Adelaide）創立名為「The Laundry Concierge」的自助洗衣店，實現了財富自由。2人平日照常上班，每星期僅需花4至6小時管理，1年即可創造高達12萬澳元（約66萬港元）的營業額，扣除成本後，單月淨利逾6,300澳元（約3.5萬港元）。



澳洲1對華裔情侶創立自助洗衣店成功實現財富自由。（TIKTOK截圖）

邊做正職邊創業 首月即達收支平衡

現年26歲、從事醫學研究工作的Lyanne Nguyen與男友Andy Chiem，2年前看準自助洗衣市場的潛力，在澳洲阿德萊德合夥創立無人自助洗衣店「The Laundry Concierge」。2人表示，創業初衷是希望在正職薪水之外建立第2條現金流，擺脫未來完全依賴正職薪資收入的局限。

Lyanne Nguyen與男友Andy Chiem合照。（網絡圖片）

Lyanne Nguyen與男友Andy Chiem合照。（網絡圖片）

在店面投入營運後，由於採用高度自動化的自助設備，顧客可自行完成清洗與烘乾流程，2人毋須長期駐店。他們平日依然維持原本的全職工作，僅利用下班時間或周末假期巡視店面，補充洗衣用品、清潔環境以及設備定期維護等工作，每星期平均只需花費4至6小時管理。Nguyen表示，洗衣是大眾需求，且冬天由於衣物難乾原因，營收比夏天多出一倍。2人去年出國旅遊近2個月，而店面仍默默營收，真正實現了財富自由。

2人依然維持原本的全職工作，僅利用下班時間或周末假期巡視店面，補充洗衣用品、清潔環境以及設備定期維護等工作。（網絡圖片）

毋須全日駐店 省時省力切合現代都市人

自助洗衣店的特點在於「毋須店主全天候駐守」。顧客只需自行投幣或刷卡，即可完成洗滌及烘乾流程。店主日常主要負責維護設備、清潔環境、補充消耗品，以及處理突發狀況。

自助洗衣店的特點在於「毋須店主全天候駐守」。（網絡圖片）

與餐飲或傳統零售業相比，自助洗衣店具備多項優勢，人工成本低，毋須僱用大量員工；營業時間長，可提供長時間甚至24小時服務；收入相對穩定，受經濟波動影響較小。隨着澳洲當地公寓數量增多，許多租房族、留學生、單身人士或家中洗衣空間不足的人，對公共洗衣設施的需求與日俱增。

全文：躺平賺錢？澳洲亞裔夫婦工餘經營自助洗衣店 年賺$66萬財富自由