恐怖！泰國水牛突襲擊7歲小主人　祖父稱平日關係好　疑1原因出事

泰國發生水牛攻擊兒童事件。當地1戶家庭在住所外的牛棚養了3隻水牛，7歲男童早上如常去找牛玩耍時，突然遭攻擊整個人被撞拋到圍欄上，祖父見他臉及身體受傷馬上送院，幸好未有傷及腦部。祖父透露孫仔和該隻攻擊他的牛感情要好，因為附近沒有玩伴，每天都會去找牛玩，懷疑因早上太餓才攻擊人類。



祖父指家中養了3隻水牛，其中攻擊孫仔的水牛「阿通」更是由細養到大，和孫仔感情要好。（網上圖片）

和動物玩耍也要提高警覺！泰國傳媒報道，事發於東北部伊善地區武里南府，10月30日1名7歲兒童遭家養水牛襲擊，緊急送院救治。60歲祖父頌蓬（Somphong）早上6時許送孫仔斯塔姆（Stamp）到醫院，聲稱被自己所養的水牛阿通（Thong）襲擊，頭部和臉部受傷。由於怕傷及腦部，男童照X光後仍要留醫觀察一晚，幸好確認只是皮肉傷。

男童被2歲牛撞至拋到圍欄上，幸好送院後確認沒傷及大腦。（網上圖片）

孫仔愛和水牛玩 平日又抱又親

祖父接受泰媒訪問，他一共在住所外的牛棚養了3隻水牛，攻擊孫仔的阿通只有2歲，由他們一家養大，和孫仔關係要好，過去也未曾襲擊人類。由於孫仔沒有玩伴，牛棚就在住所旁，故他每天早上都去和水牛玩，又抱又親相安無事。

疑因太餓發怒 孫仔被撞拋到圍欄上

當天早上祖父如常去準備水牛的飼料，孫仔起床走入牛棚玩耍，沒多久他聽到一聲尖叫，見到孫仔疑被撞拋到牛棚圍欄上，臉和身體瘀青，他立刻將孫仔拉出來送院。他猜測是水牛們太餓而容易煩躁，剛好孫仔去逗弄阿通，牠才會發怒，無奈指動物無論與人類多親近，都可能會因為生氣或意外而傷人。

今年9月份，泰國清邁同樣發生水牛襲擊事件，1頭由屠宰場逃走的水牛，闖入住宅區襲擊2名居民和1名急救人員，有傷者手臀和腿部骨折。涉事水牛其後被發現死在社區內，疑被路過汽車撞死，也有當地報道指牠被屠宰場的老闆開槍射殺。

（綜合）