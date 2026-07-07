中俄舉行海上聯演　萬噸大驅鞍山艦攜俄航母殺手瓦良格號列陣黃海

中國與俄羅斯繼6月27日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自6日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-2026」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊5日抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。



俄羅斯海軍參演艦艇編隊5日抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。（新華社）

「萬噸大驅」鞍山號攜俄航母殺手「瓦良格」號列陣黃海

據《中新社》，參加聯合演習的俄羅斯海軍艦艇編隊5日抵達山東青島某軍港，與中方參演兵力會合，中方在碼頭為俄方舉行歡迎儀式。當日上午10時，俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦靠泊完畢後，俄方編隊指揮員及各艦艦長離艦登岸，雙方並在歡迎儀式致詞。

據悉，此次演習，俄方參演兵力由「瓦良格」號導彈巡洋艦、「凜冽」號護衛艦、「烏法」號大型潛艇和「伊戈爾・別洛烏索夫」號救生船等組成。

俄羅斯海軍參演艦艇編隊5日抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。（新華社）

俄羅斯海軍參演艦艇編隊5日抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。（新華社）

其中「瓦良格」號導彈巡洋艦是俄羅斯太平洋艦隊旗艦，艦名又是遼寧艦前身1143.6型載機巡洋艦最有名的曾用名，是本次軍演名氣最響亮的一位。此外，瓦良格號導彈巡洋艦有「航母殺手」之稱，其標誌性裝備是艦首左右兩舷的八座雙聯裝遠程超音速反艦導彈。

「瓦良格」號導彈巡洋艦是俄羅斯太平洋艦隊旗艦，艦名又是遼寧艦前身1143.6型載機巡洋艦最有名的曾用名，圖為遼寧艦。（海軍新聞）

作為東道主的中國北部戰區海軍，本次參演兵力主要包括導彈驅逐艦開封艦（052D型驅逐艦）、鞍山艦（055型驅逐艦），導彈護衛艦蕪湖艦（054A型護衛艦），綜合補給艦可可西里湖艦、援潛救生船陽澄湖船和一艘潛艇。

其中，鞍山艦（舷號103）是中國自主研製的055型萬噸級驅逐艦，於2021年入列北海艦隊，該艦滿載排水量超1.2萬噸，採用雙波段有源相控陣雷達、綜合射頻系統與全燃動力，具備極強的態勢感知、隱身與遠洋自持能力。

鞍山艦載垂直發射系統可兼容反艦、防空、反潛、對陸巡航導彈，形成多層次、全方位的火力打擊網，是航母編隊的核心帶刀護衛，也是遠海機動作戰的關鍵節點。

此外，052D型導彈驅逐艦開封艦（舷號124）則剛結束為期40餘天的伴隨遼寧艦遠海訓練任務。綜合來看，本次演練中，中方參演編隊在總噸位和主戰艦艇數量上已不遜於俄方海軍力量。除了水面艦艇及潛艇外，雙方還派出艦載直升機、陸戰隊員等參演。

開封艦是中國自主設計並建造的052D型導彈驅逐艦，舷號124。（微博＠耿直的魯斯蘭）

演習聯合應對海上安全威脅 罕見未強調 「不針對第三方」

據此前報道， 此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為課題，分為兵力集結、港岸籌畫和海上演練三個階段。雙方在港岸階段將進行禮節性會見、聯合籌畫、專業研討交流。進入海上演練階段後，將開展聯合偵察、防空反導、對海打擊等多個科目演練。

此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為課題。（新華社）

中國國防部發佈，這是中俄兩軍年度合作計劃內安排。聯演結束後，雙方部分兵力將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航，旨在攜手應對安全挑戰，共同維護地區和平穩定。

值得注意的是，中國防部發佈的新聞稿中，未出現往年反覆強調 「不針對第三方」，似乎釋放出了某種信號。

國防部發佈的新聞稿中，未出現往年反覆強調 「不針對第三方」。（中國國防部微信公眾號）

另據俄羅斯衛星通訊社，「海上聯合-2026」演習7月6日至13日在黃海水域舉行。雙方在海軍航空兵支援下，協同演練聯合搜救行動，並進行反潛、防空作戰及聯合火砲射擊訓練。

據悉，中俄「海上聯合」系列演習已成兩軍年度合作項目，兩國自2021年起，每年定期在西太平洋海域開展海上聯合巡航。去年中俄「海上聯合-2025」曾在俄羅斯海參崴附近海空域舉行，演習後雙方也赴西太平洋相關海域組織海上聯合巡航。