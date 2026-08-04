驅逐艦052D也配備鷹擊-20？美媒分析：中國海軍遠程反擊力大增

【軍事】近日中國海軍公布了052D型導彈驅逐艦發射鷹擊-20型彈道導彈的畫面，引發美媒關注。



美國「戰區」網站評論說，之前外界只見過055型「超級驅逐艦」（原文如此）發射鷹擊-20導彈，而052D型驅逐艦的數量要多得多。這一最新發展表明，解放軍海軍意圖將此種高超聲速武器更廣泛地部署於其水面艦隊中，而非僅限於其最強大的水面作戰艦艇。這將對地區海軍平衡產生重大影響。

解放軍「致勝」主題片首次公開了「鷹擊-20」導彈從052D型驅逐艦上發射的畫面。（央視新聞）

中國海軍052D型導彈驅逐艦▼▼▼

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一段顯然源自解放軍海軍的全新視頻顯示，一枚鷹擊-20從一艘身份不明的052D型驅逐艦前甲板的冷發射垂直發射系統（VLS）中發射。在從發射裝置中彈射出去後，導彈的固體火箭發動機點火，隨後迅速加速飛離。視頻未展示打擊目標的情況。

「戰區」網站表示，通常情況下，052D型的垂直發射系統會裝載海紅旗-9（HHQ-9）艦空導彈、鷹擊-18（YJ-18）亞音速反艦巡航導彈、長劍-10（CJ-10，原文如此）對地攻擊巡航導彈以及長纓-5（CY-5）反潛導彈的各種變體。這是鷹擊-20首次出現在052D型驅逐艦上。

鷹擊-20導彈曾從萬噸級的055型驅逐艦無錫艦上發射。（中國軍號）

排水量7500噸的052D型驅逐艦擁有64個垂直發射單元，前部32個，後部32個。目前尚不清楚這些單元是否每一個都能容納大型的鷹擊-20導彈。

相比之下，055型驅逐艦擁有112單元的垂直發射系統，這使其成為解放軍海軍首要的水面打擊平台。然而，目前僅有10艘該型艦艇在役，另有更多艘仍在建造中。相形之下，大約有35艘052D型驅逐艦已進入解放軍海軍服役，且生產仍在繼續。

將鷹擊-20部署到052D型驅逐艦上，將顯著擴大有能力發動高超聲速反艦打擊的中國軍艦數量，進一步增強解放軍在西太平洋日益增長的反介入／區域拒止（A2／AD）態勢。不過「戰區」網站表示，儘管可能性較小，但視頻中所展示的發射仍有可能是一次試驗或實驗性嘗試，未必會導向在這些艦體上大規模列裝。

在這段新視頻發布之前，中國軍方在去年底發布了官方影像，展示了055型驅逐艦無錫艦的定型發射試驗。那段視頻證實了該導彈已整合到中國最大的水面戰艦上。

中國海軍055型導彈驅逐艦。（央視新聞）

「戰區」稱，無錫艦的這次試驗，是中國官方首次承認艦載版鷹擊-20的存在。該導彈本身此前已在去年9月3日的中國紀念抗日戰爭勝利80周年的閲兵式上公開亮相，儘管圍繞該武器的猜測在數年前就已開始。

據了解，鷹擊-20是一種高超聲速反艦武器，採用機動彈道飛行剖面，或可能採用助推-滑翔飛行器。無論哪種情況，該導彈都針對極高的末端速度與和機動性進行了優化，旨在突破現代海軍防空系統。

與遵循可預測拋物線弧度的傳統彈道導彈不同，機動彈道的彈道導彈在向目標下降時可以執行準彈道機動——包括跳躍-滑翔或「海豚跳」軌跡。這些高度和方向的突然變化，使攔截難度顯著增加。

中國官方媒體還將該導彈描述為採用雙錐體構型的助推-滑翔飛行器，這種飛行器利用火箭助推器加速至高空，然後向目標滑翔，並在整個末段進行持續機動。

儘管許多細節仍不明朗，但普遍認為該導彈在巡航段的速度遠超6馬赫，並在末端攻擊時可能接近9馬赫。其射程通常估計超過620英里（約1000公里）。

據信，其制導方式結合了衛星導航和中段指令修正，然後在末端接近階段切換為主動雷達和／或紅外導引頭。

具有這些特性的武器，特別適合打擊高價值海軍目標，包括航空母艦、兩棲攻擊艦、巡洋艦及其他大型水面戰艦。該導彈很可能還具備對固定目標進行次要對地攻擊的能力。

憑藉其極速與機動性的結合，高超聲速武器可以極大地壓縮對手的決策時間線，同時減少攔截機會，這使其在打擊時敏目標時尤其有價值。它們也需要非常高端的攔截器，如果它們能夠被攔截的話。

該導彈在052D型驅逐艦上的部署的明顯擴大，可以說是一個比055型的測試更為重要的里程碑。

「戰區」評論說，對中國而言，在055型和數量多得多的052D型驅逐艦上共同部署鷹擊-20，極大地增加了解放軍海軍能夠執行遠程高超聲速反艦打擊的艦體數量。此舉是拓展其分層反介入／區域拒止戰略覆蓋範圍的又一步驟。解放軍海軍看來正將高超聲速能力，從集中在少數旗艦驅逐艦上，分散部署到能夠在第一島鏈內部及日益更遠區域行動的、規模大得多的部隊中去。

鷹擊-20。（香港01直播截圖）

顯然，一支由裝備高超聲速反艦導彈的解放軍海軍驅逐艦組成的更大規模部隊，將通過增加能夠從遠距威脅高價值戰艦的發射平台數量，使美國及其盟國在西太平洋的海軍作戰變得更為複雜。

與此同時，尚不清楚鷹擊-20是否已正式進入全面作戰服役。然而，官方測試畫面、閲兵式上的公開展示，尤其是來自兩種不同級別驅逐艦的發射，都指向該導彈正從一個研發項目過渡為一項更廣泛的能力。

這一發展凸顯了美軍在準備應對印太地區潛在對華衝突時面臨的兩大問題。一方面，解放軍海軍正以驚人的速度增長，中國造船廠正在大量生產性能日益強大的戰艦設計，更不用說潛艇和其他海軍武器了。

另一方面，五角大樓向國會提交的關於中國軍力的最新年度報告（於2025年底發布）指出：

中國擁有全球領先的高超聲速導彈武庫，並在過去一年中繼續推進常規及核武裝高超聲速導彈技術的發展。

有鑑於此，鷹擊-20的案例研究進一步突顯了一個事實：中國正大力投資於高超聲速導彈的研發，並且現在明顯正在水面艦隊中更大範圍地推廣這一能力，這將對地區海軍力量平衡產生重大影響。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】