恐怖鬼故｜房燈不停「自動又開又關」　門口突見人影容貌與她一樣

凌晨2:13，簡思語猛然從睡夢中驚醒。她不是被夢魘嚇醒的，也不是被手機震動吵醒，而是一股異樣的靜默讓她瞬間清醒。



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

房間內沒有電風扇的嗡鳴聲，也沒有來自窗外的機車聲，整個世界像是被按下了靜音鍵。

示意圖（《鬼妻棺》劇照）

她愣了一下，然後察覺到一件更詭異的事——她的房間燈是開著的。這在平時是好事，畢竟燈開著比黑著要安全些。但問題是，她睡前明明把燈關了。而且，她一向有開夜燈的習慣，那盞粉紅色小燈會發出溫暖的光，讓她安心。但現在，那盞小夜燈壓根沒亮，取而代之的是天花板上冷白色的主燈，把整個房間照得毫無死角。像是有人想「看清她」。

她坐起身，腦中浮現一種極度不安的感覺——不是自己不小心開了燈，而是有人幫她開的燈。她正想下床關燈，突然間——燈熄了。房間陷入漆黑。她僵在原地，一秒、兩秒，沒有動作，也不敢出聲。

啪。燈，又亮了。

她瞳孔瞬間收縮。剛才還是空無一人的房間，此刻，門口多了一個人影。那影子站得筆直，全身黑到毫無細節，像是某種被強行塞進現實裏的錯誤存在，只有一雙白得刺眼的眼睛，在盯著她。思語差點叫出聲來，但那東西根本沒動，只是看著她，一動也不動。她不敢移動視線，心跳狂跳，呼吸急促。她嘗試摸向手機，想開手電筒或報警，但——手機不見了。

她的手機原本放在床頭櫃上，她睡前滑過IG、刷過影片，但現在，那個熟悉的位置是空的。

啪。燈再次熄滅。這次不到一秒，燈又亮了。

門口的影子不見了。她猛地轉頭看向房間其他角落——沒有任何異常。正當她以為自己出現幻覺時，衣櫃門「喀啦」一聲，自己打開了一點縫隙。她崩潰了，跳下床就想衝出房間，但她才剛一動，燈又熄了。這次，黑暗持續了三秒。

當燈再次亮起時，她的房門前多了一張便條紙。白紙紅字，只寫了一行字：

你動了，現在換我。

她尖叫出聲，但聲音在房內被瞬間吞噬，像是整個空間拒絕她發出聲響。她用力開門，門卻紋絲不動，就像是被焊死了一樣。她轉身想要打破窗戶逃出去，卻看見鏡子裏的自己——不見了。鏡子裏空蕩蕩，床、牆、門、一切都在，唯獨她自己沒有倒影。不是模糊，不是殘影，是完全不存在。

她轉過頭看向床——她還坐在床上。是的，那是「她」。那個「她」低著頭，雙手攤開放在腿上，正慢慢抬起臉，露出一張幾乎一模一樣的臉……除了嘴角裂得不自然，眼白密佈著黑色裂紋。她的身體僵住，無法動彈，只能眼睜睜看著那個「自己」走下床，一步一步朝她走來。

示意圖（《鬼妻棺》劇照）

那東西靠近她耳邊，露出幾乎到耳根的笑容，輕聲說：

你動了，我就能留下。

然後，「她」朝床上的身體走回去，躺下，閉上眼。

啪。燈熄了。世界陷入永恆的黑暗。

翌日早晨，簡思語的母親敲門叫她起床，敲了好幾次都沒人應答。她用鑰匙打開門，發現房間內空無一人。床鋪整齊，手機擺在床頭，衣櫃關著，燈開著，一切如常。

唯一不對的是——她照了照鏡子，發現鏡子裏多了一個女孩的影子。不是她的，不會動，也不屬於這個世界。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】