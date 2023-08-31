美國醫生分析數千人類瀕死經驗　您最想知「兩件事」他都有答案

撰文：聯合新聞網
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人死後是否還會有另一種形式的生命，一直是大眾極其好奇的問題。

如今美國一名腫瘤醫生聲稱，他的研究「毫無疑問地」證明了死後世界的確存在

「靈魂出體」時能正確說出其他地方發生的事　不少表示曾與死去親人重聚（點圖了解更多）：

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來自肯塔基州的一位放射腫瘤學家傑弗里・朗（Jeffrey Long，又譯傑佛瑞朗）在住院醫生實習期間開始對瀕死體驗（NDE）着迷，還於1998年創立了瀕死體驗研究基金會。

在美國商業內幕網站發布的一篇新報道中，他將瀕死體驗定義為「昏迷或臨床死亡、沒有心跳的人，在看到、聽到、感受到情緒並與其他生物互動時有清醒的體驗」。朗收集了那些報告瀕死體驗者的案例，並對這些敘述進行了科學分析。

「面對壓倒性的證據，我開始相信肯定有來世」，雖然每次瀕死體驗都不同，但朗注意到了一些一致的模式。人們表示他們的意識與身體分離，通常盤旋在上方，讓他們能夠看到和聽到周圍發生的事情。

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他引用了一名婦女在騎馬時昏迷的案例來佐證。「當她的馬飛奔回穀倉時，她的意識也隨着馬而移動。儘管她的身體並不在那裏，但她卻能夠準確地描述穀倉後來發生的事情。」

其他人則說「被帶到了另一個世界」，他們聲稱穿過了隧道，看到了明亮的光芒，受到了已故親人的歡迎，並看到自己的生活在眼前閃現。

朗承認這些瀕死經驗的報告已經成為陳腔濫調，但值得注意的是，一些年幼可能還沒有接觸過這些故事的孩子，也描述了類似的經歷。他進一步表示：「我讀過大腦研究，並考慮了瀕死體驗的所有可能的科學解釋，問題是它們都站不住腳。」

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而朗也並不是唯一一個進行類似研究的人。維珍尼亞大學精神病學和神經行為科學名譽教授布魯斯格雷森博士（Dr. Bruce Greyson）在經歷過一次瀕死體驗後受到啟發，開始研究。

他同意朗的觀點，即沒有兩個完全相同的瀕死體驗，但他也列出了一些熟悉的特徵。這些宣稱有過靈魂出竅經歷的人，都說看到了明亮的光，以及與死去的親人重聚等等。根據他的研究，瀕死體驗相當普遍，約莫有10-20%瀕臨死亡的人反映過類似經歷，大約佔總人口的5%。

格雷森博士曾在2021年接受《華盛頓郵報》採訪時表示：「我認為絕大多數證據都表明，我們的身體並不完全是我們的樣子，似乎有某種東西能夠在身體死亡後繼續存在。」

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