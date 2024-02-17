細思極恐四格漫畫集：夜半聽到腳步聲以為是媽媽　媽媽卻以為是你

你有沒有這種陰影：你是否有過晚上睡覺不敢把腳伸出牀外的時刻，一直覺得會有個鬼來抓自己的腳？



美國漫畫家Fran Krause在推特上持續更新着自己生活中感受到的這些小恐怖。他將這些故事整理成故事集《Deep Dark Fear》，一下就抓住了網友們的心。

恰巧有熱心網友翻譯了部分內容，大家來看看是否你也有過類似的心靈經歷呢？

8分鐘後人類可能會滅亡 只是我們還不知道（點圖放大瀏覽Fran Krause的細思極恐四格漫畫）：

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比如在用捲尺的時候，我真的很擔心捲尺會割傷自己的手，但是割斷脖子這種事情還真的有夠誇張；睡覺的時候聽到腳步聲，你覺得是媽媽，媽媽覺得是你，很細思極恐了；小孩子都喜歡在花園和田野亂跑，誰會想到那些稻草人的出現可不是沒有道理的；人死了的時候會釋放幻覺，於是開心的時候也會懷疑自己死了沒？（嗯，還沒死過，死的時候感受一下再説！）

只能説作者的腦洞真的有夠大，大家會有這種懷疑嗎？電梯裏突然漲滿水？這個時刻雖然沒有想過，但是被關在電梯裏倒真的是非常恐怖；我討厭蜘蛛，但是在有些地方蜘蛛是財富的象徵，你是如何對待家裏的蜘蛛的呢？關於太陽光的一些細思極恐，你別説，你還真別説，居然好像還有那麼點科學道理（有請天文學家們登場科學解讀）；還有些故事就比較搞笑了，彷彿是諷刺了一些美國執法的笑話，非常有黑色幽默的成分。

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關於睫毛的細思極恐我認為非常真實，到底那些睫毛都去了哪裏？醫科專業的朋友們請在評論區為大家解惑（看了這些故事大家可千萬別伸手去試哦）；不得不説鏡子在恐怖故事裏總是佔有一席之地，不論是卧室裏的鏡子、老宅裏的鏡子，還是晚上衞生間的鏡子都非常的有恐怖氛圍……

靠着這些恐怖故事，Fran Krause甚至出了一本故事珍藏本，直接賣到大火。不得不説，雖然都是細思極恐的小故事，但是也能讓人看的津津有味。不知道大家看完後有被嚇到嗎？或者你在日常生活中經歷過哪些細思極恐的小事情呢？記得分享！

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