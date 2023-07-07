「13條2千年前的魚」身體極完整　古代黑科技曝光　專家嘖嘖稱奇

到底是怎麼保存的？一群工人在學校工地進行建設時，竟然開挖到戰國時代的古墓，出土了13條保存相當完好的魚，這些魚經過千年時光依然富含水分，魚鱗清晰可見，讓考古學家相當吃驚。



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綜合陸媒報導，大陸央視近日在官方微博貼出一段影片，湖北省一群工人在開挖一所學校的指定建校地的時候，意外挖出一堆戰國時代的古文物，考古學家將其命名為「濟南城夏家台楚墓」。令人吃驚的是，在這座墓園內竟出土了13條2000多年以前的魚，這些魚經過千年時間洗禮，身上依然富含水分、鱗片相當完整，讓不少網友相當吃驚。

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荊州博物館館長表示，這13條2000年前的魚之所以能夠保存完整，主要是因為古人使用了一種非常厲害的保存方式，也就是使用硃砂。春秋戰國時代的人們喜歡用硃砂進行防腐作業，因此不少古墳中出土的遺骸都含有硃砂，所以這13條魚也是因為被抹上硃砂所以才能保存如此完美，「但能夠保存這麼好可以說是奇蹟中的奇蹟」。

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