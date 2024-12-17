6歲男童海邊撿「黑色石頭」　3年後才知竟是40000年前極稀有寶物

今年9歲的英國男童班威登（Ben Witten）3年前在海邊撿到一顆黑色但有着特殊光澤的黑色石頭後，就一直當作寶貝放在房間裏珍藏，沒想到卻在近期發現那是極其珍貴的石斧，甚至吸引博物館跟他借來展覽。



根據外媒報導，班在6歲時在海邊撿到一個特別的黑色石頭，他覺得跟其他石頭相當不一樣，因此帶回家收藏，沒想到某次去逛博物館的石器時代展覽時，班在展覽中發現展覽品跟他收藏的黑色石頭相當相似，班的家人得知後，馬上聯絡了博物館。

英國9歲男童班威登3年前在海邊撿到一顆黑色石頭，近期才發現那是極其珍貴的石斧，連博物館也借來展覽。（Facebook@Worthing Museum）

英國9歲男童班威登3年前在海邊撿到一顆黑色石頭，近期才發現那是極其珍貴的石斧，連博物館也借來展覽。（Facebook@Worthing Museum）

英國9歲男童班威登3年前在海邊撿到一顆黑色石頭，近期才發現那是極其珍貴的石斧，連博物館也借來展覽。（Facebook@Worthing Museum）

英國9歲男童班威登3年前在海邊撿到一顆黑色石頭，近期才發現那是極其珍貴的石斧，連博物館也借來展覽。（Facebook@Worthing Museum）

博物館長塞恩斯伯里（James Sainsbury）收到聯繫後，馬上安排班和他的家人來博物館，經過檢定後，證實班撿到的石頭是相當罕見的尼安德塔人（Neanderthal）斧頭，且保存狀態相當好，而石斧的歷史可以回溯到4萬多年前。

證實了石斧的獨特性後，班答應將他的石頭借給博物館展覽至明年2月，讓更多人可以看到這個特別的發現，而博物館也在臉書上祝賀這位男孩，表示就連大多數的考古學家都難找到如此獨特的東西。

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