北美雙職華人家庭煮食難　大華超市推「亞洲鮮食生活」賣現炒熟食

北美不少雙職華人家庭生活節奏緊湊，下班回家恐怕已沒有氣力煮飯，所以對用餐方面有龐大需求，而華人超市覷準商機，在熟食市場方面展開激烈競爭。早前大統華超市（T&T Supermarket）進軍加州灣區市場，令業界競爭加劇，而早已紮根當地、在全美多間分店的大華超市（99 Ranch Market）則推出「亞洲鮮食生活」應戰。



大華超市將全天候提供現做熟食、即取小菜，還有價格更具吸引力的秤重餐點，同時新增多款台式風味料理，更打算將相關營運模式陸續擴展到全美分店，相信當地華人有望獲得更高性價比的用餐選擇。



大華超市提供各式熱食菜式，期望一站式替華人家庭解決用餐問題。（網上圖片）

北美華人生活節奏急促 下班煮飯成為負擔

北美雙職家庭日益普遍，生活節奏急速，下班時間愈來愈晚，「回家煮飯」對許多當地華人而言，不再是溫馨的家庭時光，反而變成負擔。面對繁重的工作，如何能讓全家迅速吃上一頓地道、健康又多變的亞洲熱食？這個問題長期困擾無數華人家庭，卻同時造就商機。

大華超市提供各式熱食菜式，期望一站式替華人家庭解決用餐問題。（網上圖片）

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大華超市推出「亞洲鮮食生活」新概念

早前加拿大大統華超市（T&T Supermarket）進軍美國加州灣區市場，憑藉飯糰、煎餅果子、蛋撻及秤重餐點等令熟食區熱爆，卻為當地其他華人超市帶來不小壓力。面對強敵挑機，身為北美華人超市老大哥的大華超級市場作出反擊，綜合《世界新聞網》和「KTSF26台」（KTSF Channel26）及「洛杉磯中旺電視」（中天頻道）等北美華文電視媒體報道，大華超市於8月6日宣布，推出全新品牌概念「亞洲鮮食生活」，並在全美11個州、66家分店同步上線，試圖一站式徹底解決忙碌家庭的用餐難題。

大華超市提供各式菜品，試圖一站式徹底解決忙碌家庭的用餐難題。（網上圖片）

「亞洲鮮食生活」包含什麼內容?

1.早餐（Breakfast）：每日供應港台經典早餐。

2. 即食餐點（Grab & Go）：每日現做便當及小菜。

3. 自助熟食（Steam Table）：多款亞洲熟食自由搭配。

4. 港式燒臘（BBQ）：每日新鮮出爐叉燒、燒鴨等。

5. 潤餅專區：現點現包。

6. 涼拌小菜（Cold Deli）：亞洲滷味及涼拌菜。

7. 壽司專區（Sushi）：每日新鮮製作壽司及刺身。

8. 新鮮烘焙（Bakery）：現烤麵包、蛋撻及各式甜點。

大華超市提供各式菜品，試圖一站式徹底解決忙碌家庭的用餐難題。（網上圖片）

「亞洲鮮食生活」解決北美華人家庭餐飲3大難題

華人家庭餐飲難題1：下班時間晚、回家煮飯耗時耗力



在海外生活，最讓華人頭疼的是下班後仍要備餐，從買食材、切菜、烹煮再加上洗碗，往往耗費2小時或以上，讓精疲力竭的上班族根本無暇陪伴家人。大華超市推出的「亞洲鮮食生活」，核心目標正是「節省時間」，這次改革的新概念是希望從早餐、下午茶到晚餐，店內都能提供現做、多元且兼具品質的鮮食選擇，讓客人可以有更多時間用餐及陪伴家人。

大華超市港式燒臘（BBQ）每日提供新鮮出爐的各種燒味。（網上圖片）

難題2：功夫菜工序繁複，在家難以親手還原



許多海外華人都會思念家鄉的功夫菜，例如紅燒獅子頭、烤麩（傳統麵筋小菜）、各式滷味及燒味等，但這類菜色光是準備材料與燉煮就極耗功夫，平常在家根本很難做出來。針對這個難題，大華超市特設「Grab & Go」（即拿即走）產品線，提供多款小菜和點心，當中包括工序繁複的各種家鄉菜，讓顧客以相對實惠的價格，例如十多美元就能買到一份小菜，隨時「加菜」品嘗家鄉味道。

大華超市提供烹飪工序複雜的獅子頭。（網上圖片）

大華超市涼拌小菜（Cold Deli）提供各種亞洲滷味及涼拌菜。（網上圖片）

難題3：外賣價格飛漲，口味單調缺乏台港在地風味



大華革新點：每磅$9.99秤重餐比對手更便宜！台式牛肉麵、現點潤餅豐富登場

北美近年通脹嚴重，出外餐廳用餐加上小費代價不菲，而普通外賣往往選擇有限。此外，來自不同地區的華人對移民地飲食也有着強烈的口腹之慾 。大華本次推出每磅9.99美元（約78港元/約67人民幣）的自助餐式秤重餐點，價格比大統華更具競爭力。在菜色配置上，大華強調台灣特色與多樣化，推出台式牛肉麵、台式純肉香腸、多種口味的飯糰，以及鮮榨果汁與現點現包的潤餅。天天菜色有變化，讓上班族就算天天吃熟食也不會覺得厭倦。

大華本次推出每磅9.99美元的自助餐式秤重餐點，價格比大統華更具競爭力。（網上圖片）

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華人超市熟食大戰升溫 全美分店將陸續推廣

業界分析，這場由T&T大統華進軍灣區所引發的華人超市熟食大戰，最終受益的依然是消費者。