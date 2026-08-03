差點傾家蕩產！山東休班女警智破騙局　神救援保女攤主¥40萬積蓄

天網恢恢，有時幸運之神降臨全憑一個巧合！山東德州近日上演了一幕驚險的「街頭神救援」，1名休班女警晚上買水餃時，察覺檔主正與來歷不明的「客服」通話，對方不斷催促輸入銀行密碼，女警憑藉職業敏感度，果斷表露身份並將檔主手機關機斷網，成功截斷騙徒的「熒幕共享」操控，短短幾分鐘的生死時速，不僅識破了假理賠電騙套路，更為該名小販保住了高達40多萬人民幣（約46.5萬港元）的積蓄。



山東女警下班買晚飯識破騙局，「神救援」保攤主40萬積蓄。（網上影片截圖）

山東女警下班買晚飯識破騙局，「神救援」保攤主40萬積蓄。（網上影片截圖）

山東德州市公安局警員鄭霞。（網上影片截圖）

網購生薑訛稱破損 誘騙下載熒幕共享軟件

事主李女士在街邊經營餃子檔，事發前幾日，她在網購平台購買了一些生薑，隨後，她接到一名自稱速遞公司客服的電話，對方指其包裹在運輸途中破損，並主動提供聯絡方式，讓她申請「三倍理賠」。

信以為真的李女士撥通電話後，騙徒隨即引導她下載了一款聲稱用於售後登記的應用程式，實際上，這是一款具有「熒幕共享」功能的軟件，騙徒藉此不僅掌握了李女士的個人資料、銀行帳號及密碼，更登入了其綁定所有銀行卡的微信帳戶，隨後，對方謊稱李女士銀行卡無法收款，要求她透過短訊發送支付密碼，企圖將其存款全數轉走。

事主李女士事發前幾日，在網購平台購買了一些生薑，速遞公司指其包裹在運輸途中破損，讓她申請「三倍理賠」。（網上圖片）

休班警買晚飯察覺異樣 亮明身份果斷斷網

7月17日晚上約9時，山東德州市公安局警員鄭霞下班後，來到李女士的攤檔準備購買晚飯。等待期間，鄭霞聽到李女士神色緊張地對着手機講話，而電話另一端正不斷催促：「輸入密碼……把銀行帳號和密碼發過來。」

出於警察的職業敏感，鄭霞立即意識到這是一宗電信詐騙，當即上前提醒，惟起初李女士忙於應付對面，並未理會，鄭霞見狀立刻表明身份自己是陵城公安的警察，並警告她一旦輸入密碼，錢就會被騙走。李女士這才如夢初醒，將手機遞給鄭霞。鄭霞發現手機正處於「熒幕共享」狀態，果斷將手機關機並切斷網絡，成功阻止騙徒進一步遠程操控。

7月17日晚上約9時，山東德州市公安局警員鄭霞下班後，來到李女士的攤檔準備購買晚飯。（網上影片截圖）

7月17日晚上約9時，山東德州市公安局警員鄭霞下班後，來到李女士的攤檔準備購買晚飯。（網上影片截圖）

鄭霞立即意識到這是一宗電信詐騙，她發現手機正處於「熒幕共享」狀態，果斷將手機關機並切斷網絡，成功阻止騙徒進一步遠程操控。（網上影片截圖）

反詐警接力急凍戶口 40萬積蓄分毫未損

由於李女士的微信及銀行資料已泄露，鄭霞擔心其資金仍有風險，於是迅速聯絡公安局反詐民警到場增援，警員趕到現場後，第一時間卸載了李女士手機內的熒幕共享軟件，並火速為其微信帳戶及銀行卡辦理緊急掛失和凍結手續，由發現異常到完成保護操作，全程爭分奪秒，最終，李女士戶口內的40萬人民幣（約46.5萬港元）存款毫髮無損，成功避過一劫。

鄭霞立即意識到這是一宗電信詐騙，她發現手機正處於「熒幕共享」狀態，果斷將手機關機並切斷網絡，成功阻止騙徒進一步遠程操控。（網上影片截圖）

最終，李女士戶口內的40萬人民幣（約46.5萬港元）存款毫髮無損，成功避過一劫。

警方提醒拒絕不明「螢幕共享」 切勿泄露密碼

針對此類新型騙局，警方提醒市民必須保持高度警惕：

1.警惕虛假理賠： 接獲自稱網購平台或快遞客服的主動「退款」或「理賠」電話，應立即掛斷，並循官方渠道核實。

2.拒開熒幕共享： 任何要求下載不明App、開啟「熒幕共享」或「遠程協助」的要求，百分之百是詐騙。

3.絕不透露密碼： 官方機構絕不會透過電話或短訊索要密碼及驗證碼。如遇可疑情況，請立即撥打報警求助，並盡快凍結名下戶口。

（綜合）

其他報道：女子遇詐騙損失50萬！警方「斷網」截款追回100萬 另1女同時被騙

遇電騙被騙光50萬元人民幣（下同，約57萬港元）存款，警方採取行動，竟追回100萬元（約113萬港元）！江蘇1名女子近日接到自稱某平台客服的電話，聲稱她開通了直播會員，每月會自動扣費800元（約900港元），她大驚下在騙徒指導下「取消會員」，下載了陌生程式及屏幕共享（螢幕分享），然後輸入銀行卡資料，突然手機一黑，帳戶內的50萬存款被「遠端操控」轉走清空。幸好事件觸發內地反遭騙預警系統，警方馬上對受害人手機「斷網」，最後找到詐騙帳戶，並起回100萬元，意外發現同一時間河南1名女子亦剛好被騙50萬元。



孫女在下載陌生程式及屏幕共享後手機突然「黑屏」，銀行戶口內的50萬存被一次清空轉走。（央視圖片）

接來電稱開通「直播會員」 每月自動扣800元

央視報道，江蘇泰興發生典型電騙案，孫姓女子（化名）於3月20日收到自稱某平台客服來電，聲稱她開通了直播會員，如不取消會每月自動扣費800元。孫女大驚指平日只會在平台上「刷視頻」觀看影片，沒開通過會員，急問如何取消。

下載陌生程式共享屏幕 突黑屏50萬存款被清空

孫女在騙徒指導「取消會員」時，在手機下載陌生程式並開啟屏幕共享，她按指示輸入銀行卡資料後手機突然「失控」變成黑屏，卡內50萬元存款被一次性轉賬走戶口清空。

孫女在下載陌生程式及屏幕共享後手機突然「黑屏」，銀行戶口內的50萬存被一次清空轉賬走。（央視圖片）

觸發反詐騙預警系統 受害人手機被斷網

事件觸發警方反詐騙預警系統，民警立馬找到孫女的手機「斷網」，調查確認她遇上電騙，存款被人用遠端操控的方式一次過轉出。警方追查資金流向，對涉嫌用詐騙的賬戶進行「緊急止付」及凍結，結果意外地阻斷了100萬人民幣的資金轉移。

全文：女子遇詐騙損失50萬！警方「斷網」截款追回100萬 另1女同時被騙