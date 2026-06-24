有片│薩莉亞女客如廁遭男客持匙開門！半裸被看光　職員做法獲讚

【薩莉亞／Saizeriya／廁所】出門在外使用廁所要小心！有香港女生於Threads發布影片，指日前到旺角薩莉亞（Saizeriya）使用廁所時，突然有男女持鎖匙打開廁所門，半裸狀態的她即時被看光，嚇到大叫「有人啊聽唔聽到！」，詎料男子反「爆粗」責罵她，更步步進逼威嚇「妳唔好X拍照啊！我報警拉你啊！」，幸好男子女友及薩莉亞職員幫忙制止，「真心好多謝職員」，否則「佢已經打X咗我」。最終因為男子女友連番道歉，女生匆忙離開沒有報警，惟男子繼續以粗口辱罵她。



事件引來網民熱議，紛紛批評男子離譜，「條友真係癲架喎！」、「黐筋，佢仲夠膽死話報警拉妳……真係黑人問號！妳唔告佢已經相當仁慈啦」，亦有網民質疑「薩莉亞都好有問題喎，獨立廁所？有人上緊都可以有第2條匙開門入？」。另有大批網民認為應報警處理，而樓主後來留言更新進展，表示已報警處理，提醒「大家出街都要小心啲」。



《香港01》記者已向薩莉亞查詢，正等候回覆。



有香港女生指日前到旺角薩莉亞（Saizeriya）使用廁所時，突然有男女持鎖匙打開廁所門，半裸狀態的她即時被看光。（資料圖片）

「大家要小心！香港真係好多痴線佬！」該香港女生於Threads發布影片，憶述6月22日在旺角薩莉亞使用廁所時，聽到有人想推門進入，遂「大叫咗起碼3聲有人」，沒想到1對男女竟然用鎖匙打開其廁所門，嚇到大叫，「當時我冇着褲冇着底褲，半裸狀態嚇到即刻大叫：有人啊聽唔聽到」。

女生旺角薩莉亞女廁被男女用鎖匙開門 半裸遭看光

樓主表示，之後才知悉原來是男子拿了鎖匙與女朋友一齊開門，其後更指着她「爆粗」責罵，「X我話我惡X佢女朋友」，幸男子女朋友及薩莉亞職員「捉住佢」，否則「佢已經打X咗我」，直呼「真心好多謝職員」。

男子用鎖匙打開廁所門後，指罵樓主。（Threads@hyejin.jg_）

男子爆粗狂罵：妳唔好X拍照啊！我報警拉妳啊！

從影片見到，男子目露兇光，指罵威嚇樓主，「妳唔好X拍照啊！我報警拉妳啊！拍咩X嘢照啊！收X咗佢，叫佢唔好X拍照！」，樓主則說「咁你唔好講粗口先。你唔好咁樣先好唔好？」，疑似男職員亦表示「你唔好喺度指嚟指去先」。

男子目露兇光，指罵威嚇樓主。（Threads@hyejin.jg_）

男子指罵威嚇樓主，有職員勸止。（Threads@hyejin.jg_）

男子指罵威嚇樓主，有職員勸止。（Threads@hyejin.jg_）

女生匆忙離開無報警 感謝薩莉亞職員協助

樓主補充，最終她匆匆離開沒有報警，「啲職員同佢女朋友撳住咗佢（男子），佢就繼續講粗口X我呀。冇報警係因為佢女朋友係咁道歉同埋捉住佢」，但提醒「大家出街都要小心啲」。

男子與女朋友爭執。（Threads@deepseafishfishfish）

網民批男子離譜：自己錯反而話要報警？

網民看後震驚，斥責男子離譜，「全程目擊住，好X恐佈，自己開完對門仲要好似自己啱咁樣，望到條友去借女廁鎖匙嗰陣時已經覺得唔係好對路，好人好姐一個男人點解會去借女廁鎖匙，不過佢都幾搞笑，自己錯反而話要報警」、「黐筋，話咗有人都開你門。佢仲夠膽死話報警拉你……真係黑人問號！你唔告佢已經相當仁慈啦」、「一個男人揸住條女廁鎖匙已經係錯」、「開唔到門，唔係知道有人咩，仲有咩必要用鎖匙開？點解咁onX以為大聲就啱？」。

亦有網民質疑，「薩莉亞都好有問題喎，獨立廁所？有人上緊都可以有第二條匙開門入？裏面無得反鎖？就算開門嘅唔係男人，係女人都唔接受啦」。樓主則解釋，「個廁所本身冇鎖門，我去緊廁所嗰陣時喺入邊鎖咗門，然後呢個男人同佢女朋友應該以為個廁所自己反鎖咗，所以先問職員攞廁所鎖匙，然後就開咗我門了。本身個廁所就係冇鎖！所以應該就係得1條鎖匙！」。

樓主最終報警處理。（Threads@hyejin.jg_）

女生終報警處理

另有網民認為應報警處理，「個刻應該報警，就算佢女朋友道歉都唔關事，以免下次再有其他受害者！」。樓主隨後更新帖文，表示已經報警，「大家！我已經報咗警了，希望善良嘅各位出街都唔會遇到癲佬」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方大吵大罵，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@hyejin.jg_）

睇多啲：港鐵MMA●有片｜阿伯激戰大媽被獅吼功KO 勸架背心女美貌反成焦點

【港鐵／MMA】遇事爭執也不應動手！本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示港鐵荔景站升降機口有1名阿伯與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽激烈爭執，高呼：「嚟吖！」。阿伯之後更用手抓住戴眼鏡阿伯及大媽，重複問「你想點！」，其間旁邊有1名穿灰色背心年輕女子一直勸止。最終大媽在阿伯進逼下退到角落，使出「獅吼功」高呼「救命啊！」，阿伯當場被嚇停，即時放手轉身離開。目擊事件的港媽則直呼「一出𨋢嚇死我」。



影片引來網民熱議，認為阿伯不應動手，「打贏又點，一陣推到阿伯香咗咪大鑊！送佢自己去坐監？」、「郁手捉住個女人隻手已經瀨嘢！」。亦有網民笑言「原來叫救命真係有用」、「詠春黏手vs獅吼功」。不過也有大批網民錯重點，關注旁邊勸架背心女子美貌，「幾正」、「個女仔唔錯，幫手」。



港鐵荔景站升降機口有1名阿伯與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽激烈爭執。（Threads@nicolechung111）

「一出𨋢嚇死我」。該港媽於6月13日在Threads發布影片，指在港鐵荔景站乘搭升降機離開時，見到門口有1名阿伯跌倒，另1名伯伯「打緊人」，她於是趕緊離開，「一出𨋢佢哋喺𨋢門打緊，我喺中間穿插出𨋢。即刻快快推住架BB車出𨋢」。

港鐵荔景站升降機2阿伯MMA！大媽被抓手 丈夫阿伯：唔好搞我老婆！

影片長25秒，見到穿西褲阿伯，在港鐵荔景站升降機口與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽爭執，激動高呼「嚟吖！」，畫面左邊有背心女一直勸止阿伯但不果。爭吵期間，大媽突然按動手機，阿伯頓時「火起」衝前似想搶手機阻止打電話，惟大媽反應快避開。戴眼鏡阿伯見狀伸手阻止，與阿伯「黐手」纏鬥，強調「你唔好搞我老婆！」。

港鐵荔景站升降機口與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽爭執，激動高呼「嚟吖！」，畫面左邊有背心女一直勸止阿伯但不果。（Threads@nicolechung111）

港鐵荔景站升降機口與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽爭執，激動高呼「嚟吖！」，畫面左邊有背心女一直勸止阿伯但不果。（Threads@nicolechung111）

大媽突然按動手機，阿伯頓時「火起」衝前似想搶手機阻止打電話，惟大媽反應快避開。（Threads@nicolechung111）

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大媽退到角落 獅吼功叫「救命」擊退阿伯

雙方對峙，阿伯1手抓住戴眼鏡阿伯的手，1手抓住大媽的手，怒問「你想點！」。大媽表示「我要報警」，阿伯捉實大媽的手怒問「報咩警吖！」。大媽退到角落，突然使出「絕招」，以高八度聲音大呼「救命啊！救命啊！救命啊！」，聲音極其響亮。阿伯聞聲即時放手，轉身急步離開。影片至此結束。

大媽退到角落，突然使出「絕招」，以高八度聲音大呼「救命啊！救命啊！救命啊！」。（Threads@nicolechung111）

阿伯聞聲即時放手，轉身急步離開。（Threads@nicolechung111）

阿伯聞聲即時放手，轉身急步離開。（Threads@nicolechung111）

詠春黏手vs獅吼功！網民笑：原來叫救命真係有用

網民看過影片議論紛紛，認為阿伯不應動手，「畀佢打贏又點，一陣推到阿伯香咗咪大鑊！送佢自己去坐監？」、「郁手捉住個女人隻手已經瀨嘢！」、「香港人真係好大壓力！」。亦有網民笑言「原來叫救命真係有用」、「加埋成200歲，食一拳都無命，一叫救命即變Tone🤣🤣🤣」、「詠春黏手vs獅吼功」。

有網民笑言「原來叫救命真係有用」。（Threads@nicolechung111）

旁邊背心女美貌反成焦點

不過也有大批網民錯重點，關注勸架背心女子美貌及身份，「幾正」、「個女仔唔錯，幫手」、「灰心係咪阿伯個女？」。

大批網民錯重點，關注勸架背心女子美貌及身份。（Threads@nicolechung111）

公眾地方推撞打鬥可罰款及監禁

推撞打架可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

而根據香港法例第245章《公安條例》第25條「在公眾地方打鬥」，任何人在公眾地方參與非法打鬥即屬犯罪，最高可處罰款及監禁12個月。

（Threads@nicolechung111）