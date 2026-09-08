紐約蜘蛛俠之家｜華裔屋主接待全球粉絲代收信　老街坊爆暗藏彩蛋

漫畫虛構情節走進真實生活帶來暖心奇遇！紐約1間擁有百年歷史的住宅是漫威經典角色蜘蛛俠彼得·帕加（Peter Parker）的設定居所。1名64歲華裔業主於3年前買入該物業自住，當初只當是普通住宅，搬進去後才發現自己的家竟是全球蜘蛛俠粉絲的熱門打卡地。



面對絡繹不絕、來自世界各地的訪客，屋主相當包容，從不介意生活被打擾，大方開放居所讓粉絲拍照。由於地圖直接標註為「蜘蛛俠之家」，不少小朋友誤以為是英雄真實住所，紛紛寄來各式童真信件。老街坊亦爆出趣味彩蛋，指該幛舊大宅的前住客，其姓氏就是「 Parker」，與漫畫角色不謀而合。老宅名氣大增，樓價水漲船高，反觀電影中生活拮据的蜘蛛俠，根本負擔不起現今樓價，現實與戲劇之間的對比，表面很有趣，卻又有點唏噓。



紐約1間擁有百年歷史的住宅是漫威經典角色蜘蛛俠彼得·帕加（Peter Parker）的設定居所。（網上影片截圖）

紐約1間擁有百年歷史的住宅是漫威經典角色蜘蛛俠彼得·帕加（Peter Parker）的設定居所。（網上影片截圖）

買樓意外住進地標 華裔屋主守護全球粉絲英雄夢

綜合《紐約郵報》及《Eyewitness News ABC7NY》等外媒報道，64歲華裔屋主史先生（Jack Shi）於3年前購入紐約皇后區森林小丘（Forest Hills）英格拉姆街20號（20 Ingram Street）1棟半獨立屋。當時他只視之為普通住宅，完全不知道這個地址正是漫畫設定中彼得·帕加與梅嬸（Aunt May）的紐約居所，是全球蜘蛛俠粉絲公認的經典地標。

64歲華裔屋主史先生（Jack Shi）於3年前購入紐約「蜘蛛俠故居」。（《Eyewitness News ABC7NY》影片截圖）

自遷入後，史先生陸續發現居所特別之處，無論何時，都有來自愛爾蘭、英國、意大利等國的遊客專程在門前拍照留念，許多美國人也熟知這裡是「蜘蛛俠的家」。面對源源不絕的陌生訪客，史先生毫不感到厭煩。他表示，蜘蛛俠代表美國精神，是正義與擔當的象徵，自己有幸入住這個特別的地址，理應承擔對應的責任，因此只要有人想拍照打卡，他都欣然答應。

史先生坦言，「蜘蛛俠故居」正是自己理想的居住環境，氣氛新穎有趣，而且鄰居個性友善，居住體驗極佳。（《Eyewitness News ABC7NY》影片截圖）

地圖標註「蜘蛛俠之家」 成為孩童寄信避風港

由於Google Maps直接將該處標示為「蜘蛛俠之家」，不少孩童深信這是超級英雄的真實住所，紛紛寫信寄往此地，這些充滿童真的信件最終都全數送至史先生手上：

•求教拯救世界： 1名來自南達科他州（South Dakota）的小朋友Julius寫信向「蜘蛛俠」求教，認真詢問對方究竟是如何做到拯救世界等各項超級任務。



•邀請作客玩耍： 1名叫Cooper的孩童更為大膽，同時邀請「蜘蛛俠」與死侍（Deadpool）到家中作客、一同看電視玩耍。



•生日派對邀約：來自內布拉斯加州（Nebraska）的小男孩Kannon，則誠懇邀請蜘蛛俠出席自己的5歲生日派對。



對於這場意外的生活變化，史先生相當享受。他坦言，這正是自己理想的居住環境，氣氛新穎有趣，而且鄰居個性友善，居住體驗極佳。

由於Google Maps直接將該處標示為「蜘蛛俠之家」，不少孩童深信這是超級英雄的真實住所，紛紛寫信寄往此地。（《PIX11 News》影片截圖）

由於Google Maps直接將該處標示為「蜘蛛俠之家」，不少孩童深信這是超級英雄的真實住所，紛紛寫信寄往此地。（《Eyewitness News ABC7NY》影片截圖）

由於Google Maps直接將該處標示為「蜘蛛俠之家」，不少孩童深信這是超級英雄的真實住所，紛紛寫信寄往此地。（《Eyewitness News ABC7NY》影片截圖）

老鄰居爆創作彩蛋 現實姓氏與漫畫角色神重合

在該街區住了30年的76歲退休警探Frank Torres，亦見證了這段長年不斷的「蜘蛛俠熱潮」。他透露，每當有蜘蛛俠新電影上映，就會有大批粉絲前來尋找經典住址，自己也經常被遊客誤認。

紐約1間擁有百年歷史的住宅是漫威經典角色蜘蛛俠彼得·帕加（Peter Parker）的設定居所。（網上影片截圖）

舊日住戶姓Parker與蜘蛛俠同姓 鄰居姓Osborne似「綠魔」

Torres透露1個極為巧合的細節：這棟住宅的舊日住戶正好姓Parker，與蜘蛛俠真身彼得·帕加的姓氏完全一致；而街區昔日另1戶鄰居的姓氏為Osborne，與蜘蛛俠經典反派「綠魔」（Norman Osborn）姓氏近乎一樣。他推測，漫威創作者當年極有可能認識該街區居民，參考現實人名與地址靈感。不過他特別強調，現實中的Osborne一家品性善良，家中兒子每年都會打扮成聖誕老人為社區孩童派送禮物，與漫畫中兇狠的反派形象截然不同。

紐約1間擁有百年歷史的住宅是漫威經典角色蜘蛛俠彼得·帕加（Peter Parker）的設定居所。（《Eyewitness News ABC7NY》影片截圖）

百年老宅身價暴漲 英雄恐難負擔今日樓價

這棟建於1915年的住宅至今已有逾百年歷史，史先生3年前以195萬美元（約1,530萬港元/約1,315萬人民幣）購入。隨着地段名氣攀升，現時區內樓價已突破每平方呎1,200美元（約9,000港元/約8,000人民幣），這幢「蜘蛛俠故居」的市場估值已達250萬至400萬美元（約2,000萬至3,100萬港元/約1,700萬至2,700萬人民幣），價值不菲。漫畫中靠報社兼職攝影、送披薩維生的窮小子彼得·帕加，若置身於今日的紐約樓市，恐怕連自己與梅嬸這座祖居的租金也無力負擔。