男子戲院睇《蜘蛛俠4》欲模仿跳躍離場　失手重摔被嘲：失敗的man

電影《蜘蛛俠4》在全球多地上映，吸引不少觀眾入場觀看，但切勿胡亂模仿電影中角色動作。社交平台流傳1段影片，顯示有男子觀看電影後，竟然打算模仿主角蜘蛛俠，從觀眾席助跑企圖跳過一幅黑色圍牆繼而離場，卻不幸失手跌倒，被嘲為「失敗的man」。不少網民笑稱，「為什麼花一樣的錢你這場有彩蛋」、「看電影果然不能太早離場」、「蜘蛛人：往生日」。亦有網民批評男子行為不經大腦，「跌斷骨癱瘓就一世」。



有男子到戲院看蜘蛛俠電影，完場欲模仿主角打算跳躍離場，不幸失手，被嘲「失敗的man」。（網上影片截圖）

有男子到戲院看蜘蛛俠電影，完場欲模仿主角打算跳躍離場，不幸失手，被嘲「失敗的man」。（網上影片截圖）

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）電影正在熱播中。（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

男子戲院入場看《蜘蛛俠》電影

網上瘋傳影片顯示，有男子到戲院觀看《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）電影，不過完場時卻發生令人啼笑皆非一幕。

有男子到戲院觀看《蜘蛛俠：英雄重生》電影，完場發生令人啼笑皆非一幕。（網上影片截圖）

男子懷疑受電影主角感染，完場時嘗試模仿角色動作，企圖從觀眾席助跑並跳躍離場。（網上影片截圖）

男子懷疑受電影主角感染，完場時嘗試模仿角色動作，企圖從觀眾席助跑並跳躍離場。（網上影片截圖）

男子懷疑受電影主角感染，完場時嘗試模仿角色動作，企圖從觀眾席助跑並跳躍離場。（網上影片截圖）

完場欲模仿主角動作 不幸失手跌倒被嘲：失敗的man

如片段所示，1名穿着白色上衣的男子，未知是否深受電影主角感染，在電影放映完畢後竟然嘗試模仿角色動作，從觀眾席助跑，企圖跳過用作分隔入場通道和座位席的黑色圍牆，卻不幸絆倒失手跌倒在地，被網民用普通話諧音揶揄「看完Spider Man電影，也是失敗的man了」；而影院內的提示標語為簡體字，估計事發於內地。

男子企圖跳過用作分隔入場通道，以及座位席的黑色圍牆。（網上影片截圖）

但他不幸絆倒繼而跌倒地上。（網上影片截圖）

但他不幸絆倒繼而跌倒地上。（網上影片截圖）

男子跌倒後，有觀眾即時上前查看他情況，現場亦傳出恥笑聲。（網上影片截圖）

網民嘲笑精彩彩蛋：看電影果然不能太早離場

片段引來網民爆笑留言，「為什麼花一樣的錢你這場有彩蛋」、「還是4D彩蛋」、「看完一齣戲，又看到一齣戲」、「比電影還精彩」、「看電影果然不能太早離場」，又調侃片中男子，「會唔會太投入」、「人家湯姆跌了好幾次都不會怎樣，是因為他是男主」、「耍帥沒成功」、「角色代入失敗」、「蜘蛛人：往生日」、「stupid man（愚蠢的男人）」、「剛上映就殺青了！」、「兄弟！你忘了先噴蜘蛛絲啊」。

男子行為捱轟危險 憂壓到其他觀眾致意外

惟有人批評男子行為危險，「自作孽不可活」、「尾椎感覺痛爆……」、「無腦，跌斷骨癱瘓就一世，自己攞嚟」、「難怪有研究表示普遍男性比較短命，不是沒原因的」，亦擔心會影響其他觀眾，「真可悲，而且造成員工跟影城的困擾，萬一要是出什麼重大事情，甚至影響後面的場次放映時間，還有看電影的人」、「如果剛好有比較矮的人或小孩，你不就壓到他們了？還在那邊笑」。

相關文章：男子蜘蛛俠上身 拉水撥借力擒巴士片段瘋傳 網民列2點揭為舊片

蜘蛛俠驚現香港？網上流傳短片，可見1名赤膊上身及赤腳的男子，拉着九巴車頭的水撥，整個人爬上擋風玻璃，更邊爬邊大聲叫囂，引來途人側目。男子之後又返回地面，躺於馬路中心喃喃自語，令巴士被迫停於路中，堵塞後方大批車輛。雖然影片近日瘋傳，但有眼利網民列出2點，指出影片並非近日拍攝，而是舊片「回帶」。



網上流傳短片，可見1名赤膊上身及赤腳的男子，拉着九巴車頭的水撥，整個人爬上擋風玻璃，邊爬邊大聲叫囂。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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多個網上群組瘋傳片段，可見1輛九巴於於旺角道與洗衣街交界的路中心「黃格」停下，「死火燈」正亮起。1名光頭及上身赤裸的男子疑似情緒不穩，拉着車頭的水撥努力向上攀爬，其間邊爬邊大聲叫囂，引來途人注視。男子以水撥借力，一度爬至巴士車身一半高度、路線顯示牌的位置，身體「懸掛」於車頭擋風玻璃上，又一度嘗試將水撥扯下。

片中可見，光頭及上身赤裸的男子疑似情緒不穩，拉着車頭的水撥努力向上攀爬，其間邊爬邊大聲叫囂，引來途人注視。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

片中可見，光頭及上身赤裸的男子疑似情緒不穩，拉着車頭的水撥努力向上攀爬，其間邊爬邊大聲叫囂，引來途人注視。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

片中可見，光頭及上身赤裸的男子疑似情緒不穩，拉着車頭的水撥努力向上攀爬，其間邊爬邊大聲叫囂，引來途人注視。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

片中可見，光頭及上身赤裸的男子疑似情緒不穩，拉着車頭的水撥努力向上攀爬，其間邊爬邊大聲叫囂，引來途人注視。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子以水撥借力，一度爬至巴士車身一半高度、路線顯示牌的位置，身體「懸掛」於車頭擋風玻璃上。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子以水撥借力，一度爬至巴士車身一半高度、路線顯示牌的位置，身體「懸掛」於車頭擋風玻璃上。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子以水撥借力，一度爬至巴士車身一半高度、路線顯示牌的位置，身體「懸掛」於車頭擋風玻璃上。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子以水撥借力，一度爬至巴士車身一半高度、路線顯示牌的位置，身體「懸掛」於車頭擋風玻璃上。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

影片可見，男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前，多次大喊「我畀你打」、「你打我呀嘛」。由於男子阻擋巴士去路，停於路口的巴士未能向前駛，將旺角道及洗衣街兩方馬路「塞死」，導致後方大批車輛未能前行而響安催促。

不少網民看過影片也笑指男子身手了得，封他為「香港蜘蛛俠」，「平行時空出現，第4個不同嘅蜘蛛俠」、「如果司機開水撥，佢即倒地」、「原來水撥咁硬淨，承受到成個人咁重」。亦有人質疑男子神智不清，或受酒精、甚至是毒品影響，「蜘蛛俠都飲醉酒真係失望」、「企硬，take嘢衰硬」。

男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前，多次大喊「我畀你打」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前，多次大喊「我畀你打」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前，多次大喊「我畀你打」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前，多次大喊「我畀你打」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前。由於他阻擋巴士去路，停於路口的巴士未能向前駛，將旺角道及洗衣街兩方馬路「塞死」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前。由於他阻擋巴士去路，停於路口的巴士未能向前駛，將旺角道及洗衣街兩方馬路「塞死」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

男子擾攘一輪後放開雙手返回地面，跌坐在巴士車頭前。由於他阻擋巴士去路，停於路口的巴士未能向前駛，將旺角道及洗衣街兩方馬路「塞死」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

亦有醒目網民指出，片段中無論男子或是圍觀的途人均沒有戴上口罩，相信事件並非近日發生，「應該好耐啦，後面食花生嘅無一個有戴口罩」、「條片好耐啦，啲人都未戴口罩」。另有熟悉巴士的網民指出，片中九巴型號為「亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC Facelift」，屬於近年較新型號，故相信事件約於疫情前發生。

翻查資料，片段早於2019年10月被網民上載至駕駛群組，當年已引來大批網民瘋傳討論，上載數天已獲逾千人讚好及數百次分享，如今再次「回帶」瘋傳，效果更是有過之而無不及。

（threads＠hydraomo）