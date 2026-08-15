慎入！陰囊長滿痘痘 年輕男硬擠流血怕性病 醫生證實異位皮脂腺
撰文：田中貴
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陰囊長了許多「痘痘」，其實是正常？台灣皮膚科醫師吳仁欽在其Facebook專頁表示，早前一名年輕男病人前來求診，表現慌張，直言「醫生我這裡長很多顆粒，黃黃的，好幾個月了，我自己有擠，擠到流血，是不是性病？」。吳醫生戴上手套檢查，證實並非「痘痘」或性病，反而是異位皮脂腺（Fordyce Spots）。
異位皮脂腺有4大特徵
吳醫生同時上載相關片解釋，男病人皮脂腺長錯地方，特徵如下：
1. 不痛不癢
2. 不會傳染
3. 不是病毒疣、不是菜花
4. 超級常見，很多男生都有，只是沒人說出口
醫生提醒及早求醫
吳醫生指出，這是單純皮脂腺開口，長在陰囊、嘴唇、生殖器周圍都很正常，很多患者以為是「痘痘」，擠到流血也沒有「痘痘」跑出來，卻會造成發炎、色素沉澱、甚至疤痕，提醒男生若有疑慮，請盡快求醫，「3分鐘的事，別自己在家搞成醫美等級的災難」。
（Facebook專頁「吳仁欽皮膚科」）
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一直以為只是下體痕癢，結果卻是癌症？台灣皮膚科黃麗珊醫師在其Facebook專頁發文表示，1名人妻多年來會陰部反覆搔癢，於是前來求醫，她指出，曾經擦過許多藥膏，症狀卻沒有改善，有時甚至會出現紅疹、脫屑及破皮情況。
黃醫生為她進行皮膚切片檢查，報告顯示她患有一種罕見皮膚癌——乳房外佩吉特氏病（Extramammary Paget Disease），黃醫生形容該名女病人「有些不可置信，但又似乎早已有心理準備」，喃喃表示疫情前已有醫生建議切片，「只是疫情來了就一直拖到現在。你也知道，女生要看那個部位真的很不好意思」。
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