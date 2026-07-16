狂食生蠔海鮮配啤酒！男排不出尿險終身洗腎　醫生揭3大傷腎地雷

炎炎夏日，不少人喜歡以冰鎮海鮮配大杯清涼啤酒消暑，然而這種暢快的飲食習慣卻暗藏致命危機。台灣1名45歲林姓男子早前與友人聚會時，肆意狂食生蠔、蝦、蟹等海鮮，並配以冰凍啤酒。豈料回家後，他隨即出現嚴重上吐下瀉，腳踝關節更劇痛腫脹至無法站立。他自行吞服數粒強效止痛藥，兩天後竟驚覺自己整天「1滴尿也排不出」，全身嚴重水腫且呼吸困難，隨即被送往急症室求醫。



急性腎損傷險終身洗腎 腎臟科醫生洪永祥警告「3大傷腎地雷」

腎臟科醫生洪永祥在Facebook專頁分享病例並發出警告，該名患者被緊急送院後，醫生證實其腎功能指標「肌酸酐」已狂飆至正常值的數倍，演變成急性腎損傷；更因體內尿毒素過高而必須即時洗腎，險些下半生都要與洗腎機為伴。洪醫生提醒，夏季品嚐海鮮主要潛藏「3大傷腎地雷」：病菌、痛風與慢性劇毒。

洪醫生提醒，夏季品嚐海鮮主要潛藏「三大傷腎地雷」：病菌、痛風與慢性劇毒。（fb@洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法﻿）

地雷1：致命病菌作怪 食物中毒引致嚴重脫水

夏天的極端高溫是病菌滋生的溫床。若海鮮在貯存或運送途中未能持續低溫，腸炎弧菌或極具殺傷力的創傷弧菌就會以驚人速度繁殖。一旦進食不新鮮或未徹底熟透的海鮮，極易引發嚴重的食物中毒，導致瘋狂嘔吐及腹瀉。這種急劇的體液流失（脫水）會令流向腎臟的血液量驟降，導致腎臟因缺血缺氧而在數小時內併發「急性腎小管壞死」，直接誘發急性腎衰竭。

一旦進食不新鮮或未徹底熟透的海鮮，極易引發嚴重的食物中毒，導致瘋狂嘔吐及腹瀉。（Unsplash圖片）

地雷2：誘發急性痛風 高嘌呤大餐與止痛藥「雙重夾擊」

蝦、蟹、貝殼類及鯖魚、白帶魚等海產均屬高嘌呤食物，1餐內暴飲暴食此類食物會令體內尿酸快速升高。尿酸除了導致關節劇痛（痛風發作），其結晶更會直接堆積在腎髓質，把腎小管堵死。最危險的是，不少患者痛風發作時，會自行服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），此類藥物會導致腎臟血管劇烈收縮。在「尿酸結晶堵塞」與「止痛藥截斷血流」的雙重夾擊下，腎功能會在瞬間徹底崩潰。

有些海產屬高嘌呤食物，暴飲暴食此類食物會令體內尿酸快速升高，導致痛風發作。（Unsplash圖片）

地雷3：隱形慢性劇毒 大型海魚重金屬超標

除了急性中毒和痛風，長期食用大型海魚亦帶來慢性隱憂。位於食物鏈頂層的大型魚類（如旗魚、吞拿魚、鯊魚等）體內往往積累了大量的重金屬（如甲基汞和鎘）。長期食用會引發慢性腎小管間質腎病變，令腎功能在不知不覺中慢慢萎縮，最終演變成不可逆轉的慢性腎衰竭。

旗魚、吞拿魚、鯊魚等體內往往積累了大量的重金屬，長期食用會引發慢性腎小管間質腎病變。（Unsplash圖片）

醫生保腎「3大自救錦囊」

洪醫生提醒，若要在夏天安心享受海鮮，務必緊記：要徹底煮熟，拒絕生食，生蠔及生魚片在炎夏均屬染菌高危食品。暴食海鮮後若關節劇痛，切勿自行胡亂服用強效止痛藥，應立即求醫並向醫生如實申報飲食史。避免經常食用鯊魚、旗魚、吞拿魚等巨型海魚，建議改選巴掌大小的小型魚類（如秋刀魚、鯖魚），美味之餘更能保證健康。

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港人北上按摩放鬆要留神！武漢１名女子於美容院接受肩頸按摩後，次日左耳「突發性耳聾」（俗稱耳中風），該女子懷疑是按摩手法不當導致的嚴重損傷，雙方就責任問題陷入糾紛。醫學專家警告，按摩不當的風險遠超大眾想像，可觸發中風、癱瘓等後果，有理療需求應優先選正規醫療機構的推拿科。



有女子肩頸按摩後，翌日左耳出現特發性耳聾。（Unsplash圖片）

武漢女按摩致突發性耳聾 專家：頸部屬高危區

據《長江日報》報道，涉事女子張雪（化名）早前於武漢市江漢區一家美容院按摩肩頸後，翌日出現突發性耳聾症狀。她認定是按摩師手法不當所致，但美容院堅持否認兩者有關聯，案件有待醫療鑑定釐清責任。

湖北中醫藥大學教授吳松指出，頸椎及脊柱密布血管與神經，屬高危區域。非專業人員缺乏人體解剖知識，亂用蠻力，隨時扯傷頸動脈，誘發腦梗（缺血性腦中風）、癱瘓等重症。

頸脊部位神經血管密集。（AI生成圖片）

內地近年亦接連發生按摩致肋骨骨折、韌帶撕裂、腎臟破裂等事故。當前監管僅要求從業員持有健康證，而非強制性要求專業資格，多數美容美髮店的按摩師僅經過內部短期培訓即服務客人，行業門檻極低。

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