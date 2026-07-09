以為聽不懂？2女當面嘲首爾店員鼻子整太醜　對方秒回中文尷尬爆

撰文：聯合新聞網
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出國旅遊時，倘若以為當地人聽不懂自己的母語，而公開大肆評論他人，恐怕會讓自己陷入尷尬場面。旅韓網紅「不奇而遇Steven & Sia」近日分享，他與妻子在韓國首爾明洞逛街時，目睹兩名年輕女遊客在美妝店結帳，竟當著店員的面以中文嘲諷對方外貌，沒想到店員下一秒直接以流利中文回應，讓現場氣氛瞬間尷尬到極點。

網紅表示，當時他與妻子西雅在明洞一間美妝店準備結帳，旁邊櫃台剛好也有兩名看起來約20至25歲、說中文的年輕女子正在結帳。過程中，其中一名女子突然看著店員，轉頭對身旁朋友說，「你看她那個鼻子，整得也太醜了吧」。

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這句話讓站在一旁的網紅當場傻眼。他指出，明洞是韓國首爾知名觀光商圈，聚集大量外國旅客，雖然不敢保證所有店員都會中文，但在觀光客眾多的熱門店家，通常都會配置能以中文溝通的服務人員，包括朝鮮族、中國籍店員，或是學過中文的韓國本土店員。

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果不其然，網紅表示，該店員下一秒便直接用清楚流利的中文問道：「一共是27,000韓元（約140港元），要辦退稅嗎？」直擊這一幕的他「尷尬癌都快發作」，只想趕快結完帳離開現場。他呼籲遊客前往明洞逛街時，「真的要比想像中更小心一點」，畢竟當地會說外語的店員相當普遍，若在公開場合用中文批評他人，很有可能對方全都聽得懂。

事實上，不少觀光客聚集的旅遊景點，都可以輕易遇到會說中文的服務人員。曾有網友詢問日旅達人林氏璧：「去日本自助旅行，需要會日文嗎？」林氏璧指出，大城市如東京很容易找到會說英文甚至中文的服務人員，旅客即便不熟該國語言，也幾乎暢行無阻。同時，現今社會科技發達，就算真的遇到溝通問題，也可以用google translate，真的不需要顧慮太多。

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