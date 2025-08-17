內地5口家食$340霸王餐！餐館發片尋人：絕對是專業　結局超意外

【霸王餐】現時經濟狀況下餐廳做生意已很困難，如遇到吃「霸王餐」的食客就更慘了！內地山西晉城市城區1家餐館老闆近日發布店內閉路電視（CCTV）影片尋人，指有一家五口到店內用餐，帳單總數311.8元（人民幣，下同，約340港元），但未有付款便離開，形容該家庭「絕對是專業的」。



老闆稱諮詢律師後得知可能無法立案，故沒有即時報警，發布影片後更豪言「錢不要了」，「店裏人均消費四、五十元，這筆錢要不要回來無所謂，就當我代表晉城人民款待他們」。沒想到翌日迎來意外結果，該家庭主動聯絡老闆，願意支付用餐費用，又聲稱事件是誤會，道歉後請求老闆刪除影片。



內地山西晉城市城區1家餐館老闆發布店內閉路電視影片尋人，指有一家五口用餐後，未有付款便離開。（網上影片截圖）

「又沒吃多少錢，這幾個人還專門跑大老遠來晉城逃單，真沒想到……」綜合內地媒體報道，事發於8月10日，山西晉城市城區1家餐館老闆緱先生發布閉路電視影片表示，有到店內消費的一家五口食客，吃飯後沒有付款結賬就離開，總共「走數」311.8元。

內地一家五口食「霸王餐」 老闆：手法很專業

從影片見到，該家庭成員的1名女子先從「包房」出來和店員打招呼，然後示意同房食客陸續走出來，其中2名年輕男性跟在女子身後，另外2名中年男女一前一後走出房間。女子分2次在前台詢問「買單」要多少錢，然後說待會兒來結賬，但最終下樓走出餐館大門便離開，5人都沒有付款。

店方公開CCTV影片尋人，形容該一家五口「手法專業」。（網上影片截圖）

女子分2次在前台詢問「買單」要多少錢，然後說待會兒來結賬，但最終下樓走出餐館大門便離開，5人都沒有付款。（網上影片截圖）

老闆形容，從這些人的行為和與店員交流細節來看，「手法很專業」，「有好幾次都是假裝詢問消費了多少錢為由，但實際上並未結賬。他又說，這300多元屬於平價消費，其餐館也是平價餐廳，人均消費只幾十元，不明白為什麼要「逃單」，「不是說非要追回這300多元，沒必要，是這樣的行為實在太不好了，我們晉城還是挺歡迎遊客來的，待人也真誠，但這樣『逃單』的行為實在不應該」。

老闆：當我代表晉城人民款待他們

不過，由於諮詢律師後得知可能無法立案，且公開影片並定性存在不妥，故老闆沒有即時報警，而且豪言，「店裏人均消費四、五十元，這筆錢要不要回來無所謂，就當我代表晉城人民款待他們」。

翌日事件迎來大進展，老闆指當事人已主動聯繫他，不但通過微信轉賬支付311.8元就餐費用，還誠懇道歉。（網上影片截圖）

翌日結局超意外

然而影片發布翌日事件迎來大進展，老闆指當事人已主動聯繫他，不但通過微信轉賬支付311.8元就餐費用，還誠懇道歉。老闆又轉述對方稱，當時有服務員告知已完成付款才離開餐館，請求老闆刪除影片。老闆已接受對方道歉，故隱藏了相關影片。