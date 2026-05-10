輸入法失靈！用日文輸入法聊天　「和風中文」全網看懂：笑到肚痛

網絡世界無奇不有，近日一組對話截圖在小紅書爆紅，成為網民熱烈討論的笑點。事緣有1名內地網民因手機系統故障，所有中文輸入法突然消失，只剩下日語輸入法。為了不中斷對話，機主1無奈下以日語漢字「硬拼」中文與人聊天，意外催生魔性十足的「和風小生語」，半文不白的「和風中文」，連不諳日語的網民都直呼：「竟然看得懂，笑到肚子痛！」



有內地網民因手機系統故障，中文輸入法突然消失，只剩下日語輸入法。（AI生成圖片）

手機輸入法突失靈 無奈用日文輸入法聊天

該名機主早前與朋友用手機輸入文字聊天之際，手機輸入法疑因失靈，介面僅餘日語選項。由於不想中斷對話，他突發奇想，利用日語中的漢字拼湊句子。沒想到，原本平鋪直敘的現代漢語，經日語輸入法「過濾」後，語序與用詞瞬間變得古風十足，呈現出獨特的「日式翻譯腔」。

「俺行」代「我去」 簡潔霸氣笑翻網民

對話紀錄顯示，機主想表達內地熱梗「我去，不早說」時，打出了「俺行」（「俺」在日語為自稱），簡潔二字竟顯出幾分「古風霸氣」。當朋友疑惑追問，他試圖解釋「導出影片出錯（導壞了）」，卻變成「導視頻導惡了」（日語「惡」代表壞或差），語意怪異卻意外地好懂。

機主想表達內地熱梗「我去，不早說」時，打出了「俺行」。（小紅書＠岩）

機主試圖解釋「導出影片出錯（導壞了）」，卻變成「導視頻導惡了」（日語「惡」代表壞或差）。（小紅書＠岩）

後續溝通更是笑料百出，「我想說的你懂嗎？」變成「君瞭解俺想說何否」，「還沒導完」變成「暫未導完」，「網購最後一天」 變成 「網買最終日」。

「我想說的你懂嗎？」變成「君瞭解俺想說何否」。（小紅書＠岩）

「還沒導完」變成「暫未導完」。（小紅書＠岩）

「網購最後一天」 變成 「網買最終日」。（小紅書＠岩）

「多數未注文」竟是未下單

機主表示網購最後1天「多數未注文」（日語「注文」是下單的意思），「想買通勤的衣服」變成「慾買通勤服」。機主朋友禮尚往來回覆他買「保羅散步」（POLOWALK），他說「logo同拉夫勞倫（Polo Ralph Lauren）過度似，真劍思考後，果然承受不可」（logo與拉夫勞倫過度相似，認真思考後，果然還是接受不了）。

機主朋友禮尚往來回覆他買「保羅散步」（POLOWALK）。（小紅書＠岩）

他說「logo同拉夫勞倫（Polo Ralph Lauren）過度似，真劍思考後，果然承受不可」（logo與拉夫勞倫過度相似，認真思考後，果然還是接受不了）。（小紅書＠岩）

吐槽 Polo Ralph Lauren 質素 「君言通」成神回覆

機主更在對話中吐槽 Polo Ralph Lauren 的質素，寫道：「品質惡本當（質素真的差）」，就連「人民幣」都打成「人民元」。當朋友建議他自己動手修補以節省開支時，他回覆一句：「君言通」（你說的對）。

「品質惡本當（質素真的差）」，就連「人民幣」都打成「人民元」。當朋友建議他自己動手修補以節省開支時，「君言通」（你說的對）。（小紅書＠岩）

直到機主手機輸入法修復後，正常的普通話：「我輸入法好了」，瞬間打破之前的「大師級」對話感，反差感直接拉滿。機主透露打出「好崩潰」他需要打「好き」、「潰瘍」（也許還有「崩壞」）來組合，過程既心酸又搞笑。

直到機主手機輸入法修復後，正常的普通話：「我輸入法好了」，瞬間打破之前的「大師級」對話感，反差感直接拉滿。（小紅書＠岩）

機主透露打出「好崩潰」他需要打「好き」、「潰瘍」（也許還有「崩壞」）來組合。（小紅書＠岩）

【小知識】：何謂「偽中國語」

所謂「偽中國語」，原本是日本網民流行的一種交流方式，特點是刪除日語中的假名（ひらがな/カタカナ），僅保留漢字。由於中日語言中漢字意涵有一定重疊，這類句子往往能讓兩國網民在「半猜半讀」下達成溝通，形成獨特的語言文化現象。這次烏龍，意外複刻了這種效果，才造就這樣的爆笑名場面。