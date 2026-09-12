加州仍允許童婚！AB1267法案通過廢除家長同意例外　斷性犯罪漏洞

加州向來被視為全美國開明與進步的代表州份，但至今仍未設立最低法定婚齡，導致當地童婚現象氾濫。在現行法律下，只要法院批准及監護人同意，未成年人甚至幼童均可合法結婚。不少施暴者藉此漏洞掩蓋強姦與人口販運等犯罪行為，以規避法律制裁。



為徹底封堵這項長年存在的法律漏洞，加州跨黨派議員提出第1267號議會法案（AB 1267），擬將結婚門檻硬性定為18歲，且不設任何例外。該法案近期取得決定性進展，已於今年8月底正式通過加州參眾兩院表決，目前已送交州長紐森（Gavin Newsom）等待最終簽署。若順利獲簽，加州將成為全美第18個全面禁止童婚的州，新法預計於2027年1月1日正式生效。



加州跨黨派議員提出AB 1267，擬將結婚門檻硬性定為18歲且不設任何例外。（Facebook@Assemblymember Gail Pellerin）

進步大州的制度漏洞：加州竟無最低結婚年齡

聯合國（UN）與美國國務院早已將童婚界定為侵犯人權及虐待兒童的行為，原因是未成年人身心發展未臻成熟，無法給予充分、自由且知情的情感同意。然而，在向來被視作人權與進步標竿的加州，童婚卻依然合法。

根據現行制度，只要獲得法官批准，以及至少一位家長或監護人的書面同意，十多歲的兒童亦可依法登記結婚。在全美目前仍允許某種形式童婚的33個州份中，加州更是極少數「完全未訂立最低婚齡下限」的州，形成極大的法律盲區。

全美仍有3個州未設置最低婚齡限制，加州是其中之一。（Facebook@Assemblymember Gail Pellerin）

法律包裝下的性犯罪：16歲受害人揭童婚漏洞

國際非營利組織的反童婚數據顯示，在2000年至2021年期間，全美估計有近31.5萬名兒童結婚，其中大多數是未成年女孩嫁給成年男性。

未成年婚姻中，大多數是未成年女孩嫁給成年男性。（AI生成圖片）

加州亦屢次重演類似悲劇，婚姻淪為性犯罪或人口買賣規避法律制裁的保護傘。據加州天主教會議（California Catholic Conference）引述的真實案例，受害人克莉絲蒂娜·薩頓（Christina Sutton）在16歲時，遭一名年近22歲的陌生男子性侵。這在法律上本屬明確的犯罪行為，但她的父母卻強迫她嫁給該名施暴者，使得強姦行為順理成章被「合法化」。統計數據指出，自2000至2018年間，全美約有6萬宗法定性犯罪事件是透過婚姻被「合法化」。

若AB 1267法案順利通過表決，加州將成為全美第18個全面禁止童婚的州。（AI生成圖片）

全美17州已築防線：加州法案過關待簽署 擴大保護網

自2018年以來，特拉華州（Delaware）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）等17個州已相繼完成修法，將結婚年齡門檻硬性定為18歲。

為跟上全美保護兒童的步伐，加州眾議員佩勒林（Gail Pellerin）等人跨黨派提出AB 1267法案，明文廢除所有法院或家長授權的例外條款。該法案在經歷數月的審議後，順利闖過眾議院與參議院，現正處於州長簽署的最後關卡。

佩勒林呼籲大家關注AB 1267法案。（Facebook@Assemblymember Gail Pellerin）

除了全面禁止童婚的AB 1267法案外，加州議會也同步通過了另一項配套保護法案（AB 2534）。該法案首度將「強迫婚姻」正式定性為家庭暴力的一種，並允許面臨強迫婚姻威脅的兒童與成人，向法院申請專屬的保護令。這兩項法案的推動，標誌著加州在終結童婚及保護未成年人權益上，邁出了歷史性的一大步。

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