童婚！印度13歲女學生被違法嫁給40歲已婚男　調查揭母親主導嫁女

小小年紀就被迫嫁人，而始作俑者竟是親生母親？印度1名13歲女學生在母親安排下，違法嫁給1名40歲已婚男子。女孩在與男子同居2個月後返回學校上課，並向老師吐露被母親安排婚嫁的情況，校方即時通報警方，最終揭發這宗童婚案件。而當地警方現已根據《禁止童婚法》，對新郎、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控。



印度1名13歲女學生在母親安排下，違法嫁給1名40歲已婚男子。（網上圖片）

綜合印媒報道，涉事婚禮發生於5月28日，印度特倫甘納邦南迪加馬區1名女孩，在母親斯拉凡蒂（Sravanthi）安排下，嫁給40歲已婚男子古德（Srinivas Goud）。

母親找業主做媒 牽線將女兒嫁出去

該名女孩今年才13歲，現在是8年級學生（相當於中二）。她的父親於數年前離世，此後她的母親帶着她和兄長在南迪加馬區租屋住。她的母親早前向單位業主表示想將女兒「嫁出去」，而業主充當「媒人」從中牽線，合謀安排女孩與古德的婚事。

該宗違法婚禮在雙方家庭安排下秘密進行。（網上圖片）

婚禮秘密進行 女孩復課向老師訴說實情

而古德早已結婚，他在徵得首任妻子的同意後，決定再娶女孩，婚禮在雙方家庭安排下秘密進行，並未引起旁人發現。女孩與古德同居約2個月後，近來復課時向班主任吐露心聲，校方得知內情後火速通知當地兒童保護部門及警方，最終才揭發這宗童婚事件並營救女孩。女孩目前被送往當地的社福機構安置中心，接受保護及心理輔導。

當地警方援引法例，對古德、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控。（網上圖片）

警方檢控包括新郎在內的5人

根據當地的《禁止童婚法》，法例規定與18歲以下的女孩結婚屬違法，最高刑罰是監禁2年和罰款10萬盧比（約8,900港元）。當地警方援引該例，對古德、他首任妻子、女孩母親、媒人及主持婚禮的祭司提出指控，而古德已於7月29日被警方拘捕。

地區兒童保護官員庫馬爾（Prawin Kumar）又指，若證實女孩在與古德同居期間被迫發生性行為，警方將根據《公共安全法》（POCSO）對古德提起進一步指控。

（綜合）