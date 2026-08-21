加州1.99美元平價漢堡Campus Burgers進駐Hayward！附詳細菜單

美國加州東灣海沃（Hayward，又譯希活）華人與學生將迎來超值美食新選擇！風靡加州的平價漢堡店Campus Burgers，近日宣布進駐海沃（Hayward）區。新店選址位於使命大道（Mission Boulevard）、前身為快餐店Subway，正對區內學校，地理位置優越，開業後將為當地居民、通勤族及學生提供性價比高的美式快餐，減輕日常飲食開支。



Campus Burgers於2024年起家，主打香脆碎薄漢堡，原味漢堡1.99美元（約15.5港元/約13人民幣）、芝士漢堡（起司漢堡）2.99美元（約23.3港元/約20人民幣），面對加州高昂餐飲成本，品牌靠極簡菜單、標準化高速出餐，主攻校園人流並以薄利多銷維持盈利。



風靡加州的平價漢堡店Campus Burgers，近日宣布進駐Hayward。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

風靡加州的平價漢堡店Campus Burgers，近日宣布進駐Hayward。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

Campus Burgers擬進駐東灣Hayward

據當地媒體《Patch》報道，此前因1.99美元漢堡包爆紅的平價漢堡店Campus Burgers，近日宣布進駐東灣Hayward。新店落戶26953 Mission Blvd Ste C, Hayward，正對面是Moreau Catholic High School（莫勞天主教高中）。雖然官方尚未公布精確開幕日期，但消息一出，已經在附近的學生族與打工仔之間引發討論。

店鋪主打美式Smashburger（手壓漢堡）風格。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

店鋪主打美式Smashburger（手壓漢堡）風格。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

Campus Burgers什麼來頭？1.99美元能吃到什麼？

Campus Burger故事始於2024年7月，第1家店開在SJSU（聖荷西州立大學）旁邊，一開幕就因為超高性價比爆紅。店鋪主打美式Smashburger（手壓漢堡）風格，牛肉餅在高溫鐵板上壓得薄薄的，邊緣煎至焦香酥脆，再夾入特製醬汁與現烘麵包，而且菜單走極簡路線：

「Campus Burgers」因1.99美元漢堡包爆紅。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

1. Hamburger原味漢堡：1.99美元

2. Cheeseburger芝士漢堡：2.99美元

3. Double Cheese雙層芝士漢堡：4.99美元

4.Fresh Cut Fries鮮切炸薯條：3.99美元

5.Campus Fries招牌炸薯條：5.99美元

6.Grilled Cheese烘芝士三文治：1.99美元

7.Milk Shakes奶昔：4.99美元

8.Sodas汽水：2.99美元



店鋪供應現炸薯條。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

店鋪供應現炸薯條。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

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加州餐飲成本高企 憑什麼賣1.99美元還不虧本？

在加州做餐飲，光是最低時薪與食材採購就壓垮不少店家。而「Campus Burgers」似乎完全不受影響，據《CBS News》報道，品牌創辦人曾明確表示，哪怕人工與食材成本飆升，他們依然堅持鎖定平價市場，不會漲價。「Campus Burgers」到底怎麼做到賣1.99美元還能賺錢？《San José Spotlight》分析指出，這家連鎖店靠極致「工業化效率」盈利：

1. 極簡備料，壓低損耗：菜單基本上只圍繞牛肉餅、芝士、麵包、薯條與飲料。備料品項少，供應鏈採購成本就能壓到最低，幾乎沒有食材浪費。



牛肉餅在高溫鐵板上壓得薄薄的，邊緣煎至焦香酥脆。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

2. 標準化出餐，靠高翻桌率賺錢：利用自動化設備與高度標準化的鐵板流程，員工幾秒鐘就能完成1個漢堡。不靠單品高利潤，而是靠「薄利多銷」的龐大售出量衝高總營業額。



店鋪採用自動化設備與高度標準化的製作食物流程。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

3. 精準精簡選址：店面通常不求大，優先進駐大學或高中周邊。這裡有源源不絕、對價格極度敏感的學生客群，能確保全天候穩定的客流量。

