南航飛機餐派牛肉漢堡！竟是牛貼紙配薄火腿　乘客傻眼：懷疑人生

飛機餐都出現貨不對辦情況？有港人日前搭乘內地航空公司，其間空服員派餐稱是「牛肉漢堡」，但當她打開包裝，發現裏頭沒有牛肉，反而是1張「牛樣貼紙」配以薄火腿，亦傳來「一陣噏臭青瓜味」，因此傻眼表示「嚴重懷疑人生」。有網民笑稱漢堡賣相不佳，「睇見都唔想食」、「如果沒講，我會以為你搭北韓航空..……」，並質疑航空公司的餐食貨不對辦，「騙子」。



有港人分享搭乘中國南方航空、1班由雲南西雙版納飛往深圳的航班，但對飛機餐感到傻眼。（示意圖／資料圖片）

港人搭南航班機飛深圳 空姐派餐稱是「牛肉漢堡」

該女乘客在facebook群組「航空膳食藝術社區 Art Society of Aviation Catering」發帖，分享搭乘中國南方航空（南航）、1班由雲南西雙版納飛往深圳航班，其間空服員派餐時稱餐點為「牛肉漢堡」，但當她打開包裝後，發現裏頭沒有預期的牛肉，反而是一片極薄、疑似火腿的肉片。她初時以為是空服員「畀錯咗」，但望向左右兩旁乘客，發現大家都拿到同一款「牛肉漢堡」，而裏頭則夾有1張「牛樣貼紙」，故傻眼表示「嚴重懷疑人生」。

空姐派餐稱牛肉漢堡，和她預期有明顯落差，裏頭沒有牛肉，反而有1張「牛樣」貼紙配以薄火腿。（facebook＠航空膳食藝術社區 Art Society of Aviation Catering）

牛肉漢堡無牛肉？ 竟是牛牛貼紙配薄火腿

從樓主上傳照片可見，所謂的「牛肉漢堡」用錫紙包裹，樓主拆開錫紙，發現麵包中間夾住的只有3片青瓜，以及1塊疑似火腿的紅色肉片，然後便收穫1張印有牛牛圖案的貼紙牌，單憑肉眼看整個「漢堡」，根本看不出和牛肉有任何關係。

有多年前曾搭乘南方航空的乘客，貼圖分享更慘飛機餐。（facebook圖片）

樓主貼出其他曾經搭乘南方航空乘客的飛機餐照片，笑稱「原來我個包都未算最悲慘，起碼有兩嚿青瓜」。（facebook圖片）

網民笑漢堡賣相差：以為你搭北韓航空

普遍網民都覺得漢堡賣相不佳，「睇見都唔想食」、「連嗰塊火腿嘅色水都好唔健康……都唔好話牛唔牛肉了」、「還以為是山楂片」、「如果沒講，我會以為你搭北韓航空……」。有留言認為品質和期望落差甚大，「我昨天昆明到深圳也有同樣經歷，笑死」、「騙子」，笑稱「好消息，製作本餐點過程中可能沒有任何一隻牛受到殺害」、「牛肉『牌』漢堡」、「其實牛肉係佢牌子名，個牛肉貼紙只係商標」。

航程短不應要求多多？ 事主：仲聞到陣臭青瓜味

但有網民指西雙版納飛往深圳航程約2小時30分鐘，「如果航班時間並非飯點，通常只提供小食」，認為客人不應要求多多。有留言則關注樓主最後有否進食該漢堡包，她就幽默回覆「X也不吃，我又點會食」，又指打開錫紙一刻，聞到「一陣噏臭青瓜味」，形容氣味如同「生化武器」。

香港亦有航空公司「上榜」，所謂雞肉漢堡明顯賣相欠佳。（facebook圖片）

但有網民貼出北韓航空公司飛機餐，不評論肉的質素，至少清晰可見1塊牛肉連醬汁，相比下更顯優勝。（facebook圖片）

（facebook「航空膳食藝術社區 Art Society of Aviation Catering」）