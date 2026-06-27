周街都50K！畢業生獲聘銀行月薪20K　父母嫌人工低：諗住住劏房？

【大學生/畢業生/求職/Fresh Grad】新一季的畢業季即將來臨，相信不少應屆大學畢業生已經開始四處求職。但有應屆畢業生在社交平台發文，指已獲銀行錄取，月薪2萬多元，卻被父母嫌棄薪金過低，質問他「周街都50k（5萬）」、「（你）呢個人工係咪諗住住劏房」。



其父母言論被網民批評「離地」，「Fg人工有50K係個笑話，竟然有人信」、「香港人工中位數先2皮幾」、「大把人工作十幾廿年都冇50K」，並安慰事主毋須氣餒，「你唔係專科fresh grad有二字頭已經好叻仔」、「人比人，比死人，做好自己咪得囉」。



有大學生剛畢業便獲銀行聘用，開出2萬多元月薪，卻被父母嫌棄人工低。（《大叔的愛》劇照）

畢業生獲銀行聘用 月薪2萬多仍被父母嫌棄：周街都50K

「有X病屋企人」，有應屆畢業生在threads發帖呻苦，透露剛畢業已經獲銀行聘用，月薪約2萬多元，但就被父母嫌棄薪金太低，表示「周街都50K」、「（你）呢個人工係咪諗住住劏房」，更趁勢詢問樓主有否後悔小時候沒有努力讀書，瘋狂貶低兒子的言論瞬間掀起網民熱議。

樓主父母不滿其月薪，稱「周街都50K」、「（你）呢個人工係咪諗住住劏房」。（AI生成圖片）

樓主父母捱轟「離地」：Fg人工有50K係個笑話

不少人認為樓主父母「思想離地」，「屋企人冇返過工？」、「我今年畢業19K，我阿爸阿媽都好開心話我好叻女」、「大把人工作十幾廿年都冇50K，識得個文人已經做到總編輯，都未有40K」、「香港人工中位數先2皮幾」、「Fg人工有50K係個笑話，竟然有人信」，又揶揄「即刻叫佢介紹份50K（嘅）工俾你」、「你得閒cap吓啲慈母慈父full pay買樓嘅post，俾佢哋反醒吓點解後生唔努力返工」、「後悔細個唔識投胎ok？」。

同為父母網民指樓主父母不知足：畢業唔失業已經好好運

另有留言批評樓主父母「唔知足」，「呢個年代，我個仔肯搵份full time我要還神了」、「家陣畢業唔失業已經好好運」、「人比人，比死人，做好自己咪得囉」、「你唔係專科fresh grad有二字頭已經好叻仔」、「不需要過多與人比較，有盡力養得起自己就好了」，又提醒職場新人毋須事事向家人交代，「返工唔使講人工俾親朋戚友知，屋企人都唔使」。

有網民感嘆現今求職充滿挑戰，「家陣畢業唔失業已經好好運」，認為樓主父母「唔知足」。（《氣象廳的人們》劇照）

樓主揭父母背景！ 高薪一族「睇唔起好多人」

樓主及後補充，指其父母皆為公務員，雖然兩人學歷不高，但「錢就搵到嘅」，加上他們身邊大部分人薪金較高，便錯將「政府Officer fresh grad真係50K」當是職場新人的月薪標準，亦因此「睇唔起好多人」，而樓主則不滿父母經常將他和身邊人作比較，直言對方說話「好X哽耳 」。

相關文章：月薪$17K！00後年輕人上班2天嫌辛苦辭職 食肆女經理公審惹熱議

餐飲業工作一向辛苦，未必每個人都可以堅持下去。本港有食肆的90後女經理在網上發文表示，以月薪1.7萬元新聘請1名00後員工，對方工作2天期間只是出餐、收碟和做樓面工作，但卻稱感到辛苦而辭職。女經理在網上詢問「其實啲00後係做乜X？」、「辛苦啲乜嘢？」。



帖文引來大量網民熱議，不少人認為月薪1.7萬元的工作並筍工，「保安返9個鐘都有1.8萬蚊起，有得坐有得玩手機，好過對你呢啲X老細」、「1.7萬蚊人工好高？」、「唔做咪唔做囉，使唔使寫悔過書搵屋企人簽埋名經你批准先辭職？」。不過亦有人認為年輕人「嬌生慣養」、「你睇佢要似捱咩」、「希望全部怕辛苦嘅，都可以跟屋企人返工，或者屋企人開間公司畀你哋」。



女經理指00後員工工作2天期間只是出餐、收碟和做樓面工作，卻因感到辛苦而辭職。（《行運一條龍》截圖）

00後返工2天感辛苦辭職

樓主在threads表示，餐飲公司出月薪1.7萬元請人，該名00後員工有餐飲經驗，卻只是工作了2天，工作範圍包括「出餐收碟做樓面」，之後形容工作辛苦辭職離開，樓主爆粗地質疑「其實啲00後係做乜X？」。

女經理︰請問辛苦啲乜嘢？

樓主亦在留言補充，對方工作2天，「我都冇同佢講過嘢」，一眾下屬「都幾用心去教佢 ，冇X過」，完全沒有說教，午膳時間過後就是下午茶時段，「個下午茶同落場冇分別，夜晚又唔係有生意，請問辛苦啲乜嘢？我真係好想知」。樓主更指「嗰個00後又話有屋企住，唔使交租唔使買樓嘅，又話唔使返工都有錢」，她亦上載其他食肆職員工月薪，都未必高達月薪1.7萬元，揶揄「睇嚟真係要17萬先請得起你哋」。

女經理在網上詢問「其實啲00後係做乜X？」、「辛苦啲乜嘢？」。（《行運一條龍》截圖）

網民熱議各有意見

許多網民留言指「辛苦唔做有咩問題？」、「唔可以覺得辛苦？唔啱做唔走得？唔啱做都勉強做，累街坊好啲？」、「覺得辛苦，勞力人工唔對等，唔做有咩問題？」、「又揾藉口請外勞呀」。亦有網民覺得「屋企唔等佢開飯嘛」、「佢地無壓力，唔使供樓，你好適應𠵱代人，過多幾年你要請10後重仲難搞」。

（threads＠giraffe.2876714）