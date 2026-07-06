碩士畢業生做學校夜間保安　哀號：多人的經歷　網民悲：學歷貶值

根據政府統計處公布的最新數據，今年3月至5月經季節性調整的失業率為3.7%，逾14萬人失業。而早前有題為「港碩硬核兼職地盤搬水泥日賺1000」的影片在小紅書走紅，該男子來自山東，就讀於香港教育大學教育與發展心理學碩士，面對香港的高昂生活成本，需到地盤做體力粗活賺錢，事件惹起關注。



而近日亦有本地碩士畢業學歷的打工仔於網上發文慨嘆難找工作，現時只能於學校內做與學歷不對等的夜間保安。



帖文隨即引來網民熱議學歷貶值和經濟不景的現況，「其實學歷已經貶值到近乎一文不值，學歷同貨幣一樣，發行太多就會貶值」、「日後將會有更多高學歷的金城安」、「依個時勢好多人都係咁」、「有份工做住已經OK」。



有碩士畢業學歷的打工仔於網上發文慨嘆難找工作，現時只能於學校內做與學歷不對等的夜間保安。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

該碩士畢業的夜間保安於facebook群組「裁員炒人消息關注組」發文，表示看新聞見到2位高學歷人士做基層工作的例子，第1位是50多歲的「IT人」（資訊科技從業員），失業11個月後轉行做外賣員；第2位是讀山東大學的內地人來港讀書，畢業後找不到工作而做裝修水泥工。

碩士畢業做學校夜間保安

樓主續分享自己亦有相同經歷，「其實我想講我自己本身都係碩士畢業，而家都只係響學校裏邊做夜間保安，夜晚坐喺1個亭裏面」，慨嘆「好多人都經歷呢一樣嘢」。

樓主說，「我想講我自己本身都係碩士畢業，而家都只係響學校裏邊做夜間保安，夜晚坐喺1個亭裏面」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民：高學歷不代表做嘢醒目同識做人

帖文引來大批網民討論社會現況，指出人工智能（AI）年代，已不用花錢交學費、靠在學校汲取知識，「依家使乜讀書，所有知識AI都搵到」，有網民認為懂待人接物比學歷更重要，「高學歷不代表做嘢醒目同識做人」。

近年不少人慨嘆找工作不易，許多高學歷人士亦考取保安牌照，自願擔任保安員工作。（《回魂夜》劇照）

有網民表示，「50幾歲IT，佢學嗰啲IT嘢其實已經過晒時，喺死1間公司踎10幾廿年，無keep住進修的話，其實被炒隨時要降一半薪以下去搵相同工種，但邊有公司會請50+嘅基層IT呀」、「當人到50歲（或者再早啲？），幾高學歷最後都係得呢啲工種咁」、「應該得兩餸飯、公務員、騙子做得住」。

網民認為懂待人接物比學歷更重要，「高學歷不代表做嘢醒目同識做人」。（《大叔的愛》劇照）

網民：學歷貶值、經濟不景

有網民認為教育普及化致學歷貶值，「90年代我喺加拿大讀大學，宿舍個夜間保安都係碩士畢業，教育普及，這個就係普遍現象」、「現實情況，有高學歷而要做啲唔使讀咁多書嘅工作的現象，在歐美、日本、韓國等已發展地區根本係正常現象！識讀書同識做人、做事係兩個完全不同的概念！只有需要急速發展的地方，讀多啲書才可以相對上多一點點機會可以做啲所謂白領高工資！」。

不少網民訴說人到中年，失業後難再找工作。（《回魂夜》劇照）

文職網民失業2年找不到工作只好轉行：馬死落地行

有網民認為是經濟不景所致，「依個時勢好多人都係咁，我有個朋友一直做政府IT contract，突然無得續約，依家失咗業都好似有幾年，減咗好多人工都無人請，好彩佢以前都有儲啲錢，先捱到」、「搵到工，萬幸啦，我姪仔失業1年多，做開倉務，再搵工，人哋嫌佢30幾40歲年紀大，我做開寫字樓，2年都搵唔到工，而家咪一樣喺某記包點嗰度做緊囉，馬死落地行」。

有網民建議學習實用技能，有一技之長傍身，「西方國家好多藍領更搵到錢，技術人員不易被取替，例水電工、gas佬、防水佬」。（《做工的人》劇照）

網民籲學實用技能傍身

有網民指出，不能再抱着高學歷就要做白領的想法，「金融海嘯嗰時已經有類似情況，全世界咁多大學畢業生，唔識變通好難生存」、「白領工作以後並唔需要咁多人手，未來你仲係要咁堅持高學歷要做白領咁真係等死」。

網民就建議學習實用技能，有一技之長傍身，更指「未來你仲係要咁堅持高學歷要做白領咁真係等死」。(電影《激戰》劇照）

有網民就建議學習實用技能，有一技之長傍身，「西方國家好多藍領更搵到錢，技術人員不易被取替，例水電工、gas佬、防水佬」、「我都碩士，量地（失業）中！唔讀碩士，走去學剪頭髮好過，如果係男，學裝修、水電，好過去讀碩士」。

（facebook群組「裁員炒人消息關注組」）

睇多啲：周街都50K！畢業生獲聘銀行月薪20K 父母嫌人工低：諗住住劏房？

【大學生/畢業生/求職/Fresh Grad】新一季的畢業季即將來臨，相信不少應屆大學畢業生已經開始四處求職。但有應屆畢業生在社交平台發文，指已獲銀行錄取，月薪2萬多元，卻被父母嫌棄薪金過低，質問他「周街都50k（5萬）」、「（你）呢個人工係咪諗住住劏房」。



其父母言論被網民批評「離地」，「Fg人工有50K係個笑話，竟然有人信」、「香港人工中位數先2皮幾」、「大把人工作十幾廿年都冇50K」，並安慰事主毋須氣餒，「你唔係專科fresh grad有二字頭已經好叻仔」、「人比人，比死人，做好自己咪得囉」。



有大學生剛畢業便獲銀行聘用，開出2萬多元月薪，卻被父母嫌棄人工低。（《大叔的愛》劇照）

畢業生獲銀行聘用 月薪2萬多仍被父母嫌棄：周街都50K

「有X病屋企人」，有應屆畢業生在threads發帖呻苦，透露剛畢業已經獲銀行聘用，月薪約2萬多元，但就被父母嫌棄薪金太低，表示「周街都50K」、「（你）呢個人工係咪諗住住劏房」，更趁勢詢問樓主有否後悔小時候沒有努力讀書，瘋狂貶低兒子的言論瞬間掀起網民熱議。

樓主父母不滿其月薪，稱「周街都50K」、「（你）呢個人工係咪諗住住劏房」。（AI生成圖片）

樓主父母捱轟「離地」：Fg人工有50K係個笑話

不少人認為樓主父母「思想離地」，「屋企人冇返過工？」、「我今年畢業19K，我阿爸阿媽都好開心話我好叻女」、「大把人工作十幾廿年都冇50K，識得個文人已經做到總編輯，都未有40K」、「香港人工中位數先2皮幾」、「Fg人工有50K係個笑話，竟然有人信」，又揶揄「即刻叫佢介紹份50K（嘅）工俾你」、「你得閒cap吓啲慈母慈父full pay買樓嘅post，俾佢哋反醒吓點解後生唔努力返工」、「後悔細個唔識投胎ok？」。

同為父母網民指樓主父母不知足：畢業唔失業已經好好運

另有留言批評樓主父母「唔知足」，「呢個年代，我個仔肯搵份full time我要還神了」、「家陣畢業唔失業已經好好運」、「人比人，比死人，做好自己咪得囉」、「你唔係專科fresh grad有二字頭已經好叻仔」、「不需要過多與人比較，有盡力養得起自己就好了」，又提醒職場新人毋須事事向家人交代，「返工唔使講人工俾親朋戚友知，屋企人都唔使」。

有網民感嘆現今求職充滿挑戰，「家陣畢業唔失業已經好好運」，認為樓主父母「唔知足」。（《氣象廳的人們》劇照）

樓主揭父母背景！ 高薪一族「睇唔起好多人」

樓主及後補充，指其父母皆為公務員，雖然兩人學歷不高，但「錢就搵到嘅」，加上他們身邊大部分人薪金較高，便錯將「政府Officer fresh grad真係50K」當是職場新人的月薪標準，亦因此「睇唔起好多人」，而樓主則不滿父母經常將他和身邊人作比較，直言對方說話「好X哽耳 」。