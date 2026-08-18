母親煮拆封2年掛麵再餵過期感冒藥　深圳男肝功能指標爆表險入ICU

長輩勤儉節約、不捨得扔掉食物的習慣，隨時變成家庭衛生安全隱患！廣東深圳日前發生一宗驚險病例。1名年輕男子加班至深夜，回家吃了1碗母親用「已拆封2年」的掛麵煮的宵夜，隨後出現劇烈腹痛、上吐下瀉及高燒近40℃。母親以為兒子只是深夜着涼，竟又拿出生產日期不詳的過期感冒藥讓他服下。結果病情急轉直下，男子送院後多項肝功能指標爆表，險些踏入深切治療部（ICU）搶救。



1名年輕男子加班至深夜，回家吃了碗「已拆封2年」的掛麵煮的宵夜，隨後出現劇烈腹痛、上吐下瀉及高燒近40℃。（AI生成圖片）

加班後吃碗熱麵竟深夜劇痛嘔吐高燒近40℃

事主小佳（化名）當晚加班至深夜11時許返家，其母到廚房煮了1碗熱騰騰的掛麵。小佳吃完後隨即入睡，不料數小時後，他便因胃部劇烈灼燒感與劇痛痛醒，緊接着出現水樣腹瀉與連續嘔吐，體溫更一路狂飆至接近40℃。

事主小佳當晚加班至深夜11時許返家，其母到廚房煮了1碗熱騰騰的掛麵。（AI生成圖片）

誤判症狀再餵「過期感冒藥」 肝功能指標飆升十幾倍

面對兒子的突發症狀，其母誤以為兒子是普通受涼，遂從家中藥櫃找出生產日期不詳的過期感冒藥讓小佳服下。小佳服藥後嘔吐不止，苦撐一晚後被緊急送往深圳市龍華區人民醫院診治。抽血檢查顯示，小佳體內的轉氨酶指標已達正常值的十幾倍，醫生隨即發出重症預警，告知家屬隨時有進入「ICU」搶救的危險。

抽血檢查顯示，小佳體內的轉氨酶指標已達正常值的十幾倍，醫生隨即發出重症預警，告知家屬隨時有進入ICU搶救的危險。（AI生成圖片）

嘔吐物驗出劇毒黃曲黴毒素 沸水高溫無法破壞

醫院採集小佳的嘔吐物及糞便進行毒物檢測，結果驗出劇毒真菌毒素「黃曲黴毒素」（Aflatoxin）。這場中毒危機的元兇，正是那包拆封後裸露存放了整整2年的掛麵。

這場中毒危機的元兇，正是那包拆封後裸露存放了整整2年的掛麵。（AI生成圖片）

醫生指出，黃曲黴毒素為一類強致癌物，僅需1.2毫克即足以致命，主要損害人體肝臟，急性中毒可引發急性肝衰竭；不少民眾存在認知誤區，以為乾貨只要肉眼未見發霉，或經滾水煮沸即可安全食用，惟沸水煮麵（約100℃）根本無法破壞黃曲黴毒素的毒性結構，而乾糧拆封後極易吸收空氣中的水份與黴菌孢子，即使表面無變色，毒素早已深入內部。

網民熱議長輩囤積習慣 促定期清理雪櫃

經過整整1周的抗毒與護肝治療，小佳整整瘦了10斤（約5公斤），最終康復出院。事件獲內地多家傳媒報道後引發網民熱議，不少年輕網民紛紛傾訴自家長輩囤積過期食物及用品的類似經歷，呼籲大眾關注長輩生活習慣，定期協助清理家中過期食品與藥物。

其他報道：浙江女偷喝室友泡腳藥酒中毒 含2種藥材毒似砒霜 幸治療後康復

浙江1名女子偷喝室友用於泡腳的藥酒，不料意外中毒。（AI生成圖片）

誤喝室友泡腳藥酒突發急症

據《錢江視頻》報道，此前浙江紹興的陳女士下夜班回宿舍，發現室友泡了1瓶藥酒，心血來潮喝了1小口，隨後便去洗衣服。不料，她在洗衣途中突發口部四周麻木，逐漸蔓延至全身，身體酸軟無力幾乎要癱倒，還伴有頭暈、惡心和心悸等症狀。驚慌之下，陳女士連忙呼喊室友幫忙，室友得知藥酒被喝十分驚訝。

女子在洗衣途中突發口周麻木，逐漸蔓延至全身，身體酸軟無力幾乎要癱倒，還伴有頭暈、惡心和心悸等症狀。（AI生成圖片）

酒中含「雪上一枝蒿」和「草烏」毒似砒霜

隨後陳女士被送到當地醫院搶救，為輔助診治，室友主動告知醫生，患者誤喝的藥酒中含有「雪上一枝蒿」和「草烏」兩種藥材。據報道，這兩種藥材含劇毒烏頭鹼，毒性與砒霜類似，若是純藥材，0.2克可致人中毒，2至4毫克便會引發重度中毒甚至死亡。藥酒本意用作泡腳，不能服用，但因瓶上沒貼標籤，陳女士不知情下誤喝「出事」。

醫生立即為患者洗胃，並輔以輸液、阿托品對症治療等醫療手段，陳女士病情得到有效控制，一周後康復出院。

全文：浙江女偷喝室友泡腳藥酒中毒 含2種藥材毒似砒霜 幸治療後康復