男子食溪石斑魚中毒！爽吃魚春含烹煮無用雪卡毒素　可4招預防

撰文：安琪拉
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石斑魚肥美，是不少老饕的心頭好，但其體內可能含有毒素！浙江杭州1名45歲男子，日前因劇烈中毒送院搶救，原因竟是進食了野生溪石斑魚的魚籽，對此醫生警告，野生溪石斑魚籽（魚春）含有耐高溫且劇毒無比的「雪卡毒素」（Ciguatoxins），目前全球尚無特效解毒藥物，呼籲市民切勿進食不認識的野生魚類或其內臟和魚籽。

野生溪石斑魚籽含有耐高溫且劇毒無比的「雪卡毒素」，因此將魚煮熟之後都還可能存在。（AI生成圖片）
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食後5小時病發　狂瀉嘔吐嘴唇發麻

《杭州綜合頻道》報道，該名男子在剛吃完溪石斑魚魚籽時並無異樣，不料5小時後，腹部突發劇烈絞痛，隨即出現噁心嘔吐、嘴唇發麻等中毒症狀，緊接而來的是狂瀉不止、全身冒冷汗，情況極度危急，被送往浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科搶救。經醫師診斷，確診為食用高濃度「雪卡毒素」魚籽所致的中毒事件 。

男子在吃完魚5小時後腹部突發劇烈絞痛，隨即出現噁心、嘔吐、嘴唇發麻等神經中毒症狀，緊接而來的是狂瀉不止、全身冒冷汗，情況極度危急。（AI生成圖片）

「雪卡毒素」耐高溫　烹煮無法消除

根據《香港食物安全中心》資料顯示，「雪卡毒素」為熱帶海魚天然毒素，是一組耐熱的脂溶性化合物，多存在於珊瑚魚類及部分特定淡水魚的神經、內臟及生殖腺中。該毒素是透過食物鏈在魚體內不斷累積的，由於「雪卡毒素」非常耐熱，即使經過高溫烹煮、冷凍或加工過程亦無法消除。

人類進食含「雪卡毒素」的魚類後，毒素會直接影響神經和肌肉功能。早期病徵包括嘔吐、腹瀉，隨後會蔓延至神經系統，出現四肢刺痛、皮膚發癢、極度疲倦等症狀，情況嚴重者，更可能引發低血壓、心搏過緩、呼吸困難甚至窒息而死！目前全球對「雪卡毒素」均無特效解藥，臨床上只能靠補液、糾正體內電解質紊亂及酸鹼失衡等對症下藥方式進行支持性治療。

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經醫師診斷，中毒原因為食用溪石斑魚籽中毒，而魚籽中含有高濃度的「雪卡毒素」。（AI生成圖片）
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防「雪卡毒素」中毒　4大安全進食建議

為保障食品安全，當局及專家提出以下幾點關鍵建議：

1.避開高風險部位：減少進食大型珊瑚魚或不明野生淡水魚，避免進食魚卵（魚籽）、肝、腸、頭和皮等毒素最易累積的部位。

2.進食時禁忌：進食此類魚肉時，應避免同時吃花生、豆類食物或飲酒，以免加劇中毒症狀。

3.選擇信譽良好商戶：應向信譽良好的零售商購買魚類。

4.不適即時求醫：若進食魚類後出現任何神經麻痺、嘔吐腹瀉等雪卡毒魚類中毒病徵，應立即前往醫院求醫。

其他報道：大食石斑魚「屠城式」吃光全缸魚室友　獨居寂寞難耐抑鬱到變色

石斑魚一般是當做食用魚類，但有時也會作為觀賞寵物。

芬蘭一間海洋生物中心有一隻明星石斑魚，當初把整缸同伴都吃了因而被送養，成為水族館的魚明星。

【圖輯】太寂寞抑鬱到變色！石斑魚太貪吃竟吃光全缸魚室友　悲慘下場令網民惋惜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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芬蘭赫爾辛基的一間海洋中心（Linnanmaki Sea Life centre）養了一隻出名的石斑魚「米可」（Mikko），2007年以前本來是養在一間水族寵物店，但生性兇猛的石斑魚卻把同水缸的所有同伴都吃光了，老闆一氣之下把米可送給水族館飼養。

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