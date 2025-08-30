鬼月夢見這些別害怕！專家解析10大夢境 夢到被鬼追竟是招財吉兆
撰文：中天新聞網
出版：更新：
農曆鬼月到，許多人擔心會遇到不好的事情。不過，清水孟國際塔羅專家小孟老師指出，鬼月期間雖然有諸多禁忌需要注意，但若在這段期間做了一些看似詭異的10種夢境，反而可能暗藏招財的吉兆。
【圖輯】點圖放大看「鬼節鬼月發這10種夢原來係吉兆」懶人包👇👇👇
+5
1、夢到鬼魂穿牆
象徵你能突破瓶頸，尤其創業家將反轉局面，事業運一路飆升，財富迅速累積。
2、夢到往生祖先顯現閃耀金光
代表先人積陰德庇佑於你，有機會中樂透或威力彩。
3、夢到燒紙錢且火勢旺盛
象徵投資標的高漲，在股票、基金或房地產上，都會有所收穫。
4、夢到女鬼索命
意味大吉之兆，投資有機會獲利，不管是海外基金、股市、外幣，甚至海外房產，都將有所斬獲。
5、夢到被鬼追
代表錢追著你跑，財源滾滾來，創業者將迎接大量訂單湧進，業績翻紅。
【相關圖輯】鬼節｜鬼月原來係「吉祥月」？農曆七月一招趨吉避凶添福報（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
6、夢到鍾馗
象徵貴人即將出現，為你指點迷津，帶領你走上財富的道路。
7、夢到七爺
七爺本名謝必安，代表延壽添福，暗示著偏財運偏強。但若夢到八爺（范無救），則需特別注意此夢不是好兆頭。
8、夢到棺材
代表大吉之兆，將迎接橫財上門，且過去停滯的投資將順利解套，財源不斷。
【相關圖輯】按圖了解「農曆七月有哪些禁地不宜前往」👇👇👇
+9
9、夢到自己變成鬼
象徵談合作、業務發展順利，還能回收積欠已久的債務。
10、夢到家人往生
同為大吉之兆，代表家庭之中有人手氣相當旺，買威力彩或大樂透有機會中獎，財運驚人。
【相關圖輯】按圖了解「農曆七月宜少吃哪種食物避撞鬼」👇👇👇
+9
活得久也要活得好！最有潛力幸福終老的生肖 學懂轉念成快樂關鍵2025下半年「龍德星」發功！四大生肖貴人運爆 財運鹹魚翻身鬼月盂蘭節｜8月23鬼門開財神降臨！5生肖財庫暴漲金錢運顯著提升四個生肖憑實力單身！屬龍高傲難脫單「他」直接又衝動讓人受傷
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】