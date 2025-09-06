鬼節｜日本3大最著名經典怪談故事　貞子的女鬼原型亦藏在其中

酷熱難耐的夏天讓你受不了了嗎？在日本，夏天夜晚消暑最常見的其中一種活動，就是說「怪談」了。



江戶時代，人們開始點起油燈，夜晚不再侷限於日落時分，在夜晚閒聊、互相說著各地聽來的傳聞，形成了歷史悠久的怪談文化，知名的怪談也不斷被傳誦，編成了演劇、落語等方式廣為人知。

今天趁著鬼月，就讓Japaholic編輯部帶大家來一窺日本的三大怪談「牡丹燈籠」、「四谷怪談」以及「皿屋敷」，這三個日本最著名的經典怪談，也擁有著三個代表的經典女鬼，這些女鬼們究竟背後有甚麼身世呢？

牡丹燈籠：日本的人鬼情未了？

又稱「怪談牡丹燈籠」，改編自中國明代小說《剪燈新話》中的「牡丹燈記」，由江戶末期至明治時期活躍的落語家三遊亭圓朝加入其他多樣化的故事情節後重新編撰而成。

牡丹燈籠的短篇故事版本如下：

有位名為荻原新三郎的浪人，與旗本飯島平左衛門的女兒阿露相戀，但因為身分的差異而沒有辦法相見，不久阿露便因病去逝。

有一天晚上，阿露與女僕阿米提著牡丹燈籠來到新三郎家中，兩人非常開心，共度了夜晚，此後每天阿露都會提著牡丹燈籠來訪，直到新三郎的鄰居關口屋伴藏為了送妻子補好的蚊帳去給新三郎，結果意外發現新三郎竟抱著一只女人的骷髏，知道了阿露已經不是活人的事情。

後來，路過的和尚良石感覺到了這裡的不對勁，將一張符咒交給新三郎，要他貼在門上，這樣阿露就沒有辦法進去門內。

無法進門找新三郎的阿露找上了伴藏請他幫忙撕下符咒，伴藏與妻子討論後，決定向阿露要求一百兩黃金就幫忙撕下符咒，結果果然得到了一百兩黃金，而伴藏將符咒撕下後，阿露也進了屋內，將新三郎永遠地帶走了……

四谷怪談：渣男就是欠教訓

「東海道四谷怪談」（とうかいどう よつや かいだん）是江戶時代後期的歌舞伎劇作，由劇作家鶴屋南北於1825年（文政8年）創作並初演。雖然題名中有「東海道」，但實際舞台多設於江戶四谷，作品並非單純改編自實事，而是結合當時社會傳聞、御家騷動與武家悲劇等要素所編成。這齣戲被視為日本怪談劇的代表作，對後世的怪談文學、舞台劇與影像作品產生了深遠影響，至今仍不斷被重演與改編。

故事的核心人物是田宮家的女兒——阿岩（お岩）。她嫁給了浪人伊右衛門（いえもん），但伊右衛門心懷野心，嫌惡阿岩的容貌與出身，並渴望攀附權貴。

在原作中，伊右衛門為了謀取利益，企圖迎娶權勢人物的女兒，於是聯合家臣設計毒害阿岩。阿岩誤服下含毒的藥物，容貌因此潰爛，頭髮脫落，最終在痛苦與絕望中死亡。臨死前，她詛咒伊右衛門，誓言化為怨靈。

此後，伊右衛門雖如願迎娶新婦，卻接連遭到阿岩幽靈的糾纏。最著名的一幕便是障子映影：新娘在婚禮之夜看紙門（障子）上映出的不是自己，而是阿岩血肉模糊的面孔，嚇得精神崩潰。伊右衛門本人也逐漸陷入瘋狂，誤殺親友，最終走向覆滅。

自1825年初演以來，《四谷怪談》在江戶歌舞伎舞台上屢次上演，並流傳至明治、大正與昭和時代。隨著電影與現代舞台劇的發展，阿岩的形象成為日本「怨靈女性」經典代表之一。

此外，東京都新宿區四谷左門町建有於岩稲荷田宮神社（俗稱「お岩稲荷」），供奉阿岩之靈。據傳演出《四谷怪談》前，劇團成員必須前往參拜，否則可能遭遇意外。這一信仰也進一步鞏固了阿岩作為日本怪談象徵的地位。

皿屋敷：爛老闆造的孽

在姬路城內，可以見到一口被稱為「阿菊井」（お菊井戸）的古井，這口井便與日本著名的怪談「皿屋敷」緊密相連。皿屋敷的故事自中世以降廣為流傳，日本各地均有類似傳說，而其中以播磨國（今兵庫縣）姬路的版本「播州皿屋敷」，以及江戶番町一帶的版本「番町皿屋敷」最為知名。這個故事後來更被改編為歌舞伎、講談與落語等表演形式，成為經典的怪談題材，大眾題材中經常提及的版本，主要是以番町皿屋敷的故事為主：

相傳在一名叫做青山主膳的武士宅邸中，侍女阿菊因拒絕主人青山主膳的愛意，遭到了陷害，不慎打破家中珍貴的十枚盤子之一（又一說是遭到藏起來)，而遭到嚴刑拷打。最後，阿菊為了明志，投入宅邸的古井，含冤而死。自此之後，每當夜深人靜，井底便會傳來女人的幽怨聲音：「一枚……二枚……三枚……」一直數到「九枚」便淒厲哭喊，重複不止。

據說後來有高僧受邀為之誦經超度。某夜，當井底傳來熟悉的「九枚……」時，高僧即刻接道：「十枚。」這才使得阿菊的靈魂獲得安慰，終於寂然消散。

三大怪談塑造的「日本女鬼」經典形象

看完了「日本三大怪談」你有查覺到甚麼嗎？《皿屋敷》、《四谷怪談》與《牡丹燈籠》，雖然細節各異，卻共享著鮮明的共通點：女性作為冤屈的中心，因背叛、欺凌或情愛而慘死，死後化為怨靈索命。她們往往以白衣、散亂黑髮、幽怨執念的形象出現，成為日本幽靈的形象原型。這些故事在江戶時代透過歌舞伎與講談廣為流傳，既是夏季的消暑娛樂，也是一種對於世間各種不忠不義的警世故事。

文化上，三大怪談的流行使「女幽靈」成為日本文學、戲劇與視覺藝術中的固定符號，影響了日本美學以及各種創作。日本的幽靈不僅是恐怖的存在，更象徵著某種日本對於因果與社會以及淒美的想像與美學。

經常被大家提起的，最具代表性的便是《七夜怪談》的貞子。她的形象明顯繼承自「皿屋敷」阿菊與「四谷怪談」阿岩的雙重原型：恐怖模樣、黑長髮、水井。也繼承了日本三大怪談的女鬼形象，為日本的恐怖經典帶來下一個盛世。大家喜歡哪一個怪談呢？

