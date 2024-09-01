鬼門關｜科學解釋3件鬼事　每10人就有1人試過「被鬼叫名」係點解

【鬼門關2024／科學解釋鬼壓床】不遠處，好像有人在叫我；這個場景，總覺得似曾相識；一覺醒來，全身竟然不能動彈……你是不是也有過類似經驗呢？



這些事情可能是真實的，但與靈異無關。《健康時報》就引述專家說法，對於3件「鬼事」給出科學解釋。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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報導指出，明明沒人叫你的名字，卻感覺真的聽到有人在叫你，這種體驗看起來很神奇，但在美國史丹佛大學心理學家戴維的研究中卻很普遍；研究發現，每10人中就有1人存在習慣性幻聽的情況。



而廣東省人民醫院心理精神科主任醫生張斌教授也說，幻聽在人們身上普遍發生，一些研究認為這是大腦聽覺中樞對信號錯誤加工的結果。根據研究，這是初級聽覺皮層過度活躍，導致大腦做出聽到真實聲音時的反應。

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另外，不少人都曾經過，在某些場景覺得「似曾相識」。這在科學上則被稱為「既視感」或「既視現象」，實際上是一種「記憶錯誤」。



張斌表示，「這個情景可能是曾經欣賞過的電影畫面，對所讀文字的想像，也可能是大腦中浮現過的類似場景。」他進一步解釋，之所以會覺得眼前的畫面似曾相識，是因為大腦瞬間處理「失誤」，將眼前的訊息當作或判斷成記憶中的畫面。

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根據報導，一個世紀以前，當佛洛伊德理論還是領導心理學研究的主流時，分析家把似曾相識解釋成潛意識矛盾衝突的體現。不過，現代心理學家提出，一般健康的大腦都會產生似曾相識的感覺，而且很容易在人們疲憊或壓力狀態下出現。



有的人在睡覺時會發現，醒來竟然動彈不得，但能看清楚四周、能聽見聲音。這種被認為是「鬼壓床」的情況，在醫學上則被稱為「睡眠癱瘓症」。張斌指出，睡眠癱瘓症並不少見，有研究顯示，每5人中就有1人經歷過至少一次這樣的「睡癱」狀態，而且多在過度疲累、失眠焦慮情形下發生。

他解釋，人們進入熟睡階段時，有個快速動眼期，除了呼吸肌及眼肌外，其他骨骼肌都處於一種低張力的狀態，這可以保護我們避免因夢境中的動作而傷害到自己或枕邊人；造成睡眠癱瘓症的一個原因就是在快速動眼階段，原因不明地意識突然清醒，但這時肢體肌肉還處在睡眠中，聽不到意識的指揮。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】