拔完智慧齒，鼻子竟然開始「發臭」？台灣耳鼻喉科陳世璽醫師在其Facebook專頁分享個案，指1名20多歲男生前來求診，並表示2個月前拔除右側上排智慧齒，拔牙後大約一個多星期，開始出現右側鼻塞，不但持續流出許多黃膿鼻涕，而且鼻子「聞到一股明顯的臭味」，牙科醫生立即將他轉介到耳鼻喉科門診。



20多歲的男生前來求診，並表示2個月前拔除右側上排智慧齒，一個多星期後開始出現右側鼻塞，持續流出許多黃膿鼻涕和發臭。（AI生成圖片）

調整藥物都無改善

男病人接受鼻竇內視鏡檢查，陳醫生見到其右側鼻竇開口不斷有黃膿鼻涕流出，於是採集鼻腔分泌物進行細菌培養，依照檢查結果調整藥物，但治療後症狀沒有明顯改善。經進一步安排鼻竇電腦斷層檢查後，發現病人右側上頜竇完全塞滿膿液，在原本拔牙的位置可以看到上頜竇底部出現一處骨性缺損。

安排做手術 擴大鼻竇開口

由於藥物治療效果不佳，加上牙科評估拔牙傷口已經癒合，沒有發現牙齒感染源，陳醫生為病人安排做功能性鼻竇內視鏡手術，從鼻腔內擴大阻塞的鼻竇開口，把積在鼻竇內的膿液引流，同時沖洗乾淨，讓鼻竇恢復正常的通氣和引流功能。

病人拔智慧齒後不久便開始出現右側鼻塞，不但持續流出許多黃膿鼻涕，而且鼻子「聞到一股明顯的臭味」。（AI生成圖片）

為什麼拔上排牙齒，可能影響到鼻竇？

陳醫生在帖文解釋，上排牙齒的牙根和上頜竇底部只有「一牆之隔」，部份人的牙根非常接近上頜竇，甚至向上突出到鼻竇底部，所以拔除上排臼齒或智慧齒時，有可能在口腔和上頜竇之間形成一個開口，稱為「口竇相通」。

耳鼻喉科陳世璽醫師解釋病人情況。（Facebook專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」圖片）

形成齒源性鼻竇炎有2大原因

較小的開口有機會自行癒合，但如果開口沒有順利關閉，逐漸形成「一條持續存在的通道」，就稱為「口竇瘻管」，口腔內的細菌可能經由「這條通道」進入上顎竇，進一步造成「齒源性鼻竇炎」。陳醫生亦指，電腦斷層看到骨頭缺損，並不代表一定仍然存在「口竇瘻管」，仍需要牙科和口腔檢查才能確認，齒源性鼻竇炎主要有兩大原因：

1. 牙齒本身的疾病

蛀牙、牙周病、牙根尖感染



2. 與牙科治療有關

拔牙、植牙、鼻竇增高術，或牙科材料、牙根及植體進入鼻竇



耳鼻喉科陳世璽醫師解釋病人情況。（Facebook專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」圖片）

每名患者處理方法不一

另外，齒源性鼻竇炎經常只發生在單側，假如上排牙齒曾經接受治療，後續又出現同一側鼻塞、黃膿鼻涕、鼻涕有臭味，或鼻子持續聞到臭味，就需要提高警覺。部份患者需要先處理牙齒感染，有些需要接受鼻竇手術，亦有情況必須同時處理牙齒和鼻竇，才能控制感染，降低復發機會。

（Facebook專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」）