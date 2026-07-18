日本腦外科醫生警示：切勿含筷子牙刷奔跑　跌倒恐直插小腦致命

家長帶小朋友外出飲食或在家中刷牙時，切記要留意他們的行為！日本一名腦外科專家日前在社交平台X（前Twitter）發文，對家長及成年人發出嚴正警示，呼籲切勿讓兒童口中含着筷子、牙刷或棒狀食物時四處奔跑或走動，否則一旦跌倒，隨時會釀成致命悲劇。



該名腦外科專科醫生「Kou」（こう）在社交平台分享，指日前在美食廣場目擊驚險一幕。一名目測仍未入學的男童，口中含着一雙即棄筷子在廣場內到處奔跑。當時現場環境非常擠迫，Kou醫生在人群中甚至無法搜尋到該男童父母的身影，情況險象環生。



該名腦外科專科醫生「Kou」（こう）的X主頁。（X截圖）

重提1999年悲劇：4歲童食綿花糖跌倒 筷子直插小腦翌日亡

這幕驚險畫面令Kou醫生隨即聯想到1999年在日本發生、一度轟動醫療界及社會的「杏林大學醫院筷子致死事件」。當年1個盆舞大會的夜晚，一名4歲男童因口中含着棉花糖的竹籤奔跑時不慎跌倒，導致竹籤直插入口腔深處。雖然男童隨即被送往醫院急救，並在接受治療後返家，但遺憾地在翌日早上死亡。司法解剖結果證實，插入口腔深處的竹籤碎片已經直達小腦，成為無法挽回的痛心事故。

嘴裡叼着筷子或牙刷的時候不要跑步。（網上截圖）

醫生嚴正警告：進食切記坐好 棒狀物入口切勿走動

Kou醫生指出，這宗事件至今仍令許多腦外科醫生印象深刻。他呼籲，大眾在進食串燒或棒狀食物時必須坐好。他補充，即使是坐着吃，兒童也有可能會從椅子上摔下來，因此家長在孩子吃完之前，目光切勿離開孩子。

醫生提醒家長在孩子吃完之前，目光切勿離開孩子。（AI生成圖片）

除了進食，刷牙的時候也絕對不要叼着牙刷到處走。Kou醫生提醒，必須讓兒童養成「把棒狀物放進嘴裏時就要保持安靜」的習慣，因為喉嚨深處的骨頭背後，緊貼着的正是人類最重要的大腦，稍有不慎後果不堪設想。

其他報道：每日刷牙仍口臭 醫生：八成口臭味藏在舌苔 教你如何正確清

不少人每日認真刷牙，卻依然有口臭的困擾，社交場合非常尷尬。有胸腔暨重症醫生在Facebook指出，約60% 至80% 的口臭並非來自於牙齒，而是藏在舌苔裡，普通牙刷難以清潔，而錯誤的清潔方式更會傷害舌頭本身，並分享正確的刷舌苔方法。



細菌、食物殘渣及壞死細胞會分解揮發性硫化物（VSCs），也就是你聞到的「臭味本體」。（資料圖片）

口臭元兇為舌苔內細菌 分解產生「揮發性硫化物」

經常在網上分享專業醫療知識的黃軒醫生在其facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，大部份人口臭的源頭並非牙齒，而是舌苔。舌苔是舌頭表面乳突卡住細菌、食物殘渣及壞死細胞形成，會分解產生揮發性硫化物（11VSCs），正是口臭的主要來源。牙刷刷毛分散，無法刮除舌面細菌生物膜，僅能表面掠過，清潔效果有限。

用力過度恐引發炎症 正確清潔要點

過度用力刷舌頭、刮舌次數過多，易損舌乳突從而引發炎症，反而讓細菌更容易附著。正確的做法是：優先使用舌苔刮板，從舌根向前輕柔刮去，力道切忌過重，像刮除鏡面水汽一樣，每日早上一次，每次刮一至兩下即可。

錯誤的清潔方式，反而易損舌乳突從而引發炎症。（AI生成圖片）

全文：每日刷牙仍口臭 醫生：八成口臭味藏在舌苔 教你如何正確清