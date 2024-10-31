泰國百萬網美涉詐騙4.6億元潛逃印尼2年　竟因「不會唱這歌」被捕

不會唱國歌穿崩 ！一名擁有近百萬訂閱的泰國網美「Nutty」被指控詐騙高達20億泰銖（約4.6億港元），因而逃亡至印尼。



沒想到兩年後還是被警方逮到，而她落網的關鍵竟是「不會唱印尼國歌」。

泰國百萬網美「Nutty」以外匯交易員的假身份進行詐騙。（IG@nutty.suchata）

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泰國32歲女子納塔蒙孔查克（Natthamon Khongchak）暱稱「Nutty」，她在2022年時被指控設局詐騙粉絲，金額多達20億泰銖。

據悉「Nutty」以外匯交易員的假身份取信大眾，再以奢華上流社會的人設累積大批粉絲，最終她的大規模投資計劃騙局被揭穿，超過6千名受害者提出投訴。

納塔蒙在東窗事發後與秘書一起逃到吉隆坡，然後坐船前往印尼的一個偏遠島嶼與她的母親會合。

沒想到兩年後，納塔蒙假冒印尼人身份想要申請印尼護照，但口音引起移民官的懷疑，請她唱印尼國歌並背誦國家憲法來測試，唱不出來的納塔蒙當場被拘捕。

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印尼警方與泰國官員進一步確認後發現，她是因大規模投資騙局而被通緝的逃犯。

納塔蒙與母親被遣送回泰國，還押候審，未來恐面臨重刑。

不過納薩蒙向當地媒體喊冤，表示自己不是被抓而是自首的：

我並不是有意逃跑，我從來沒有想過這一點。所以我向警察自首了……我想為我所做的事情向所有人道歉。我想為給國家帶來的恥辱而道歉。

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