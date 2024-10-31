泰國百萬網美涉詐騙4.6億元潛逃印尼2年 竟因「不會唱這歌」被捕
撰文：中天新聞網
出版：更新：
不會唱國歌穿崩 ！一名擁有近百萬訂閱的泰國網美「Nutty」被指控詐騙高達20億泰銖（約4.6億港元），因而逃亡至印尼。
沒想到兩年後還是被警方逮到，而她落網的關鍵竟是「不會唱印尼國歌」。
點圖放大看更多Nutty的照片：
+21
泰國32歲女子納塔蒙孔查克（Natthamon Khongchak）暱稱「Nutty」，她在2022年時被指控設局詐騙粉絲，金額多達20億泰銖。
據悉「Nutty」以外匯交易員的假身份取信大眾，再以奢華上流社會的人設累積大批粉絲，最終她的大規模投資計劃騙局被揭穿，超過6千名受害者提出投訴。
納塔蒙在東窗事發後與秘書一起逃到吉隆坡，然後坐船前往印尼的一個偏遠島嶼與她的母親會合。
沒想到兩年後，納塔蒙假冒印尼人身份想要申請印尼護照，但口音引起移民官的懷疑，請她唱印尼國歌並背誦國家憲法來測試，唱不出來的納塔蒙當場被拘捕。
【延伸閱讀】70萬粉絲女神主動私訊！男子連借貸打賞逾400萬 見真身崩潰報警
點圖放大閱讀及瀏覽更多妮露娜的照片：
+29
印尼警方與泰國官員進一步確認後發現，她是因大規模投資騙局而被通緝的逃犯。
納塔蒙與母親被遣送回泰國，還押候審，未來恐面臨重刑。
不過納薩蒙向當地媒體喊冤，表示自己不是被抓而是自首的：
我並不是有意逃跑，我從來沒有想過這一點。所以我向警察自首了……我想為我所做的事情向所有人道歉。我想為給國家帶來的恥辱而道歉。
【相關圖輯】三隻羊沫沫疑當小三 傳小楊哥與老婆設局讓她入獄因不想付分手費
去年12月突消失 點圖放大看更多沫沫照片：
+14
交友App靚仔竟係「照騙媽寶男」首見面即鹹豬手 型爆店長神救援噴血美女「地鐵露出」一戰成名 突自揭整容前醜照 對比嚇窒網民偽娘公開5年超進化對比圖 男人婆驚變韓系女神 女網民跪求教學台女母親節曬零濾鏡韓星級阿媽後生靚相集 網友激讚似泫雅求近照男網友公審女友地獄系影相技術 貼多張二人揸機對比圖笑爆網民日本陪酒女自揭花千萬整容爆紅 前後對比照曝光 網民：分別喺邊超好玩「童話魔法濾鏡」秒變迪士尼公主王子 楊冪迪麗熱巴變成咁
延伸閱讀：
年輕男子別暈船！假網美IG曬辣照開豪車 報好康投資狠削5百萬
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】